Najlepszy software house pomoże zrewolucjonizować twoją firmę. Raport o wdrożeniach IT w ecommerce

Software house - raport o najlepszych rozwiązaniach

Jak wybrać najlepszy software house? Jak firmy IT i rozwiązania technologiczne mogą wspomagać sprzedaż w internecie? Co wdrożyć, aby sprzedawać i zarabiać w sieci jak najwięcej? Redakcja Interaktywnie.com wraz z ekspertami uznanych software house'ów, firm technologicznych i agencji marketingowych wspierających promocję na stronach internetowych i e-sklepach przeanalizowała obowiązujące trendy i podpowiada najlepsze rozwiązania. Oto najnowszy raport o software house'ach.

Pobierz raport o najlepszych Software House'ach 2021



Wstęp do raportu o software house'ach 2021

Tomasz Bonek, redaktor naczelny Interaktywnie.com

Gotowe i uniwersalne rozwiązania umożliwiające sprzedaż w internecie zazwyczaj nie są tak elastyczne, żeby pozwalały na swobodne zarządzanie wdrożonym e-sklepem. A przecież to ważne, aby zadbać chociażby o SEO, inne formy promocji lub najbardziej efektywną ścieżkę zakupową. Pomoże w tym dobry software house.

Nie wszystko można też kupić w formie gotowej do instalacji i prostego używania. A warto przecież wdrożyć w firmie rozwiązania chmurowe i oparte na blockchain, które zapewnią jej bezpieczeństwo danych czy backup. I w tym przypadku software house będzie niezbędny.

Na popularności zyskują wciąż aplikacje mobilne, które zwiększają sprzedaż i lojalizują klientów. A wdrażają je przecież firmy programistyczne.

Mam nadzieję, że w rozwoju Państwa biznesu pomoże również ten raport oraz firmy, które postanowiły się w nim zaprezentować: Appchane, Best.net, e-point SA, itCraft, SYZYGY Warsaw, TBMS | Digital Marketing Agency. Polecam zapoznanie się z ich ofertą.



Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com





Jak software house'y wspierają e-commerce. Nowe rozwiązania technologiczne

W połowie pandemii analitycy byli ostrożniejsi i szacowali, że rozwój globalnego handlu elektronicznego mógłby nawet zwolnić. I wtedy nie było w tym nic dziwnego, zważywszy na tąpnięcie we wskaźnikach konsumenckiego optymizmu. Okazuje się jednak, że pandemia nie do końca stępiła nasze apetyty. Mimo że całkowita światowa sprzedaż detaliczna spadła o 3%, a świat przysłoniły mroki nadciągającej recesji, handel elektroniczny wykręcił wyniki bardziej niż przyzwoite. Wzrosty zapewne nie utrzymają się na tym samym poziomie, gdy uda się nam uporać z pandemią, ale ofensywa marek, które już ruszyły podbijać ten rynek, nie ustanie. Pieniędzy jest tam zwyczajnie za dużo, co jednak nie znaczy, że wystarczy się po nie schylić.



E-commerce - zarówno B2B, jak i B2C - na długo przed pandemią był wysoce konkurencyjną przestrzenią, na której walka o rozproszoną uwagę konsumentów toczyła się bardziej niż zaciekle. I już wtedy, także na naszym lokalnym rynku, wykuwały się potęgi, które w cyfryzację inwestowały więcej i śmielej niż reszta. Wciąż były to jednak marginalne przypadki, które - mimo że przykuwały uwagę młodych odbiorców i branżowych magazynów - generowały niewielką część przychodów w handlu ogółem.



Cyfryzacja dla wielu tradycyjnych marek usatysfakcjonowanych tym, co już osiągnęły "w realu", była jedynie "błyskotką"; owszem, przykuwającą uwagę, ale dość niepraktyczną. Pandemia przewróciła jednak ten stolik. Koronawirus zmusił managerów przyzwyczajonych do tradycyjnych kanałów spzedaży, by znaleźli nowe. I to szybko, bo stare z dnia na dzień zostały zwyczajnie wyłączone. Internet miał pozwolić, przynajmniej częściowo, zrównoważyć straty.



Kluczowy był czas. Klienci rzędu enterprise, którzy dotychczas raczej nie spieszyli się z podejmowaniem decyzji, stawiając na customowe rozwiązania, które dawały im elastyczność niezbędną by pokryć całą, często bardzo skomplikowaną logikę biznesową, mocno zmienili kurs. Nagle w cenie zaczęły być rozwiązania elastyczne, skalowalne, ale i szybkie do wdrożenia. I nie chodzi tylko o e-commerce.

