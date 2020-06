Projektowanie stron internetowych i e-sklepów. Darmowy ebook z poradami ekspertów [RAPORT]

Jak stworzyć dobrą stronę internetową? Komu powierzyć wdrożenie najlepszego e-sklepu? Jak wybrać agencję do realizacji? Na co zwracać uwagę? I w końcu, jak wypromować produktu lub usługi prezentowane na witrynie. Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w najnowszym raporcie - ebooku, który właśnie opublikowaliśmy.





Dlaczego dobrze zaprojektowane strona internetowa i e-sklep są podstawą e-marketingu?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku dostęp do internetu miało 86,7 proc. gospodarstw domowych, czyli o 2,5 punktu procentowego więcej niż w roku poprzednim. W roku 2020 ten odsetek jeszcze się zwiększy.

Z raportu "Global Capital Confidence Barometer" przygotowanego przez EY jasno wynika, że jednym z głównym skutków epidemii koronawirusa będzie wydatne przyspieszenie procesów cyfryzacji i - według autorów badania - będzie to najlepsza tarcza antykryzysowa, na jaką w tej chwili nas stać.

Ponad jedna trzecia (36%) firm zamierza przyspieszyć inwestycje w automatyzację,

podobny odsetek (31%) planuje zrobić to samo z cyfrową transformacją.

Cyfrowe kanały, czy to marketingowe, czy sprzedażowe, stały się kluczowe dla utrzymania stabilności biznesu, choć dla większości nie oznaczały zrównoważenia strat. Dlaczego?

E-commerce wciąż stanowi ułamek handlu detalicznego w ogóle a - dodatkowo - nastroje konsumenckie w obliczu nieuchronnego kryzysu gospodarczego nie sprzyjały spontanicznym zakupom. Wiele jednak wskazuje na to, że może się to zmieniać szybciej, niż wcześniej podejrzewano, a jeśli tylko ogólna sytuacja ekonomiczna zacznie się stabilizować, to właśnie internet stanie się beneficjentem zmian.

Co ważne, tendencje te nie dotyczą wyłącznie największych przedsiębiorstw. Małe firmy, w obliczu globalnego lockdownu, stanęły przed takimi samymi wyzwaniami co najwięksi gracze, ale - z uwagi na dużo skromniejsze środki - musiały radzić sobie z nimi zupełnie inaczej. I właśnie w czasach pandemii zaczęły szukać zwinnych narzędzi pozwalających w możliwie najkrótszym czasie ruszyć z internetową sprzedażą, co skwapliwie wykorzystał np. Facebook.

Jego ostatnia inicjatywa, czyli Facebook Shops, to - jak podkreślił sam Mark Zuckerberg - największy krok podjęty w celu ujednolicenia narzędzi e-commerce'owych w ekosystemie. Bo zarówno Facebook, jak i Instagram już wcześniej udostępniały pewne e-commerce'owe funkcjonalności, takie jak choćby Marketplace czy Instagram Checkout. Shops idą jednak o krok dalej, umożliwiając firmom utworzenie pełnoprawnego sklepu na Facebooku. Ruch ten spowodowany jest wydarzeniami ostatniego czasu, kiedy to profile społecznościowe stawały się podstawowymi platformami kontaktu z klientem.

To właśnie tam, jako pierwsze pojawiały się informacje o zmienionych godzinach pracy, czy nowo udostępnianych opcjach dostawy czy odbioru osobistego. Facebook postanowił więc pozwolić odwiedzającym na robienie zakupów bez wychodzenia z aplikacji.

Czy warto inwestować w stronę internetową i sklep internetowy

Według najnowszych danych z raportu Statista Digital Market Outlook, Polska znajduje się na 13. miejscu w zestawieniu najszybciej rosnących rynków e-commerce na świecie. I jasne, że do Chin, czy innych rynków azjatyckich wciąż nam daleko, ale od dawna nie wleczemy się też już w ogonie zestawienia. Liczba zarejestrowanych sklepów e-commerce rośnie u nas z każdym rokiem, a polscy klienci coraz bardziej przekonują się do online'owej formy zakupów, korzystając nie tylko z polskich, ale też z międzynarodowych sklepów.

Z raportu Gemiusa wynika, że motorem zmian jest chęć zwiększenia zakupowego komfortu i poszukiwanie elastyczności.

