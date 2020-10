4F rekrutuje do drużyny. Marka rozpoczęła nową kampanię wizerunkową

biegacze, zespół, sport, fot. 4F

Za każdym zwycięstwem – wielkim czy małym, za każdą pokonaną przeszkodą i nowym osiągniętym rekordem stoi drużyna. To drużyna pozwala każdemu stać się lepszym - sprawia, że chce się wygrywać. To motywacja trenera, spokój koleżanki z zespołu, wsparcie rodziny czy oddech rywala na plecach przy kolejnym wyzwaniu. 4F celebruje pięknego ducha sportu i prezentuje kontynuację kampanii #Jestem4F pod hasłem WE MAKE A TEAM.

Łączy nas pasja. Jesteśmy niepokonani. Jesteśmy drużyną. Jesteśmy 4F. Pod koniec września wystartowała główna kampania wizerunkowa globalnej marki sportowej na sezon jesień-zima 2020. Marka zaprosiła do kampanii 24 sportowców i liderów opinii z 4 krajów, jak również osoby pracujące na co dzień w OTCF S.A., które idealnie wpisują się w ducha #Jestem4F. Zachęca tym samym ludzi z całego świata, by odpowiedzieli na wyzwanie 4F i dołączyli do drużyny marki. Nabór do 4F Team oficjalnie uznajemy za otwarty!

- Dla nas wszystkich #Jestem4F stało się więcej niż tylko hasłem kampanii. To stan umysłu i wyznawane wartości. To determinacja i solidarność, a także nadzieja, która napędza w codziennych działaniach. Niezmiennie zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami i budowania społeczności. Moja drużyna jest moją siłą. To przekonanie, że nawet kiedy niektóre wyzwania podejmuję w pojedynkę, tak naprawdę nigdy nie jestem sam. Wiem wtedy, że mogę liczyć na wsparcie innych: rodziny, przyjaciół, mojego fantastycznego zespołu w OTCF. Działa to też w drugą stronę, bo walczę nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Właśnie to bezkompromisowe wsparcie w duchu #Jestem4F pomaga nam żyć odważniej, – mówi Igor Klaja, Prezes Zarządu spółki OTCF S.A., do której należy 4F.

W wideo oraz na zdjęciach wizerunkowych 4F podziwiamy nie tylko profesjonalnych sportowców, ale też influencerów, przyjaciół marki oraz pracowników OTCF. Niczym nieskrępowana energia, miłość dla ukochanej dyscypliny, autentyczność na każdym ujęciu, a także światowa skala podjętych przez 4F działań – to wszystko to sprawia, że WE MAKE A TEAM trudno porównać do jakiegokolwiek innego projektu marki. Jest to zarazem kontynuacja kampanii społecznej #Jestem4F, która miała premierę w maju br.

Tworzy obraz osoby pełnej siły i motywacji, która podziela wartości marki i tym samym w naturalny sposób staje się częścią drużyny 4F. Bieganie, trening, taniec czy akrobatyka – 4F towarzyszy swoim bohaterom na każdym kroku, niezależnie od stopnia zaawansowania czy rekordów. Liczy się pasja dla sportu oraz chęć dzielenie się swoimi doświadczenia, opowiedzenia swojej historii.

Drugą odsłonę kampanii wizerunkowej #Jestem4F pod hasłem WE MAKE A TEAM można zobaczyć w kanałach własnych oraz w mediach społecznościowych 4F od wtorku, 29 września 2020 roku.