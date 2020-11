Raport: Sklepy internetowe. Jak zbudować, jak promować, jak sprzedawać w nich z sukcesem?

Sklepy internetowe

O czym przeczytacie w raporcie o sklepach internetowych - wstęp do opracowania (ebooka)



Ponad 21 mln Polaków kupuje w internecie. Wydadzą w tym roku 100 mld złotych





Chcesz, aby choć część tej kwoty trafiła do kasy Twojej firmy? Przeczytaj najnowszy raport Interaktywnie.com o sklepach internetowych i sprzedaży w sieci. Oddajemy Ci do rąk opracowanie, które prostym językiem wyjaśnia najważniejsze niuanse e-commerce.

Mam nadzieję, że ten ebook z raportem będzie inspirujący i pozwoli Ci w tych trudnych, pandemicznych czasach zwiększyć sprzedaż.Jest na to szansa - dostępne są dane, które wskazują, że Polska spośród krajów europejskich ma najwyższy odsetek osób, które w wyniku pandemii zwiększyły swoją aktywność w sieci, a Poczta Polska prognozuje, że rynek e-commerce w naszym kraju może osiągnąć w tym roku wartość nawet 120 mld zł. Wcześniejsze prognozy mówiły o 70 mld, można więc się spodziewać, że 100 mld jest pewne.Zapoznajcie się także z ofertą firm, które pomagają w zwiększaniu sprzedaży online i postanowiły zaprezentować się w naszym poradniku.

Przyjemnej lektury,Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com

Sklepy internetowe a wartość rynku e-commerce w Polsce i za granicą

Dlaczego warto sprzedawać w internecie? Wartość rynku i preferencje kupujących



Niespełna 4 biliony dolarów - na taką kwotę wyceniany jest światowy rynek e-commerce w 2020 roku. Według prognoz serwisu eMarketer, Europa Środkowo-Wschodnia jest obecnie najbardziej perspektywicznym regionem świata w kontekście rozwoju tego sektora rynku. W Polsce z zakupów online korzysta już 74 procent internautów, tymczasem jeszcze w 2016 roku uczestnicy rynku e-commerce stanowili 50 procent tej społeczności. Do najpopularniejszych kategorii produktów kupowanych w sieci możemy zaliczyć sprzęt RTV oraz odzież.



Według danych serwisu eMarketer, wartość światowego rynku e-commerce wyniesie w 2020 roku 3,9 biliona dolarów. Największy udział w tej kwocie ma kontynent azjatycki z wynikiem prawie 2,5 biliona dolarów, co daje udział na poziomie 64 procent. Na drugim miejscu jest Ameryka Północna, a na trzecim Europa Zachodnia.



Największy wzrost wartości rynku e-commerce w tym roku ma przypaść Europie Środkowo-Wschodniej - według szacunków eMarketera, wyniesie on 21,5 procent.

Drugi pod tym względem będzie Bliski Wschód, gdzie rynek ten ma urosnąć o 19,8 procent.





Polski rynek e-commerce



Raport Statista DigitalMarket Outlook jeszcze przed pandemią przewidywał, że wartość polskiego rynku e-commerce w 2020 roku wyniesie 70 mld zł. Trudno jednak się nie zgodzić z tezą, że wynik ten może być dużo lepszy ze względu na zmiany zachowania konsumentów w odpowiedzi na obostrzenia związane z pandemią koronawiursa.

Dane firmy Adyen wskazują, że Polska spośród krajów europejskich osiągnęła najwyższy odsetek osób, które w wyniku pandemii zwiększyły swoją aktywność w sieci (39 procent).

O wiele śmielsze wyliczenia przedstawia natomiast Poczta Polska, według której rynek e-commerce w Polsce może osiągnąć w tym roku wartość nawet 120 mld zł.



Według raportu “E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska”, sporządzonego przez firmę Gemius, w 2020 roku aż 73 procent internautów przyznało się do robienia zakupów internecie. W stosunku do danych z 2019 roku, daje to wzrost o 11 punktów procentowych. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce jest około 29 mln internautów (dane Gemius/PBI za październik 2020 roku), liczba osób robiących zakupy online wnosi 21,2 mln.

Rynek e-commerce spory wzrost wartości zawdzięcza pandemii koronawirusa, jednakże warto również zaznaczyć, że z taką tendencją mamy do czynienia od wielu lat. Jeszcze w 2017 roku odsetek osób kupujących online wynosił 54 procent, natomiast w 2016 roku 50 procent.





Kto kupuje przez internet?



Z danych Gemius wynika, że znaczącej dysproporcji płci przy zakupach przez internet nie ma. Tegoroczne dane pokazują, że wśród internautów korzystających z rynku e-commerce jest 51 procent kobiet i 49 procent mężczyzn. Z kolei biorąc pod uwagę grupy wiekowe, największy udział stanowią osoby w wieku od 35 do 49 lat (32 procent). Niewiele mniejszą grupę stanowią osoby posiadające co najmniej 50 lat (28 procent). Najwięcej internautów kupujących online mieszka w dużych miastach o populacji większej niż 200 tys. osób (30 procent) oraz ma wykształcenie średnie (40 procent). Biorąc pod uwagę sytuację materialną, najwięcej kupujących określa ją mianem średniej (54 procent).







Zakupy za granicą coraz bardziej popularne



Z zagranicznych sklepów internetowych korzysta 30 procent polskich internautów. W porównaniu do roku 2019 daje to wzrost wynoszący 4 punkty procentowe. Jak pokazuje badanie Gemius, są użytkownicy, którzy wyłącznie kupują “za granicą”, jednakże odsetek ten jest znikomy. Z kolei deklarację korzystania z polskich sklepów internetowych złożyło 72 procent internautów.



