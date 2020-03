25 darmowych kanałów w Cyfrowym Polsacie i 17 w Ipli. #zostanwdomu - operator włącza się do akcji

Cyfrowy Polsat też wykorzystuje okazję związaną z epidemią koronawirusa do promocji swoich usług i nie ma w tym nic złego.

- W odpowiedzi na potrzeby swoich abonentów w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną, Cyfrowy Polsat wydłużył oraz udostępnił jeszcze więcej kanałów w „otwartym oknie” w ramach akcji społecznej #zostańwdomu - napisała firma w komunikacie.

Do 5 maja br. na dekoderach satelitarnych oraz do odbioru telewizji kablowej w technologii IPTV, a także mobilnie – w serwisie Cyfrowy Polsat GO (z aktywną opcją ON THE GO) dostępnych będzie aż 25 dodatkowych kanałów. W tym samym czasie klienci sieci Plus otrzymają bez dodatkowych opłat 17 dodatkowych kanałów w serwisie IPLA - w pakiecie IPLA PLUS.

25 kanałów w „otwartym oknie” w Cyfrowym Polsacie

W ramach wsparcia społecznej akcji #zostańwdomu Cyfrowy Polsat udostępnia swoim abonentom jeszcze więcej dodatkowych stacji i treści, wśród których znalazły się filmowe hity, wciągające seriale, zapierające dech w piersiach dokumenty oraz przygotowane z myślą o najmłodszych bajki. Wśród propozycji znalazło się aż 25 kanałów:

· filmowo-serialowe: 13 Ulica, AMC, AXN, AXN Black, AXN Spin, AXN White, Comedy Central, Epic Drama, Paramount Channel, Polsat Comedy Central Extra, Romance TV, SCI FI;

· rozrywkowo-lifestylowe: CBS Reality, E! Entertainment, Lifetime, MTV Polska;

· dla dzieci: Disney Channel, NickJr., Nickelodeon, NickToons;

· dokumentalne: HISTORY, HISTORY2, National Geographic;

· edukacyjne: Da Vinci;

· sportowe: Extreme Sports Channel.

Powyższe kanały są dostępne dla abonentów telewizji satelitarnej od pakietu Mini HD oraz dla abonentów telewizji kablowej IPTV od pakietu Rodzinnego IP. Liczba otrzymanych w prezencie kanałów zależna jest od pakietu, z którego klient korzysta.

„Otwarte okno” dostępne jest również dla abonentów tych usług w serwisie Cyfrowy Polsat GO z aktywną opcją ON THE GO oraz mobilnie na urządzeniach z systemem Android lub iOS.

22 kanały dla wszystkich w sieci Plus w bezpłatnym pakiecie IPLA PLUS

Obok 5 dotychczasowych stacji TV bezpłatny dostęp do kolejnych 17 kanałów TV otrzymają także klienci sieci Plus korzystający z internetowego serwisu rozrywki IPLA. Po zalogowaniu do IPLI numerem telefonu w Plusie uzyskają dodatkowo dostęp do poniższych kanałów telewizyjnych:

· filmowo-serialowych: 13Ulica, AMC, Comedy Central, Epic Drama, Paramount Channel, Polsat Comedy Central Extra, Romance TV, SCI FI;

· rozrywkowo-lifestylowych: E! Entertainment, MTV Polska;

· z bajkami: Disney Channel, NickJr., Nickelodeon, NickToons;

· dokumentalnych: National Geographic;

· edukacyjnych: Da Vinci;

· sportowych: Extreme Sports.

Bezpłatny dla klientów sieci Plus pakiet IPLA PLUS standardowo obejmuje pięć kanałów: Polsat News HD, Polsat News 2, Polsat Play HD, Superstacja i Polsat Cafe HD, bibliotekę filmów, a także seriale i programy rozrywkowe Telewizji Polsat bez reklam. Korzystanie z IPLI w sieci Plus jest zwolnione z naliczania opłat za przesyłanie danych.

#zostańwdomu

Oprócz jeszcze większej liczby kanałów dostępnych w ramach „otwartego okna” sieć Plus i Cyfrowy Polsat udostępnili swoim klientom w ramach akcji #zostańwdomu również:

· internet stacjonarny w technologiach HFC, ETTH, PON przyspieszony do maksymalnych prędkości, nawet do 1 Gb/s;

· wyłączenie naliczania opłat za transmisję danych dla użytkowników korzystających z serwisu muzycznego TIDAL;

· duże dodatkowe pakiety internetowe oraz więcej GB jako bonus za doładowanie konta w ofertach „na kartę” w sieci Plus.