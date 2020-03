Darmowy dostęp do Netflixa to oszustwo

Netflix fot. Mbridge, Depositphotos

W dobie pandemii hakerzy chcą wyłudzić dane osobowe za sprawą oszustwa, jakim jest informacja wysyłana do użytkowników za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz aplikacji WhatsApp. W krótkiej wiadomości tekstowej otrzymujemy informację, że Netflix oferuje darmowy dostęp do materiałów wideo z racji panującej pandemii. Należy uważać na takie treści, gdyż łatwo możemy narazić się na kradzież naszych danych.

Eksperci do spraw bezpieczeństwa zaobserwowali, że hakerzy wysyłają krótkie wiadomości tekstowe z linkiem, który ma kierować do serwisu Netflix udostępniającego filmy i seriale online. Treść może brzmieć mniej więcej w ten sposób: “Ze względu na pandemię wirusa koronawirus na całym świecie Netflix oferuje darmowy dostęp do swojej platformy w okresie kwarantanny. Uruchom dostęp na tej stronie, ponieważ niebawem może się on zakończyć”.

Wiadomości są przesyłane przez media społecznościowe i WhatsApp. Na chwilę obecną znaleziono teksty głównie w języku angielskim i hiszpańskim, ale prawdopodobnie do użytkowników trafią również przetłumaczone treści w innych językach. Oszuści wykorzystują do tego domenę netflix-usa [kropka] net. Została ona zarejestrowana przez oszusta kilka dni temu i rzecz jasna nie ma zupełnie związku z prawdziwym serwisem Netflix.

Nie daj się oszukać

Użytkownik, który kliknie w link zostanie przekierowany na witrynę podobną do strony głównej Netflixa. Zanim jednak dana osoba otrzyma darmowy dostęp musi odpowiedzieć na kilka pytań, które rzecz jasna mają na celu wyłudzenie naszych danych osobowych. Chodzi również o pobranie złośliwego kodu na nasz komputer. Co ciekawe, strona sugeruje również, aby podzielić się tym faktem ze znajomymi.

Co prawda są portale streamingowe, które udostępniają za darmo treści w ramach kwarantanny związanej z COVID-19, jednak Netflix nie jest jedną z nich. Dlatego też gdy otrzymamy wiadomość, która informować będzie o darmowym dostępie do tego serwisu streamingowego należy ją usunąć. Warto również przekazać informację o potencjalnym ataku hakerów naszym znajomym.