To jak bardzo popularne są zakupy online pokazuje również Mediapanel, czyli badanie cross-mediowe, obejmujące pasywny poziom konsumpcji internetu, telewizji i radia. Według danych za październik 2020 roku, najpopularniejszy w Polsce portal transakcyjny online znalazł się na czwartym miejscu najpopularniejszych domen internetowych. Odwiedziło go nieco ponad 18,5 mln internautów, co daje 64-procentowy zasięg w polskim internecie.





Mobile first w sklepach internetowych



Według danych Gemius, zakupy online najczęściej robimy za pomocą laptopa - na to urządzenie wskazuje 80 procent internautów. Na drugim miejscu uplasował się smartfon z wynikiem 69 procent. Warto jednak zauważyć, że im młodsza grupa wiekowa, tym powszechność zakupów robionych w internecie za pomocą smartfona rośnie. Wśród najmłodszych (osoby w wieku od 15 do 24 lat) wskazało na niego aż 92 procent respondentów. Nietrudno zatem zgadnąć, że ten rodzaj urządzenia, kontekście uczestnictwa w rynku e-commerce, w kolejnych latach będzie zyskiwał na popularności.



Popularność smartfonów powoduje, że sklepy internetowe coraz częściej inwestują w aplikacje mobilne. Z badania Koszyk Roku 2020 wynika, że spośród największych polskich sklepów internetowych 48 procent oferuje klientom możliwość dokonywania zakupów przez aplikacje mobilną lub aplikację webową. Nadal jednak spora część graczy rynkowych pozwala na zakupy wyłącznie za pomocą strony www. Z kolei 35 procent e-sklepów obok strony www udostępnia klientom także mobilne aplikacje natywne, 8 procent progressive web app, czyli aplikację, która uruchamia się jako strona www, sprawiając wrażenie działania jak aplikacja, natomiast 5 procent oferuje oba te rozwiązania, dając klientom wybór.



Wagę aplikacji mobilnych pokazują również dane badania Mediapanel, według których w październiku 2020 roku najpopularniejszą aplikacją mobilną była ta służąca do robienia zakupów w internecie - Aplikacja Allegro. Skorzystało z niej prawie 6,5 mln użytkowników. Na drugim miejscu znalazła się aplikacja Olx.pl, która wprawdzie ma charakter ogłoszeniowy, ale finalnie jej celem jest sprzedaż przedmiotów lub usług za pośrednictwem internetu.

Aplikacja o zupełnie innym charakterze - player.pl, zajęła dopiero najniższe miejsce podium.





Co najczęściej kupujemy przez internet?



Według danych Ceneo, najczęściej wybieranymi kategoriami produktów na rynku e-commerce jest sprzęt RTV - wybiera go 26 procent kupujących online. Na drugim miejscu są produkty z segmentu uroda (25 procent), a na trzecim zdrowie (21 procent).



Gemius natomiast przedstawia analogiczne dane w podziale na płeć. Jak się okazuje, kobiety najczęściej kupują odzież, obuwie, dodatki i akcesoria, biżuterię, kosmetyki oraz książki.

Z kolei mężczyźni wybierają często sprzęt RTV i AGD, części samochodowe, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, a także materiały budowlane i narzędzia.



Dane serwisu Statista pokazują również, że najpopularniejszą kategorią produktową w przypadku rynku e-commerce w Polsce jest odzież i akcesoria. Na drugim miejscu plasuje się obuwie, a na trzecim - kosmetyki i produkty beauty. Na dalszej lokacie znajdziemy również książki, filmy i muzykę.

Najpopularniejsze produkty kupowane w internecie w 2020 roku



Biorąc pod uwagę dane światowe, według serwisu Shopify, najpopularniejszymi produktami kupowanymi w internecie w 2020 roku są:

- Maseczki ochronne

- Przyrządy do ćwiczeń

- Lakiery do paznokci

- Koce

- Maty do jogi

- Puzzle

- Gry planszowe

Perspektywy rozwoju rynku e-commerce



Dane dotyczące rozwoju rynku e-commerce zarówno w Polsce, jak i na świecie są bardzo optymistyczne. Eksperci eMarketera prognozują, że w przyszłym roku wartość światowego rynek e-commerce będzie bliska 5 bilionów dolarów, a w 2022 roku wskaźnik przekroczy ten poziom. Z kolei z danych serwisu Statica wynika, że w 2023 roku światowa sprzedaż e-commerce może sięgnąć 6,5 bilionów dolarów.

W przypadku rynku e-commerce w Polsce, według prognoz Allegro oraz OC&C, w 2021 roku sprzedaż online może wynieść nawet 80 mld złotych, a 2022 roku 92 mld złotych. Nietrudno się zatem domyśleć, że wartość 100 mld złotych zostanie przekroczona prawdopodobnie już w 2024 roku.



Według danych Digital Commerce360, do 2025 roku aż 72 procent sprzedawców spodziewa się, że większość ich przychodów będzie pochodzić ze sprzedaży online. Firmy zatem nie bez powodu inwestują w sprzedaż online. Niedawno o stworzeniu firmowych sklepów internetowych informowała Mlekovita, z kolei Mondelez Polska, właściciel takich marek jak Milka, Oreo czy Prince Polo, rozpoczął oficjalną sprzedaż swoich produktów w serwisie Allegro.

Również sieci handlowe nie pozostają w tyle w kwestii rozwoju kanału online. Kaufland rozwija bowiem swoją usługę Click&Collect, natomiast Auchan oferuje odbiór zamówionych produktów paczkomacie lub lodówkomacie (Auchan Direct).





