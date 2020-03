Jak korzystać z Google Data Studio i poprawnie skonfigurować raporty z wielu źródeł?

na zdjęciu: Damian Kołodziej, Digital Marketing Manager, Fox Strategy

Google Data Studio to proste i intuicyjne narzędzie, które pozwala przygotowywać czytelne raporty na podstawie danych zebranych z różnych źródeł. GDS to obowiązkowe rozwiązanie nie tylko dla specjalistów SEO i szeroko pojętego marketingu online, ale sporo korzyści wyniosą z niego również wewnętrzne zespoły sprzedażowe firm. Uporządkowane dane są bowiem kluczem do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych. Przygotowałem więc krótki tutorial, by pierwsze kroki z Google Data Studio były jeszcze łatwiejsze.

Moja praca polega na przygotowaniu skutecznych kampanii reklamowych, które mają przynosić klientom wymierne korzyści. Nieodłącznym elementem mojej codzienności zawodowej jest więc obcowanie z danymi, a każdego roku tych danych jest coraz więcej. Dzięki informacjom z Google Analytics czy z Google Ads wiem, które kampanie oraz źródła ruchu są skuteczne, gdzie jest przestrzeń do optymalizacji, a które działania należy wstrzymać w trybie natychmiastowym. Innym, równie ważnym, elementem mojej pracy jest dzielnie się wiedzą z firmami, dla których pracuję. Każdego miesiąca przygotowuję więc sporo raportów, a wszystkie muszą być czytelne i – mówiąc kolokwialnie – zjadliwe dla kogoś, kto nie siedzi na co dzień w danych. GDS bardzo w tym pomaga.

Dlaczego warto korzystać z Google Data Studio?

Google Data Studio jest darmowym narzędziem

narzędziem Raz przygotowany raport można wykorzystywać wielokrotnie, dzięki czemu oszczędzamy czas

Konstrukcja raportu jest stała, więc klient łatwiej będzie mógł odnosić się do danych historycznych i porównywać wyniki

W jednym raporcie można uwzględnić dane z różnych źródeł (Google Analytics, Google Ads, Google Search Console, Google Sheets i wiele innych)

(Google Analytics, Google Ads, Google Search Console, Google Sheets i wiele innych) Raporty można udostępniać członkom zespołu, co ułatwia pracę nad projektem

Tabele oraz wykresy są interaktywne i czytelne

i czytelne Użytkownik może korzystać z wielu darmowych szablonów

GDS jest aplikacją webową, więc możesz z niego korzystać wszędzie tam, gdzie jest Internet

Myślę, że ten krótki wstęp przekonał cię już, że warto korzystać z Google Data Studio. Teraz czas na konkrety, czyli jak krok po kroku ogarnąć źródła danych.

ZALOGUJ SIĘ DO DATA STUDIO

Proces logowania jest bardzo prosty. Wystarczy posiadać konto Google – najlepiej takie, do którego przypisany jest panel Google Analytics i/lub Google Ads. Jeżeli posiadasz konto menedżera Google Ads, z poziomu którego zarządzasz wieloma kontami reklamowymi, najlepiej użyć właśnie tego konta Google.

Teraz wystarczy wejść na datastudio.google.com, by zyskać dostęp do bardzo prostego i przejrzystego panelu GDS.

Na start otrzymujemy krótki samouczek (po angielsku) oraz kilka przykładowych szablonów do wykorzystania. Zachęcam jednak do tworzenia własnych dashboardów, ponieważ sami najlepiej wiemy, co chcemy śledzić i które dane są wartościowe dla naszych klientów.

OMÓWIENIE PANELU

Poniżej kilka informacji na temat najważniejszych sekcji GDS.

1. Wewnętrzna wyszukiwarka, za pomocą której można szybko znaleźć raport lub źródło danych. Przydatne w sytuacji, gdy tych zasobów jest naprawdę wiele.

