Raport: E-commerce, czyli jak skutecznie sprzedawać w internecie. Porady ekspertów

Raport e-commerce

Wyszukiwanie wizualne, głosowe, AI, AR, VR, chatboty i biometryczne płatności to tylko jedne z kilku trendów, które mają szansę w niedalekiej przyszłości całkowicie przedefiniować sposób, w jaki kupujemy w internecie. Bo mimo że cena wciąż jest głównym kryterium naszych zakupowych wyborów, to za dobre UX już teraz nie wahamy się dopłacać. W najnowszym raporcie Interaktywnie.com o e-commerce czyli sprzedaży przez sieć eksperci analizują trendy, doradzają i wskazują najlepsze rozwiązania dla każdego sklepu internetowego.

Raportowi patronują:

Onet,

Wirtualna Polska,

Interia,

Gazeta.pl

Business Insider Polska.





Informacje o polskim e-commerce

Raporty Interktywnie.com to kompendium wiedzy o poszczególnych segmentach rynku internetowego, które czytane są przez tysiące osób związanych z branżą. Wydawany co roku opracowanie o e-commerce w Polsce jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej pobieranych z serwisu.

W najnowszym raporcie o e-commerce poruszymy m.in. następujące zagadnienia:

• Rynek e-zakupów w Polsce, czyli ilu Polaków i co kupuje w internecie. Czy warto inwestować w sprzedaż przez www.

• Co decyduje o sprzedaży w internecie. Czy tylko cena i asortyment czynią sprzedażowe cuda. Jak działają usability, konstrukcja koszyka, dostępność płatności i opcji dostawy, a także utrzymywanie relacji z klientami.

• Narzędzia wspierające sprzedaż w sklepie internetowym. Czym jest marketing automation i w czym może pomóc. Jak wykorzystać e-mail marketing do wsparcia sprzedaży. • Jak wypromować sklep internetowy. SEM czyli SEO i PPC. Promocja w mediach społecznościowych i inne sposoby pozyskiwania klientów.

• Porady ekspertów, które pomogą w skutecznej sprzedaży.

• Opcjonalnie: płatności w internecie i dostawa do klienta – kurierzy, inne rozwiązania.

Dane i wnioski z raportu

Według badania Accenture, przeprowadzonego wśród ponad 20 000 konsumentów w 19 krajach, 47% respondentów, którzy byli sfrustrowani niedawnymi zakupami, stwierdziło, że w przyszłości będzie unikać danego sprzedawcy lub marki. Jednocześnie, taka sama liczba osób przyznała, że jest skłonna zapłacić więcej za zakupy, które "wykraczają poza ich oczekiwania". Z tym, że oczekiwania konsumentów są tyleż wysokie, co nie do końca jeszcze sprecyzowane. Największe sklepy internetowe prześcigają się więc w implementowaniu rozwiązań, które mają szansę choćby minimalnie zmniejszyć "tarcia", jakich doświadcza konsument na swojej zakupowej ścieżce. Stąd też wirtualne przebieralnie, wyszukiwanie podobnych stylizacji na podstawie zdjęć czy też voice commerce, uznany - przez OC&C Strategy Consultants - za rynek, który niebawem wart będzie 40 mld USD.

Sprzedaż w internecie. Mobile w e-commerce

Na razie kupujemy wciąż głównie za pośrednictwem komputerów stacjonarnych, ale przyszłość e-zakupów to zdecydowanie urządzenia mobilne. Konsumenci za ich pomocą pochłaniają już nie tylko treści i komunikują się, ale także przeglądają sklepy internetowe i - właśnie - robią zakupy. Użycie technologii przyjaznych urządzeniom mobilnym - bez względu na to, czy będą to aplikacje, strony RWD, czy nowoczesne technologie AMP lub PWA - jest już nie tylko zalecane, ale wręcz wymagane zarówno przez użytkowników, jak i przez Google.

Udział m-commerce, czyli zakupów dokonywanych za pomocą smartfonów, konsekwentnie rośnie. W Polsce - jak wynika z raportu IAB - przynajmniej raz w tygodniu 17% badanych używa telefonu do zakupów (rok temu było to 9%), a 7% konsumentów robi to codziennie. Liczby te nie mówią jednak całej prawdy o roli smartfonów w zakupach online, bo nawet jeśli transakcje wciąż jeszcze finalizowane są na desktopach, to procesy zakupowe bardzo często inicjowane są już właśnie na smartfonach. To tam powstaje potrzeba zakupowa, która później przeradza się w intencję.

Z badań Google wynika jednoznacznie, że przyjazny urządzeniom mobilnym UX "zmienia użytkowników w klientów”. Według analiz giganta, aż 74% z nich stwierdziło, że chętniej wraca do sklepu, którego witryna dostosowana jest do potrzeb mobilnych, a 67%, że chętniej decyduje się wtedy na zakup. Co ważne, użytkownicy bardziej skłonni są też poświęcić swój czas na znalezienie sklepu przyjaznego smartfonom, niż przeszukiwać stronę tego, które taki nie jest. Zaniedbywanie mobile'a to więc prezent dla konkurencji, która sobie na to nie pozwala.