Tradycyjne firmy, w których planowanie miało miejsce na whiteboardach, niezbędne dokumenty tkwiły na lokalnych dyskach, a obliczeń dokonywało się w Excellu, także z dnia na dzień musiały zmienić podejście. Przejście na pracę zdalną wymagało od nich adaptacji wielu nowych procedur i oswojenia się z cyfrowymi narzędziami.





Jak technologia usprawnia procesy biznesowe? Jak pomogą software house'y?



Automatyzacja procesów biznesowych to jedna z tych dziedzin, w których znaczenie technologii nigdy nie było podważane, ale adopcja konkretnych technologicznych rozwiązań zwykle szła opornie. A szkoda. Uważa się, że automatyzacja zwyczajnie pomaga zaoszczędzić pieniądze. Jak? Zapobiegając błędom, co jest znacznie tańsze niż usuwanie ich skutków oraz przyspieszając wykonywanie zadań, przez usunięcie z łańcucha tych najbardziej powtarzalnych.



Naniesienie procesów na np. czytelny diagram, który odzwierciedla logikę danego biznesu, pomaga zrozumieć, na czym pracownicy spędzają najwięcej czasu, gdzie najczęściej się blokują i w których momentach popełniają błędy. Po wytypowaniu tych krytycznych punktów, można myśleć nad rozwiązaniem problemu. To tzw. optymalizacja workflow.



Narzędzia do zarządzania poszczególnymi etapami procesu dbają o ustawienie ich w odpowiednich sekwencjach, automatycznie rozdzielając poszczególne zadania, wysyłając przypomnienia czy też automatycznie ostrzegając przed problemami, które pojawiają się na horyzoncie. Dzięki nim procesy mogą przebiegać bez większych przestojów.



Automatyzacja ma też znaczenie na zewnątrz organizacji i trudno tu nie wspomnieć o chatbotach.

Ułatwiają one komunikację z klientami w real-time, nie każąc mu w nieskończoność czekać na rozwiązanie. Chatbot zintegrowany z systemem obsługi klienta, który analizuje pytania i potrafi na nie odpowiedzieć, oszczędza klientom czas, a pracownikom konieczności wielokrotnego udzielania tych samych wskazówek, bo nie oszukujmy się, liczba problemów, z jakimi borykają się pracownicy pierwszej linii jest skończona. Z pomocą chatbotów, mogą skupić się na niestandardowych zapytaniach. I choć wciąż wielu klientów - jeśli ma taką możliwość - wybiera kontakt z człowiekiem, warto dać im różne opcje do wyboru.



* 24 proc. ankietowanych, którzy wzięli udział w naszym badaniu, wybiera kontakt z człowiekiem, a nie z inteligentnym programem. Sądzę jednak, że odsetek ten będzie się sukcesywnie zmniejszał w miarę rozwoju chatbotów. Niemniej zawsze pozostanie pewna grupa ludzi, która kontakt z człowiekiem będzie przedkładać ponad najbardziej nawet zaawansowaną sztuczną inteligencję. Stąd całkowite wyeliminowanie ludzi z kontaktów na linii klient – organizacja jest moim zdaniem niemożliwe. Ale z drugiej strony już dziś ¾ ankietowanych stawia na kontakt poprzez chatbota, a to sygnał, że warto zainwestować w tę technologię – zauważyła w Interaktywnie.com Anna Schneider, UX Specialist z Symetrii.



Chatboty są w stanie prowadzić konwersację w ramach komunikatorów internetowych, takich jak Messenger, Slack czy Whatsapp, ale funkcję chatbota spełniają także wirtualni asystenci, tacy jak Siri czy Alexa. Są w stanie podać zarówno aktualną prognozę pogody dla danego miejsca, jak i sprawdzić czy w kalendarzu użytkownika wpisane są jakieś spotkania.



W biznesie wirtualni asystenci pozwalają m.in. uzyskać dostęp do zestawień określonych danych na podstawie otrzymanych zapytań, opisywać duże zbiory korporacyjnych i publicznych informacji lub dzielić się wynikami analiz biznesowych z innymi użytkownikami. Mogą także sugerować jakie dodatkowe informacje warto uwzględnić na podstawie analizy wzorów danych i archiwalnych powiązanych zapytań. Użytkownik może wydawać komendy głosowe, np. „sprawdź, która kampania marketingowa wygenerowała najwięcej leadów w tym kwartale”.