2. Menu górne, które zmienia zawartość panelu w zależności od tego, co wybierzemy:

a. Raporty – przestrzeń robocza, gdzie zyskujemy wgląd w listing naszych wszystkich raportów; tutaj też mamy dostęp do przykładowych raportów i możemy tworzyć nowe przyciski po lewej stronie (3).

b. Źródła danych – widok, który pozwala przejrzeć listing dodanych już źródeł danych; w tym miejscu zyskujemy możliwość dodawania nowych źródeł danych za pomocą przycisku po lewej stronie (3).

c. Obszar analizy danych – nowa funkcja, która jest jeszcze w fazie Beta; trochę inna wersja raportów, która pozwala ukazywać dane za pomocą różnych wizualizacji, ale także nastawiona jest na stosowanie filtrów.

3. Przycisk, za pomocą którego stworzysz nowy raport lub źródło danych.

4. Panel nawigacyjny, który pokazuje zasoby (raporty, źródła danych) przez nas utworzone, udostępnione nam oraz te, które usunęliśmy.

5. Możliwość tworzenia nowych raportów.

6. Samouczek i gotowe templatki.

7. Listing wszystkich naszych raportów lub źródeł danych w zależności od tego, w której sekcji aktualnie się znajdujemy.

POŁĄCZ SWOJE ŹRÓDŁA DANYCH

Kolejnym krokiem jest dodanie źródeł danych do swojego panelu GDS. Można to zrobić od razu i wykorzystywać dodane źródła w późniejszych etapach podczas przygotowywania raportów lub też dodać je bezpośrednio z poziomu raportu. Nie ma znaczenia, który wariant wybierzesz.

W menu górnym panelu (sekcja numer 2) wybierz zakładkę Źródła danych, a następnie kliknij przycisk Utwórz po lewej strony panelu. Gdy rozwinie się nowe okno menu, wybierz Źródło danych i kliknij.

Jeżeli po raz pierwszy tworzysz raporty w GDS i łączysz źródła danych, pojawi się okno powitalne. Kliknij przycisk Wypróbuj.

Następnie wyświetli się krótki formularz do wypełnienia. Niestety nie da się tego pominąć.

Po podaniu nazwy firmy i potwierdzeniu zapoznania się z warunkami korzystania z GDS, zostaniesz poproszony o wybór opcji subskrypcji (możesz śmiało wszystko wyłączyć, jeśli taka twoja wola). Po wszystkim znajdziesz się znowu w zakładce Źródła danych. Ponownie kliknij przycisk Utwórz po lewej strony panelu. Gdy rozwinie się nowe okno menu, wybierz Źródło danych i kliknij.

W tym momencie rozwinie się przed tobą pełna lista systemów, z których możesz pobierać dane. Podzielone są one na trzy kategorie:

Oprogramowanie sprzęgające Google: 17 pozycji do wyboru w tym możliwość pobierania danych z Google Analytics, Google Ads, YouTube czy z Arkuszy Google;

17 pozycji do wyboru w tym możliwość pobierania danych z Google Analytics, Google Ads, YouTube czy z Arkuszy Google; Oprogramowania sprzęgające partnerów: 191 pozycji w tym możliwość pobierania danych z Facebooka, Instagrama, LinkedIn i wielu innych;

191 pozycji w tym możliwość pobierania danych z Facebooka, Instagrama, LinkedIn i wielu innych; Oprogramowanie sprzęgające typu open source: 3 pozycje do wyboru

Z listingu wybierz system, który Cię interesuje. W tym przypadku będzie to Google Analytics.

Stwórz nazwę dla nowo utworzonego źródła danych. Zachęcam do tego, by nazwa była możliwie jak najbardziej opisowa i od razu mówiła, jaki to system danych (Google Analytics) i do jakiego klienta się odnosi. Dzięki temu unikniemy chaosu na swoim koncie Google Data Studio i łatwiej nam będzie zarządzać źródłami danych.

