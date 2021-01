20 lat Wikipedii. Największa wirtualna encyklopedia na świecie świętuje kolejną rocznicę powstania

książki, księga, encyklopedia, kobieta, fot. wokandapix, pixabay

15 stycznia przypada 20 rocznica powstania Wikipedii - największej wirtualnej encyklopedii na świecie. Wikipedia jest jedną z najpopularniejszych witryn w Polsce. Według badania Mediapanel tworzonego przy współpracy Gemius i PBI, w grudniu 2020 roku odwiedziło ją prawie 15,7 mln osób, co dało jej 7 miejsce w rankingu.

Wikipedia to źródło wolnej wiedzy, do której każdy ma dostęp. Wikipedię tworzy spontanicznie rozwijająca się społeczność wolontariuszy, do której każdy może w dowolnej chwili dołączyć i śmiało modyfikować strony. Wszystkie artykuły muszą spełniać wymogi neutralności, mieć oparcie w wiarygodnych źródłach i są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane. Obecnie na polskojęzycznej Wikipedii znajduje się już prawie 1,5 mln haseł.

Do społeczności codziennie dołączają każdego dnia nowi edytorzy, ponad 3 tysiące osób miesięcznie. Nad artykułami na Wikipedii i nad rozwojem projektów siostrzanych, takich jak Wikisłownik i Wikiźródła czuwa łącznie ponad 4600 edytorów i edytorek.

- Społeczność Wikipedii jest ogromnie różnorodna - tworzą ją bystrzy nastolatkowie i profesorowie na emeryturze, kobiety i mężczyźni, osoby z wielkich miast i małych miasteczek, nauczyciele i uczniowie, eksperci i hobbyści, osoby o różnych poglądach i zainteresowaniach. Wszystkich ich łączy pasja do dzielenia się wiedzą, dociekliwość i chęć pomocy innym. Dlatego też potrafią znakomicie współpracować, ponad różnicami. I choć jeszcze parę lat temu często było słychać głosy, że społeczność Wikipedii nieuchronnie się skurczy, te proroctwa okazały się nieprawdą. Społeczność aktywnych edytorów polskiej Wikipedii rośnie od 2016 roku, w tym roku osiągając największy od lat wzrost - średnia miesięczna liczba osób aktywnie edytujących Wikipedię wzrosła o ponad 6% - mówi Natalia Szafran-Kozakowska, specjalistka ds. wspierania społeczności Wikimedia Polska.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska

Rozwój Wikipedii na co dzień wspiera Stowarzyszenie Wikimedia Polska, które skupia osoby działające na rzecz wolnej wiedzy i otwartej kultury. Już od 15 lat członkowie organizacji działają na rzecz integracji społeczności wikipedystów, inicjują projekty edukacyjne, dbają o digitalizację polskich dóbr kultury i rozwój kompetencji cyfrowych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Z okazji 20 urodzin Wikimedia Polska organizuje kilka wydarzeń online, między innymi dyskusję pt. "Fake newsy, manipulacje i postprawda. O wyzwaniach dzisiejszego internetu i roli Wikipedii" oraz spotkanie “Kolektywne tworzenie wiedzy. Jak tworzyć? Jak edytować? Wymiana doświadczeń”. Debaty będzie można oglądać na facebookowym profilu Wikimedia Polska.

- Stowarzyszenie jest wyrazem miłości i zapobiegliwości Członków: miłości do Wikipedii, jej sióstr i wolnej wiedzy, dbałości o jej rozwój, bezpieczeństwo i powszechny do niej dostęp, troski o twórców, czytelników i partnerów. Powszechny dostęp wymaga wielu rąk, nie tylko na klawiaturze. Z tej potrzeby sami Wikipedyści stworzyli Stowarzyszenie, by było jednocześnie klubem kibica, miejscem wsparcia autorów, orędownikiem wolnych treści i rzecznikiem - komentuje Michał Buczyński, Prezes Wikimedia Polska.

