ABBA, Led Zeppelin i U2 na TikToku

TikTok | fot. Olivier Bergeron | Unsplash

Na tiktokowym koncie legendarnego zespołu Led Zeppelin (@ledzeppelin) będą zamieszczane zdjęcia udostępniane przez jego członków, klasyczne występy na żywo i inne treści wideo. Do platformy dołączyli też muzycy z grupy U2, z hitami takimi jak „Beautiful Day”, „With Or Without You” i „Where The Streets Have No Name”. Jest też najnowszy album ABBY.



U2 i Led Zeppelin podbijają TikToka

Użytkownicy TikToka mogą od teraz tworzyć filmy ze ścieżką dźwiękową do dowolnego utworu z pełnej dyskografii Led Zeppelin, obejmującej ponad 100 utworów z najważniejszych albumów studyjnych i koncertowych grupy, w tym najbardziej legendarne utwory, takie jak "Whole Lotta Love" czy "Stairway To Heaven". Led Zeppelin to jedna z kultowych i najbardziej popularnych grup we współczesnej muzyce rozrywkowej.

Oficjalny kanał ma też już U2 - działa podadresem @U2.

Pochodzący z północnej części Dublina zespół U2 uznawany jest za jeden z najlepszych zespołów koncertowych na świecie. Grupa zdobyła wiele wyróżnień, w tym 22 nagrody Grammy i nominację do Oscara. U2 wciąż przyciąga fanów nową muzyką, która łączy pokolenia. Warto dodać, że w listopadzie przypada 30. rocznica wydania albumu "Achtung Baby", w związku z tym użytkownicy TikToka mogą spodziewać się archiwalnych nagrań z występów i tras koncertowych zespołu na przestrzeni dekad. Treści oznaczone hashtagiem #U2 i powiązane z nim zyskały już ponad 249 milionów wyświetleń.

Najnowszy album ABBY też dostępny na TikToku

Jedna z najbardziej przebojowych grup w historii muzyki pop – ABBA, 5 listopada rozpoczęła promocję najnowszego albumu na TikToku, a jednym z działań będzie transmisja live, planowana na koniec listopada.

Na TikToku pojawi się też banner promujący playlistę z nowymi utworami ABBY.

ABBA dołączyła do platformy w sierpniu tego roku i do tej pory ten kultowy szwedzki zespół zaobserwowało już ponad 2 milionów użytkowników platformy, a posty publikowane przez członków grupy zyskały łącznie 16,5 mln polubień.

Czym jest TikTok



TikTok jest czołową platformą krótkich filmów nagrywanych za pomocą urządzeń mobilnych. Firma pisze, że jej misją jest inspirowanie, pobudzanie kreatywności i sprawianie radości.

TikTok posiada globalne biura w Los Angeles, Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Berlinie, Polsce, Izraelu, Dubaju, Bombaju, Krajach Nordyckich, Singapurze, Dżakarcie, Seulu i Tokio.