Następnie kliknij w przycisk Zezwól.

Z listy dostępnych kont Google Analytics wybierz to, na podstawie którego chcesz utworzyć raport. Pamiętaj, by wybrać konkretną usługę i widok danych, który służy do bieżącego monitorowania i jest poprawnie skonfigurowany. Na poniższym, testowym koncie nie ma żadnych kont GA, ale w normalnej sytuacji powinno być co najmniej jedno konto.

Na kolejnym ekranie pojawi się zestaw dwóch typów pól:

Niebieskie (dane ilościowe)

Zielone (wymiary)

W przypadku Google Analytics i Google Ads nie ma potrzeby dodawania, usuwania lub edytowania pól. Wszystko zostało już automatycznie zaciągnięte i na późniejszych etapach będzie można z tych danych układać własne dashboardy i raporty.

Teraz wystarczy kliknąć w przycisk UTWÓRZ RAPORT w prawym górnym rogi i płynnie przechodzimy do projektowania naszych raportów.

JAK POŁĄCZYĆ DODATKOWE ŹRÓDŁA DANYCH?

W jednym raporcie możemy pokazywać dane z różnych źródeł, co jest zdecydowanie zaletą Google Data Studio. Samo dodawanie jest niezwykle proste i można je wykonać z poziomu tworzonego raportu. Wystarczy kliknąć w opcję Zasób, a z rozwijanego menu wybrać Zarządzaj dodatkowymi źródłami danych. Dalej już działamy podobnie jak podczas tworzenia pierwszego źródła danych.

Chcąc dodać wykres lub inną wizualną formę przedstawienia danych z kolejnego systemu (źródła danych), wystarczy kliknąć w istniejący element lub dodać nowy wykres i po prawej stronie panelu wybrać nowe źródło danych.

Z rozwiniętego menu źródeł danych wybieramy te, które nas interesują. Aktualnie mamy do dyspozycji dane z Google Analytics, które wcześniej połączyłem z raportem oraz dane z Search Console.

Wystarczy wybrać Search Console, a z listy dostępnych wymiarów i danych ilościowych wybrać te elementy, które nas interesują. Ja dla przykładu wybiorę kraj (wymiar) oraz liczbę kliknięć (dane ilościowe).

Jak widać na poniższym zrzucie z ekranu, raport kołowy uległ zmianie i zaczął wyświetlać dane pozyskane z Search Console, a nie z Google Analytics.

PODSUMOWANIE

Google Data Studio jest potężnym narzędziem, które pozwala nam na sporą swobodę w doborze danych i w sposobie ich prezentacji. Nie ma jedynej, słusznej metody tworzenia raportów i z pewnością każdy klient będzie miał swoją specyfikę w tym temacie. To już nasz (marketingowców) w tym interes, by wybadać klientów, dowiedzieć się, co jest dla nich istotne, jakie dane chcą mierzyć i jakie cele śledzić. My oczywiście możemy proponować dodatkowe metryki, ale i tak zawsze musimy mieć z tyłu głowy fakt, że te raporty są przede wszystkim dla klientów, a nie dla nas.

Google Data Studio skupia wokół siebie spore grono specjalistów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą. Warto więc odwiedzić Data Studio Report Gallery, gdzie do dyspozycji mamy gotowe szablony udostępnione przez GDS lub przygotowane przez członków społeczności. Czasami nie warto wynajdować koła na nowo.

Damian Kołodziej, Digital Marketing Manager w Fox Strategy - od ponad 9 lat związany z e-marketingiem. Karierę rozpoczynał jako SEM copywriter, jednak szybko odkrył w sobie zamiłowanie do Google Ads. Prowadził również kampanie reklamowe w mediach społecznościowych, posiada szerokie doświadczenie w analityce internetowej. Prelegent, szkoleniowiec i wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2018 roku związany z agencją Fox Strategy.