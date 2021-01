2020 dla e-commerce'u był udany. W 2021 będzie tylko lepiej

zakupy | fot. Markus Spiske | Unsplash

Sektor handlu online, jako jeden z nielicznych miniony rok zaliczy do udanych. Pandemia i związana z nią zasada społecznego dystansu w oczywisty sposób przyspieszyła cyfryzację tych sektorów, które do tej pory podchodziły do niej z oporami. W 2021 - nawet jeśli koronawirus będzie stawał się przykrym wspomnieniem - nic się w tej kwestii nie zmieni.

Adrian Prędkiewicz

Marketing Manager

Selly

Jak pandemia - w dłuższej perspektywie - wpłynie na rynek handlu online?

Dzisiaj już nikogo nie trzeba przekonywać, że rynek handlu, w tym handlu online, może za pewien czas wyglądać zupełnie inaczej. Pandemia znacznie przyspieszyła postępującą cyfryzację i otwarcie się firm na kanały online. Nawet firm, które dotychczas nie były kojarzone z oferowaniem usług poza swoją lokalizacją.

Według raportu “Nowy obraz polskiego konsumenta”, tworzonego przez pwc, 1 / 3 Polaków zwiększyła częstotliwość robienia zakupów przez internet.

Wiele wskazuje na to, że nawyki wyrobione w czasie pandemii utrzymają się przez dłuższy czas. Trudno jest się odzwyczaić, gdy nowy sposób robienia rzeczy okazał się np. wygodny. Wiele osób w taki sposób przyzwyczaiło się do robienia zakupów online, pracy zdalnej i wideokonferencji. Możemy przypuszczać, że z powodu tęsknoty do kontaktów społecznych i zakupów offline, jako ludzie, w pewnej części do nich wrócimy, lecz raczej nie będzie to na skalę sprzed pandemii.

Na jakie aspekty powinni zwrócić szczególną uwagę właściciele e-sklepów, by skutecznie zachęcać klientów do zakupów online?

Raczej na budowanie starannej ścieżki zakupowej klienta i lejków marketingowych, które są dopracowane. Wraz ze wzrostem trendu smart shopper coraz mniejszą skuteczność będą odnotowywać działania “na ślepo” i bez wyraźnego komunikowania przewag konkurencyjnych w danej niszy. Szczególną wagę odegra dopracowana strategia, zarówno produktowa, jak i marketingowa, która celnie trafia w realne potrzeby użytkownika.

Właściciele e-sklepów powinni szczególną wagę przyłożyć do obserwacji i reakcji na trendy pojawiające się na rynku, jak social selling, influencer marketing, personalizację produktów, programy lojalnościowe i inne. Powinni na podstawie obserwacji i danych tworzyć, jako firmy, spójną komunikację w różnych kanałach marketingowych do określonego klienta.

Jakie branże mają najwięcej do zrobienia w kwestii cyfryzacji kanałów zakupowych, a jakie radzą sobie z tym najlepiej?

Można wymieniać sporo branże z jednej i drugiej grupy. Wyciągnijmy kilka konkretnych spostrzeżeń.

Najwięcej do zrobienia mają branże, które udostępniają dużo możliwości personalizacji swoich produktów, jak np. budowlana. Przykładem jest firma, która sprzedaje drzwi loftowe na wymiar. Musiałaby ona w takim sklepie zbudować indywidualny konfigurator dla klienta, aby zaoszczędzić czas handlowcom.

Podobną sytuację mamy w przypadku wielu dóbr luksusowych, które do spersonalizowania wymagają konfiguracji. Obecnie wymagana jest przy ich zakupie rozmowa ze sprzedawcą. Budowa takich rozwiązań i przecieranie szlaków wymaga czasu i środków finansowych.

Najlepiej radzą sobie branże, które od dawna sprzedają w internecie, jak odzieżowa, elektroniczna, rtv, agd i akcesoriów. Mają spore doświadczenie i wiele sprawdzonych rozwiązań, z których mogą korzystać sprzedając produkty.

Piotr Sobczyk

Shoplyze.com

Jak pandemia - w dłuższej perspektywie - wpłynie na rynek handlu online?

Zapewne nie będę odosobniony w tym zdaniu, ale pandemia znacznie przyspieszyła cyfryzację na Świecie (w tym także w Polsce), a co za tym idzie – rozwój e-commerce. Obowiązkowa nauka online czy też masowe zdalne konsultacje lekarskie to tylko przykłady tego, co jeszcze rok temu byłoby lekkim sci-fiction, a jest aktualnie nową normalnością. Rozwój e-usług i e-edukacji wpłynął handel online i były sklepy, dla których rok 2020 był jednym z najlepszych. Wielu nowych klientów, do tej pory kupujących wyłącznie offline, przekonało się do zakupów online. Na pewno wielu z nich także po zniesieniu obostrzeń będzie kontynuowało swoją zakupową przygodę w Internecie, co zwiększy ilość transakcji w nadchodzących latach.

Na jakie aspekty powinni zwrócić szczególną właściciele e-sklepów, by skutecznie zachęcić klientów do zakupów online?

Pod kątem użytkownika – UX sklepu oraz przystępność i łatwość ścieżki zakupowej – zarówno na desktopie oraz na mobile. Często zakupy są po prostu trudne, sklep ma niejasny interfejs, czy też mało jasne opisaną politykę dostaw czy też zwrotów – to mocno odstrasza kupujących. Pod kątem marketingu - nieco po macoszemu traktowane jest naszym zdaniem SEO, a przecież wiele aspektów można dość dobrze prowadzić i tworzyć we własnym zakresie (np. niepowtarzalne opisy kategorii, produktów czy też nakierowane na pozycjonowanie wpisy blogowe), wspomagając się narzędziami typu SaaS.

Jakie branże mają najwięcej do zrobienia w kwestii cyfryzacji kanałów zakupowych, a jakie radzą sobie z tym najlepiej?

Z perspektywy audytów które przeprowadzamy, to fajnie radzą sobie takie branże jak odzież, zabawki czy też akcesoria do wystroju domów. Na drugim biegunie jest rynek budowlany i wykończenia wnętrz – ciągle jest traktowany naszym zdaniem nieco po macoszemu, a potencjał przychodowy jest przecież bardzo duży.