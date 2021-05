Accor w nowej kampanii chce na nowo rozbudzić pasję i miłość do podróży

wakacje, plaża, fot. depostiphotos, mat. pras.

Accor, jedna z czołowych grup hotelarskich na świecie, startuje z międzynarodową kampanią komunikacyjną pod hasłem „Odkrywaj świat”. Wraz z amerykańskim tancerzem Lil Buck, modelką Mao Xiaoxing i ikoną francuskiej mody Dominique Mirambeau chce na nowo rozbudzić pasję i miłość do podróży oraz przypomnieć o niepowtarzalnych wrażeniach z pobytu w hotelach na całym świecie.

Chcemy podróżować

Jak wskazują badania przeprowadzone przez Accor 65% turystów z całego świata planuje wyjazd wypoczynkowy w najbliższych miesiącach. Wycieczki objazdowe, posiłki na świeżym powietrzu, doświadczenia kulturalne i wypady poza miasto zajmują wysokie miejsce na liście priorytetów planowanych wakacji. Dlatego wraz ze zbliżającym się sezonem letnim oraz w obliczu złagodzenia ograniczeń dotyczących podróżowania, Accor rozpoczyna globalną kampanię komunikacyjną. W ten sposób grupa podkreśla wciąż obecną chęć do podróży, a zarazem przekonanie o pomyślności odbudowy branży turystycznej przy jednoczesnym wzmocnieniu działań w segmencie wypoczynkowym.

- Nasze hotele i ośrodki wypoczynkowe są gotowe na ponowne przyjęcie gości. Z powodzeniem wdrożyliśmy środki higieny i czystości w ramach certyfikatu ALLSAFE, które wykraczają poza lokalne i krajowe wymagania - Patrick Mendes, dyrektor handlowy Accor.

Pasja do podróżowania

Kampanię „Odkrywaj świat” inauguruje krótki film, który obrazuje odrodzenie się branży turystycznej i miejsc uwielbianych przez turystów z całego świata. Przekaz skupia się na inspiracji do ponownego odkrywania niesamowitych miejsc i zdobywania doświadczeń, które każdemu dodają piękna i głębi, uprzyjemniając codzienne momenty. Kampania zostanie uruchomiona w ramach ALL - Accor Live Limitless, lifestylowego programu lojalnościowego, który pozwala ujednolicać nagrody, usługi i doświadczenia we wszystkich filiach Accor. Z tej okazji dla uczestników programu grupa przygotowała specjalne oferty, nowe korzyści lojalnościowe i elastyczne możliwości rezerwacji.

- W ciągu ostatniego roku widoczne było w mediach społecznościowych to, jak bardzo wszyscy tęsknimy za podróżowaniem i możliwością robienia tego, co kochamy. Ludzie na całym świecie przechodzą przez niewiarygodnie trudne chwile, dlatego chcemy inspirować każdego i dzielić się pozytywnym myśleniem, energią i magicznymi chwilami. Świat potrzebuje optymizmu i mamy szczerą nadzieję, że ludzie wkrótce będą mieli szansę cieszyć się swoimi zasłużonymi i tak długo odkładanymi wakacjami - Steven Taylor, dyrektor ds. marketingu w Accor.

Współpraca z gwiazdami

Amerykański tancerz i choreograf Lil Buck prowadzi nową kampanię Accor, odsłaniając przy tym lobby hotelowe gotowe na ponowne przyjęcie gości.

- Chcemy pokazać, w artystyczny sposób, że każdy z was będzie mógł odkrywać świat i ponownie cieszyć się nim. Chcemy, by każdy czuł się pewnie tego lata i mógł cieszyć się życiem, zobaczyć miejsca, które zawsze chciał odwiedzić. Szczególnie w czasach, kiedy nigdy nie wiemy, co przyniesie przyszłość - komentuje Lil Buck.

Kampanię Accor uświetnia także udział ekscentrycznej i fascynującej Dominique Mirambeau, słynnej francuskiej modelki lat 70., muzy takich artystów jak Salvador Dali, Moebius czy Nicki de Saint-Phalle.