Bezpieczeństwo i chmura a wdrożenia oferowane przez software house'y



Bezpieczeństwo danych w momencie, kiedy cały świat zaczął żyć przede wszystkim w sieci, stało się kluczowe już nie tylko dla tych najbardziej wrażliwych. I jest jasne, że dane wciąż wyciekają na potęgę, a porzucanie "dziurawych" platform zwykle kończy się facebookowymi deklaracjami, ale coś się i tu powoli zmienia.



Gdy Facebook, zgodnie zresztą z tym, co wszyscy podejrzewali, złamał obietnice dotyczące ochrony prywatności na WhatsAppie, spowodował ogromny odpływ użytkowników, którzy masowo przesiadali się na konkurencyjne platformy. Zyskiwały zwłaszcza Signal i Telegram, które obiecywały w tym zakresie dużo większą nietykalność. I choć dane wypadałoby zrewidować po kilku miesiącach, kiedy kurz społecznego oburzenia zdążył opaść, poczynania Facebooka wydają się mocno irytować użytkowników, a to jest znamienne.



A to i tak "tylko" Facebook. Zaufanie od dawna kluczowe jest przy transakcjach. Tam, gdzie potencjalne naruszenie może zagrażać nie tylko prywatności, ale i pieniądzom, nie ma żartów. W tej kwestii, mimo że sytuacja stale się poprawia, wciąż jest wiele do zrobienia, ale popularność rozwiązań chmurowych wydaje się pewnym rozwiązaniem. Chmura w porównaniu z tradycyjnym przetwarzaniem danych oferuje wiele korzyści takich jak: skalowalność (w zależności od potrzeb można dynamicznie zwiększać lub zmniejszać moc obliczeniową) i właśnie bezpieczeństwo danych (informacje przechowywane na zdalnym serwerze są zabezpieczane przez usługodawcę).







Software house w poszczególnych branżach. W których sprawdzą się najlepiej?

Bankowość, finanse, logistyka, służba zdrowia, e-commerce. To tylko niektóre sektory gospodarki, w których rozwiązania chmurowe oraz blockchainowe są coraz bardziej popularne. Według prognoz globalne wydatki na usługi IT, w tym te związane z cloud computingiem zbliżą się do poziomu 1,2 bln dolarów w 2022 roku natomiast na samą technologię blockchain firmy wydadzą już w 2024 roku prawie 18 mld dolarów. Wśród zalet takich rozwiązań możemy wymienić m.in. bezpieczeństwo, optymalizację kosztową oraz wygodę stosowania.



Mianem rozwiązania chmurowego nazywamy usługę mającą na celu dostarczenie oprogramowania wraz z niezbędną infrastrukturą firmie, celem wykorzystywania go do sprawnego prowadzenia biznesu. W ramach takiej współpracy dane dotyczące aplikacji oraz baz danych są przechowywane na serwerze zewnętrznym usługodawcy. Najczęściej dotyczy to oprogramowania, baz danych oraz multimediów w tym zdjęć i materiałów wideo. Wykupująca taką usługę firma często otrzymuje również pakiet dodatkowych narzędzi związanych z ich przetwarzaniem, komunikacją wewnątrz zespołu pracowniczego czy monitorowaniem danych.

Z kolei rozwiązaniem blockchain należy nazwać rozproszony rejestr służący przechowywaniu i przesyłaniu danych, w tym np. na temat transakcji zawartych w internecie. Dane zapisane w takich systemach mają postać powiązanych ze sobą bloków w taki sposób, że każdy z nich zawiera w sobie końcówkę poprzedniego. Dzięki temu można połączyć je w łańcuch. System charakteryzuje się brakiem jednostki centralnej, czyli decentralizacją danych. Ma dwie grupy uczestników. Pierwszą są strony wykonywanej transakcji lub operacji np. konsument i kredytobiorca, natomiast druga grupa to pozostali uczestnicy sieci peer-to-peer, którzy wzajemnie poświadczają wykonanie operacji.

Software house'y a rozwiązania chmurowe



Wśród rozwiązań chmurowych możemy wyróżnić kilka rozwiązań różniących się stopniem poziom współpracy pomiędzy firmą, a podmiotem dostarczającym takie usług. W przypadku kolokacji firma dzierżawi jedynie miejsce w serwerowni wraz z elementami potrzebnymi do ich fizycznego funkcjonowania systemu.