Trzy najczęściej wymieniane zalety e-zakupów, to według Polskich internautów:

● możliwość kupowania w każdym momencie (75%)

● brak konieczności jechania do sklepu (72%)

● nieograniczony czas wyboru (68%)

• Odsetek internautów kupujących online rośnie z roku na rok coraz dynamiczniej.

• W 2019 było to już 62% internautów

• to o 6 p.p. więcej, niż jeszcze rok temu (56% w 2018, dwa lata temu było to 54%).

• Trochę wolniejszy wzrost zanotowały zakupy w sklepach zagranicznych – dziś kupuje tak 26% internautów

• to – o 3. p.p. więcej niż rok temu (23% w 2018 r. i 16% w 2017 r.).

Źródło: raport E-commerce w Polsce 2019, Gemius

Ile osób korzysta ze stron internetowych i e-sklepów i co kupują najczęściej

Sprawnie w świecie elektronicznych zakupów poruszają się już nie tylko młodzi konsumenci.

Z raportu Gemiusa wynika, że osoby 50+ to ¼ klientów sklepów online.

Młodsi, poniżej 34 roku życia, to dzisiaj mniej niż połowa (42%).

Co kupujemy w internecie najczęściej?

Wiele wskazuje na to, że tu odpowiedzi będą inne w zależności od omawianego okresu. W 2019 roku - na co wskazuje Gemius - królowała klasyka, bo najpopularniejszymi kategoriami produktów były odzież, dodatki, akcesoria, obuwie, książki, płyty, filmy oraz kosmetyki, w tym perfumy.

Branża Beauty&Fashion to zresztą ta, w której wiele marek zdążyło już zbudować bardzo silne cyfrowe zaplecze.

Firmy takie Zalando, ale i eObuwie, czy Answear są wskazywane jako te, których tzw. spontaniczna znajomość jest bardzo wysoka, a nie można zapominać, że wiele mniejszych podmiotów sprzedaje ubrania za pośrednictwem Allegro. Ale… Koronawirus mocno przetasował ten rynek.

W pierwszych tygodniach pandemii zyskiwały branże, którym z internetową sprzedażą było dotychczas niezbyt po drodze, przede wszystkim e-grocery i opieka zdrowotna. I oczywiście, że były sieci spożywcze i apteki, które nieśmiało ruszały w tym kierunku już wcześniej, ale - co widać było po terminach dostaw w Tesco - zapotrzebowanie zdecydowanie przerosło możliwości większości z nich.

Moda, buty, czy - zwłaszcza już - branża towarów luksusowych zaliczyły spektakularne spadki. Oczywiście, taka sytuacja nie potrwa wiecznie, tym bardziej, że marki modowe ruszyły z ofensywą wielkich wyprzedaży, ale cios był silny. I tu jednak w długim terminie zyska e-commerce. Wiele marek (np. Reserved) planuje koncentrować się właśnie na tym kanale, bo powrót do galerii handlowych uznały za zbyt ryzykowny.

O raporcie "Projektowanie stron internetowych i e-sklepów"

Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com:

Każda firma musi mieć stronę internetową. Fanpejdż na Facebooku nie wystarczy.

Nawet jeśli nigdy nie będziesz przez nią bezpośrednio sprzedawać produktów czy usług, to pamiętaj, że musisz dać się odnaleźć klientom. Skoro 98 proc. internautów - czyli około 28 mln osób - korzysta w Polsce z Google, to kiedy spotykają się po raz pierwszy z jakąś marką, nazwiskiem, usługą, szukają jej przede wszystkim w wyszukiwarce. Chcą w ten sposób poznać opinie o nich, albo poszukują adresu firmy, albo chcą zweryfikować, czy takie produkty, usługi, przedsiębiorstwa i osoby w ogóle istnieją.

Jeszcze rok temu mogłoby się wydawać, że wielu firmom wystarczy założenie fanpejdża na Facebooku, ale dziś już wiadomo, że nie! Epidemia koronawirusa sprawiła, że biznes przenosi się bardzo intensywnie do sieci, a Polacy wydadzą w niej do końca 20020 r. aż 70 mld złotych. Trzeba więc tworzyć zaawansowane narzędzia i kampanie sprzedażowe, dbać o wizerunek przedsiębiorstwa, produktu, marki w sieci, a w tym celu niezbędna jest m.in. własna www.

Dobrze widzą to firmy, które postanowiły zaprezentować się w tym ebooku: innect feeCOMPASS, JAAQOB HOLDING, NuOrder, Osom Studio, Proformat, Sky-Shop.pl, Symetria, TBMS.

Polecam zapoznanie się z ich ofertą.