Sprzedaż w intrenet przez content

Content marketing, kiedyś mylnie utożsamiany z reklamą natywną lub sprowadzany do artykułów sponsorowanych, dzisiaj to centralny ośrodek działań marketingowych nie tylko (choć zwłaszcza) w branży B2B. Dlaczego? Wartościowy content zwyczajnie daje użytkownikowi to, czego ten oczekuje, a to - pośrednio - nagradzane jest przez wszystkich graczy, od których zależą losy internetowych biznesów. Google wartościowe treści nagradza wyższą pozycją w SERP-ach, Facebook - lepszym zasięgiem, a Instagram - zaangażowaniem. Oczywiście, wszyscy dbają też o to, by reklamy, na których przecież zarabiają, były wykorzystywane do "podbijania" zainteresowania organicznymi treściami, ale nie zmienia to faktu, że content to wciąż podstawa.

Według Shane'a Barkera aż 70% odbiorców chce dowiedzieć się jak najwięcej o produktach za pośrednictwem właśnie treści, a nie reklam, którym albo nie ufają, albo ich nie zauważają. Ponadto, treści dystrybuowane w social mediach, mają też szansę skorzystać na kolejnym trendzie, czyli social sellingu. Według Hubspota 74% nabywców B2B aktywnie szuka obiektywnych informacji przed dokonaniem zakupu lub skontaktowaniem się ze sprzedawcą, a social media są jednym z miejsc, od których rozpoczynają swój research.

By jednak efektywnie prowadzić działania content marketingowe i mieć pewność, że przekładają się one na sprzedaż, konieczne jest włączenie do sprzedaży narzędzi analitycznych. I Google Analytics może tu nie wystarczyć. Dzięki temu narzędziu oczywiście można dowiedzieć się, skąd przychodzą klienci, jakie kategorie produktów cieszą się największym zainteresowaniem, ile wizyt kończy się sprzedażą i to są rzeczywiście bardzo przydatne informacje, które pozwalają choćby lepiej rozporządzać budżetami reklamowymi. Warto jednak te podstawowe dane połączyć z innymi, np. z CRM-ami, CMS-ami, systemami e-mail marketingowymi i analitycznymi wbudowanymi w platformy społecznościowe tak, by lepiej poznać potrzeby klientów i skuteczniej dopasować do nich komunikację.

Koszty dostawy a sprzedaż

Przyjazny UX i wartościowe treści są - obok ceny - jednymi z ważniejszych kryteriów, którymi kierujemy się podejmując decyzje zakupowe, ale niskie koszty dostawy, albo, szerzej, wszystkie kwestie związane z logistyką, z każdym rokiem zyskują na znaczeniu. Klienci są jednak wymagający. Zz niskie koszty dostawy często uznają dopiero te darmowe, oczekując jednocześnie, że towar pojawi się pod ich drzwiami nazajutrz po złożeniu zamówienia. Bo oczekują dostawy bezpośrednio do domu lub do pracy, choć trzeba zaznaczyć, że odbiór "przy okazji" w punktach odbioru jest opcją, która - zwłaszcza w dużych miastach - dynamicznie zyskuje na popularności.

Nic więc dziwnego, że sklepy coraz częściej rozszerzają opcje dostępne w tym zakresie. Badanie serwisu Furgonetka.pl pokazało, że już 65% małych i średnich sklepów oferuje więcej niż jedną opcję doręczenia, z czego dwie możliwości proponuje 32% sklepów, trzy – 22%, a cztery i więcej – 11%. W przypadku dużych podmiotów, aż 91% z nich oferuje więcej niż jedną formę dostawy. Dwie opcje posiada 31% z nich, trzy - 34%, a cztery i więcej form jest dostępna w 24% z nich.

Darmową dostawę oferuje 37% małych i średnich sklepów oraz 62% dużych. W większości przypadków trzeba jednak dokonać zakupów za określoną kwotę: w przypadku małych i średnich podmiotów jest to średnio 425,72 złotych, a w przypadku dużych - 192,30 złotych.

Komentarz do raportu

Sprzedajesz offline, musisz także online. Nie masz wyjścia, bo i tak zmuszą Cię do tego klienci 77% Polaków korzysta z internetu. 62% populacji online robi zakupy w sieci i wydaje średnio 651,50 euro rocznie. Wartość polskiego rynku handlu online już w 2020 roku skoczy z 50 mld wydanych w 2019 roku do nawet 70 mld. To będzie rewolucja w handlu. Przemiana już się zaczęła, kto z niej nie skorzysta, straci.

W dodatku, nawet jeśli Twoi klienci nie kupują i nie będą kupować Twoich produktów i usług w sieci, to i tak oczekują, że dasz im taką możliwość. Lubią bowiem zapoznać się z ofertą online, choć zakupu dokonają albo w sklepie stacjonarnym, albo przez telefon. Potwierdza ten fakt coraz więcej badań. Nie masz więc wyjścia - w internecie powinien być każdy producent, dystrybutor, hurtownik czy detalista, a także dostawca usług.

Zapraszam do lektury

Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com