IaaS, czyli Infrastructure as a Service to usługa, w której klient otrzymuje cały potrzebny sprzęt bez oprogramowania. PaaS, czyli Platform as a Service jest usługą w ramach której klient nabywa dostęp do środowiska pracy w postaci dedykowanej platformy, której nie instaluje na swoim komputerze. Niekiedy dostawca zapewnia użytkownikowi aplikacje, które może również samodzielnie tworzyć lub implementować.



Najbardziej kompletnym rozwiązaniem jest SaaS, czyli Software as a Service. Można to zdefiniować jako zestaw aplikacji dostępnych za pośrednictwem internetu, dzięki którym ma dostęp do zasobów umieszczonych w chmurze. Po stronie dostawcy są kwestie techniczne związane z funkcjonowaniem serwera oraz programów, ich aktualizacja, zarządzanie, ochrona oraz ciągłość działania. Rozwinięciem tego rozwiązania jest Caas (Communications as a Service) w ramach której usługodawca udostępnia także narzędzie do komunikacji wewnątrz firmy.





Dlaczego warto współpracować z software house'ami i inwestować w rozwiązania cloudowe?



Według serwisu Statista, wartość rynku usług IT, w tym tych związanych z cloud computingiem w 2021 roku wyniesie 1,113 bln dolarów, a w 2022 roku będzie to już 1,193 bln dolarów. Największym rynkiem dla tego typu usług niezmiennie będzie USA.



Spore zainteresowanie “chmurą” to m.in. efekt przyspieszonej cyfryzacji wymuszonej sytuacją epidemiczną na świecie. Według badania, przeprowadzonego przez firmę Cisco, 87% przedstawicieli firm w Polsce uważa, że do utrzymania bezpieczeństwa systemów informatycznych konieczne jest stosowanie najnowszych rozwiązań IT, w tym rozwiązań chmurowych, a także aplikacji.



Wśród zalet korzystania z rozwiązań chmurowych należy wymienić:

• wyższy poziom bezpieczeństwa danych oraz wykonywanych operacji,

• możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów poprzez udostępnione oprogramowanie oraz narzędzia,

• niższe koszty funkcjonowania systemu,

• efektywność, skalowalność i wygoda stosowania,

• bezpieczny backup.





Jednym z najważniejszych i jednocześnie budzących największe kontrowersje kwestii związane z cloud computingiem jest sprawa bezpieczeństwa. Decydując się na taką usługę powierzamy swoje dane firmie zewnętrznej, co może budzić wątpliwość w kwestii zachowania ich poufności. Z drugiej jednak strony firma specjalizująca się w usługach cloud computingu może korzystać z efektu skali pozwalającego na wdrożenie bardziej zaawansowanej technologicznie ochrony danych. Na bezpieczeństwo wpływ ma również fakt, że pieczę nad danymi przedsiębiorca powierza wykwalifikowanym specjalistom IT, a sam może skupić się na rozwijaniu biznesu.



Mimo wątpliwości z roku na rok cloud computing zyskuje nowych sympatyków. Według danych firmy Verizon, 44 procent badanych uważa takie rozwiązanie za bezpieczne. Z kolei firma Gartner podaje, że w tym roku wydatki na usługi chmurowe wzrosną o 18,4 procent do poziomu 304,9 mld dolarów. Do 2024 roku mają one stanowić 14,2 procent całkowitych globalnych wydatków IT.



Aby zapewnić bezpieczeństwo danych związanych z usługą chmurową warto stosować kilka podstawowych zasad. W oprogramowaniu Saas (Software as a Service) to administrator dba o bezpieczeństwo aplikacji, jednakże w innych modelach często to klient ma kontrolę nad konfiguracją oraz administrowaniem systemu. W związku z tym, przy podpisywaniu umowy warto zwrócić uwagę, na kogo spadają obowiązki ochrony danych.



Kluczowe jest również dbanie o politykę dostępową, aby nikt niepowołany nie otrzymał uprawnień dających możliwość uzyskania dostępu do danych. Z raportu RedLock Cloud Security Intelligence wynika, że aż 51% organizacji co najmniej raz przypadkowo udostępniło w nieodpowiedni sposób zasoby chmurowe.

Następnym aspektem jest szyfrowanie danych. Dostawcy rozwiązań chmurowych prawie zawsze dają taką możliwość jednakże duża rzesza użytkowników nie korzysta z takich możliwości. Warto również wymienić także kwestie ochrony danych logowania czy monitorowanie nieudanych prób logowania.





