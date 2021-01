Raport ecommerce 2021 - jak sprzedawać w internecie. Porady dla firm [ebook]

Raport ecommerce

Czy warto sprzedawać w internecie, czyli e-commerce w Polsce? Jakie są dane o rynku oraz prognozy na 2021 rok? O tym przeczytacie w najnowszym ebooku z raportem Interaktywnie.com "Ecommerce 2021".

Wstęp do raportu o e-commerce - pisze Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com

Jeśli chcesz sprzedawać, musisz promować się w internecie. Jest o co powalczyć!



Wszystko na to wskazuje, że w 2021 roku Polacy wydadzą w sieci może nawet 120 mld złotych. Rekordy będą bite od teraz co roku. Pandemiczne szaleństwo trwa - kupujemy w internecie już wszystko. Nie ma właściwie produktu, którego nie dałoby się w ten sposób sprzedawać. W e-commerce wchodzą więc nawet sklepy z materiałami budowlanymi.



Ale co robić, żeby chętni kupowali właśnie u nas? Odpowiedź jest jedna: trzeba dobrze się promować! I mieć odpowiednio zbudowany e-sklep, zadbać o obsługę samej sprzedaży, dostawy i zwrotów.

Jak i gdzie się reklamować? Na jakie formaty i kanały marketingowe postawić?

Polecam zapoznanie się z ich ofertą. Miłej lektury i wielkich zysków z e-sprzedaży.

Tomasz Bonek

Jak wygląda eccomerce w Polsce. Rynek e-zakupów w 2020 i 2021 roku

Polska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynku e-commerce na świecie. W tym roku jego wartość może przekroczyć nawet 100 mld zł. Nie ma wątpliwości, że impuls do zakupowego szaleństwa internecie dała pandemia koronawiursa - prawie co czwarty polski konsument zdecydował się na zamówienie czegoś online w obawie o swoje zdrowie lub funkcjonujące w gospodarce obostrzenia. To tłumaczy również fakt, że coraz częściej w sieci kupują osoby starsze. A trzeba też podkreślić, że przywiązanie młodego pokolenia do smartfonów sprawi, że w kolejnych latach robienie zakupów w internecie za pomocą tego typu urządzeń będzie jeszcze bardziej zyskiwało na znaczeniu.



Według raportu Statista DigitalMarket Outlook, Polska znajduje się na 13 miejscu wśród najszybciej rosnących na świecie rynków e-commerce. Według prognoz z 2019 roku, wartość polskiego rynku e-commerce w 2020 roku sięgnąć miała 70 mld zł, ale okazało się, że przekroczyła ponad100 mld zł. A to za sprawą pandemii koronawirusa - w 2020 roku rynek mocno się zmienił. Nietrudno zgadnąć, że jest to impuls rozwojowy, który wciąż działa.



Jak wskazują dane Adyen, aż 39 procent polskich konsumentów zdecydowało się na zakupy online tylko ze względu na obawy, obostrzenia i ograniczenia związane z pandemią koronawiursa.



Według raportu “E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska”, w zakończonym 2020 roku aż 72 procent internautów przynajmniej raz zrobiło zakupy online. W stosunku do danych za 2019 rok, daje to wzrost o 11 punktów procentowych.

Natomiast według badania Mediapanel za grudzień 2020 roku, w Polsce było już 29 mln internautów, co oznacza, że liczba osób robiących zakupy online wynosi 21,2 mln. Z kolei dane Gemius w tym zakresie przedstawia poniższa grafika.





Rynek e-commerce spory wzrost zawdzięcza pandemii koronawiursa,

ale tendencje obecne na tym rynku widoczne są od wielu lat.

Jeszcze w 2016 roku 50 procent internautów zadeklarowało robienie zakupów w internecie, a w 2017 roku było to 54 procent. W związku z powyższym można stwierdzić, że pandemia bardziej przyspieszyła rozwój tego rynku, niż wyznaczyła jego kierunki.





Kto najczęściej kupuje w sieci? Klienci w ecommerce



Dane Gemius pokazują, że prawie tyle samo mężczyzn co kobiet kupuje w sieci. Wynik to 49 do 51 procent. Biorąc pod uwagę grupy wiekowe, największy udział stanowią osoby w wieku od 35 do 49 lat (32 procent). Co ciekawe niewiele mniejszą grupę stanowią osoby posiadające co najmniej 50 lat (28 procent), a osoby młode w wieku od 25 do 34 lat stanowią dopiero trzecią co do wielkości grupę.



Najwięcej internautów kupujących online mieszka w dużych miastach o populacji większej

niż 200 tys. osób (30 procent) oraz ma wykształcenie średnie (40 procent). Biorąc pod uwagę sytuację materialną, 54 procent respondentów określiło ją jako średnią.



To, jak zmieniała się grupa internautów kupujących online widać w zamieszczonym porównaniu. Jeszcze kilka lat temu z rynku e-commerce korzystali przede wszystkim ludzie młodzi, a z roku na rok tendencja ta ulegała zmianie. Z kolei jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, to widać, że zakupy w internecie to w dużej mierze domena mieszkańców miast.





Co kupujemy online oraz ile na to wydajemy? Dane o ecommerce'owym rynku



* • Największą popularnością w kwestii zakupów w internecie cieszą się produkty z segmentu odzież i akcesoria. Ich nabycie zadeklarowało 69 procent osób kupujących online.

* • Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszy się obuwie (58 procent),

* • a na trzecim miejscu znalazły się perfumy (57 procent).

* • Dane Gemius wskazują, że popularny jest segment książek i płyt oraz biletów do kina i teatru. Kupowanie tego typu produktów deklaruje około połowa kupujących w internecie.



Ile zatem wydajemy na zakupy online?

Obliczenia Gemius za 2020 rok wskazują, że najwięcej w skali miesiąca wydajemy na buty - jest to średnio 228 zł. Nieco mniej bo 190 zł dotyczy odzieży i akcesoriów i artykułów spożywczych.

Dane pokazane poniżej wskazują również na wydatki związane z perfumami, biletami na wydarzenia kulturalne, a także w skali półrocza na sprzęt RTV i AGD oraz urządzenia mobilne.



Zakupy online najczęściej robimy na laptopie

Na laptopa, jako urządzenie służące do robienia zakupów online wskazuje 80 procent internautów. Drugi w kolejności jest smartfon z wynikiem 69 procent, a 50 procent internautów wskazało na komputer stacjonarny. Urządzenia mobilne cieszą się większą popularnością wśród osób młodych w wieku od 15 do 24 lat. Można się zatem spodziewać, że udział smartfonów w tym porównaniu w kolejnych latach będzie rósł.





Czy warto zatem inwestować w sklep internetowy czy lepiej postawić na sprawdzone platformy zakupowe?



Niekwestionowanym liderem pod względem rozpoznawalności jest Allegro, którego kojarzy 86 procent internautów. Potwierdzają to również dane Mediapanelu - w grudniu strona ta była czwartą najczęściej odwiedzaną wśród polskich użytkowników internetu. Z kolei aplikacja Allegro niezmiennie jest niekwestionowanym liderem.



Nie zmienia to faktu, że firmy inwestują we własne sklepy internetowe. Z badania "Koszyk Roku" 2020 wynika, że spośród największych polskich sklepów internetowych 48 procent oferuje klientom możliwość dokonywania zakupów zarówno przez aplikacje mobilną, jak i aplikację webową.





Prognozy dla polskiego rynku e-commerce



Allegro oraz OC&C prognozowały ostrożnie, że w 2021 roku sprzedaż online wyniesie 80 mld zł, a w 2022 roku będzie to 92 mld zł. Z kolei granica 100 mld zł ma zostać przekroczona 2024 roku.

Mocne wzrosty rynku e-commerce widoczne są w danych Digital Commerce360, według których do 2025 roku, 72 procent sprzedawców będzie czerpała większość swoich przychodów ze sprzedaży online.



Mniej śmiały w swoich przewidywaniach jest serwis Statista. Według jego prognoz, rynek e-commerce w Polsce w 2021 roku osiągnie wartość 13,5 mld dolarów, czyli nieco ponad 50 mld zł. Szacowane tempo wzrostu w kolejnych latach to 7,3 procent rocznie, co oznacza, że rynek ten w 2025 roku może osiągnąć wartość 17,9 mld dolarów (około 70 mld zł). To nie pokrywa się z danymi już pewnymi za rok 2020 i polskimi prognozami na 2021.





Moda najbardziej perspektywiczna na polskim rynku e-commerce



Serwis aploqtranslations.com przewiduje, że najszybciej rozwijającą się gałęzią rynku e-commerce w Polsce będą:

• moda.

• Drugi w kolejności jest segment sprzedaży elektroniki,

• natomiast trzeci dotyczy zabawek oraz produktów związanych z realizacja naszych zainteresowań oraz hobby.







E-commerce za granicą



Według serwisu eMarketer, światowy rynek e-commerce będzie miał wartość w 2020 roku około 3,9 biliona dolarów. Eksperci prognozują również, że roczny wzrost tej branży sięgnie 16,5 procent.

Największy udział w sprzedaży online ma kontynent azjatycki z wynikiem prawie 2,5 biliona dolarów, co daje udział na poziomie 64 procent.

Wiceliderem jest Ameryka Północna, a na trzecim miejscu podium uplasowała się Europa zachodnia.

Region do którego należy Polska, czyli Europa Środkowo-Wschodnia może się natomiast pochwalić mocnym wzrostem rynku e-commerce rok do roku. Serwis eMarketer prognozuje wzrost na poziomie 21,5 procent, co w tej kategorii daje mu pozycję lidera.



Z kolei według serwisu Statista, globalna sprzedaż e-commerce w 2020 roku sięgnie 4,2 bln dolarów, a w 2021 roku będzie to już 4,9 bln dolarów. Jak wskazują dane, tempo wzrostu ma rosnąć, co spowoduje, że w 2023 roku globalna sprzedaż e-commerce sięgnie 6,5 bln dolarów.



Dane dotyczące najpopularniejszych branż e-commerce'owych z największych światowych rynków nie różnią się znacząco od tego, co widzimy w Polsce. Niezmiennie prym wiodą zakupy modowe (odzież, akcesoria, obuwie). Na drugim miejscu znalazły się nieco mniej popularne w Polsce książki, na trzecim domowa elektronika natomiast na czwartym wspomniane kosmetyki.