Blockchain, software house i bezpieczeństwo



W przypadku technologii blockchain nie mamy do czynienia z scentralizowaną bazą danych, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo systemu. Dane są rozproszone, a otrzymanie konkretnych danych wymaga ich odpowiedniego scalenia. Rozwiązanie to chętnie stosowane jest przez sektor finansowy, gdyż uzyskanie dostępu do jednego konta nie pozwoli hakerowi działać na szeroką skalę w danym systemie.



Według serwisu Statista, w 2020 roku wydatki związane z technologią blockchain wyniosły 4,1 mld dolarów, natomiast za trzy lata ma to być już prawie 18 mld dolarów.





Branże, które współpracując z software house'ami mogą wykorzystać technologię blockchain



Rozwiązania z zakresu technologii blockchain kojarzą się przede wszystkim z sektorem bankowym i finansowym. Fakt ten potwierdzają badania Uniwersytetu Cambridge, według których blockchain wykorzystywany jest w 30 procent przedsiębiorstw stosujących tą technologię. Na drugim miejscu ze sporą stratą są instytucje administracji rządowej z wynikiem 13 procent, oraz branża ubezpieczeniowa (12 procent). Wśród segmentów gospodarki, w których wykorzystywana jest technologia blockchain można także wymienić ochronę zdrowia, segment rozrywkowy, a nawet produkcję.



Z kolei Krajowa Izba Rozliczeniowa wskazała branże, które w przyszłości mogą w znacznym stopniu korzystać z technologii blockchain. Oprócz uznawanej w tym względzie za oczywistą branży finansowej, wymieniono logistykę, opiekę zdrowotną, a także e-commerce.

W przypadku logistyki istotna jest szybka wymiana informacji pomiędzy wieloma podmiotami. W ten sposób można przypisać daną partię towaru np. do konkretnego kontenera tak, aby lepiej kontrolować łańcuchy dostaw.

Biorąc pod uwagę branżę ochrony zdrowia, z punktu widzenia tej technologii należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przechowywanych wrażliwych danych oraz zarządzanie nimi. Sprawna wymiana informacji pomiędzy lekarzami może przyczynić się do poprawy jakości ochrony zdrowia oraz zmniejszyć ryzyko pomyłki ze względu na brak kluczowych danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Blockchain może pojawić się szerzej również w branży e-commerce. Jako podaje KIR, pojawiły się pierwsze próby wykorzystania tej technologii do monitorowania dystrybucji muzyki, filmów, a także innych treści, jednocześnie uwzględniając zobowiązania stron w zakresie praw autorskich.







Backup i współpraca z software house'em

Cenne dane magazynowane na zewnętrznych serwerach mogą być celem ataku hakerskiego. W związku z tym warto wykonywać kopie zapasowe systemu. Z tego względu rozwiązania chmurowe oferują możliwość wykonania backup’u w dowolnym momencie oraz tworzą kopie zapasowe regularnie w zdefiniowanym odstępie czasu. Do tego w przypadku ataku istnieje również możliwość powrotu do wcześniejszej wersji zapasowej, co sprawia, że ewentualne straty są niewielkie. Warto dodać również, że ewentualne ataki mogą być skierowane w kierunku firm odpowiadających za przechowywanie danych. Backup może również chronić firmę w przypadku awarii sprzętu.





Wygoda, efektywność kosztowa i skalowalność - w tym pomogą software house'y



Rozwiązania chmurowe pozwalają w dużej mierze na optymalizację kosztów. Według niektórych szacunków, takie rozwiązanie jest o około 50 procent tańsze w porównaniu do kosztów jakie firma musiałaby ponieść wdrażając podobne rozwiązania samodzielnie. Dotyczy to nie tylko kosztów sprzętu, ale także oprogramowania, miejsca gdzie będą przechowywane serwery, energii elektrycznej i chłodzenia, a także zatrudnienia pracownika, który w sposób kompetentny będzie w stanie zaimplementować oraz obsługiwać system.



Według danych Xopero Software, 92 procent firm, które wprowadziły rozwiązania chmurowe jest z nich zadowolonych. Biznes ceni sobie również całodobowy dostęp do danych zgromadzonych w chmurze z dowolnego miejsca. Daje to możliwość pracy zdalnej, przekłada się również na mobilność przy współpracy z klientem. W ten sposób przedstawiciel firmy wie, że posiadając przy sobie komputer lub smartfon z dostępem do internetu, jest w posiadaniu wszystkich potrzebnych informacji. Dobra dostępność zasobów firmowych to także łatwiejsza możliwość skalowania biznesu oraz poprawienia jego efektywności.

