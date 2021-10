Adam Trojańczyk objął stanowisko COO i dołączył do zarządu Inwedo

Adam Trojańczyk, COO i członek zarządu Inwedo

Na początku października Adam Trojańczyk, dotychczasowy Head of Development w Inwedo, objął funkcję COO w strukturze firmy. Dołączył on także do zarządu spółki.

Adam Trojańczyk od 17 lat zajmuje się nowymi technologiami, startupami i prowadzeniem projektów techowych. Współpracował z firmami z całego świata: od strefy ekonomicznej w Meksyku po firmy w USA, Japonii i Australii. W środowisku developerskim doceniony w konkursach: “Top Software Developers in Poland”, “Ecosystem Hero of The Year” w Polsce i laureat Nagrody Mocni w Biznesie. Łódzcy founderzy i founderki znają go jako przedsiębiorcę, mentora wielu konkursów startupowych i człowieka zaangażowanego w przeszłości w miejski Startup Spark. Do zespołu Inwedo dołączył ponad rok temu jako Head of Development. Jego celem było zbudowanie silnego i twórczego zespołu developerów i developerek.

– Nowa rola odwzorowuje niezwykle istotny wkład Adama w życie społeczności Inwedo. Adam z jednej strony podniósł nam wysoko poprzeczkę technologiczną, z drugiej zrobił to z taką elegancją i sercem, że każdy i każda z nas, niezależnie od roli w zespole, chce z nim współpracować. Z wielką przyjemnością przekazuję Adamowi rolę COO – mówi Krzysztof Karolczak, Founder Inwedo, który od tej pory zajmie się obszarem strategii w roli Chief Strategy Officer.

Inwedo współpracuje z dużymi graczami, także z tymi, dla których biznes ma możliwość pozytywnego wpływu na środowisko. Firma coraz częściej komponuje produkty w oparciu o AI. Doświadczenie w dziedzinie Business Process Optimization stało się główną usługą spółki. Zespół jest w stanie poprowadzić cały proces product developmentu.

– Mój główny cel, to nie tylko zarządzanie całym działem Operations, ale także umożliwienie Inwedo wzrostu w zakresie: ludzi, jakości, kompetencji oraz wachlarza technologii. Dlatego zarówno jako COO, jak i członek zarządu, ściśle współpracuję z rolami Head of Technology, Head of People, Head of Delivery i Head of Project. To wiąże się z ogromnym poziomem zaufania, jakim obdarzył mnie zarząd: Agata, Dominik i Krzysztof. Odpowiadam za wszystkie bieżące i średnioterminowe działania firmy, ale dbam również o stabilność, bezpieczeństwo i rentowność – podkreśla Adam Trojańczyk.

Zespół planuje poszerzenie usług o nowe obszary i rozbudowę dotychczasowych (Data i UX/UI). Dołączenie Adama realnie wspiera Inwedo w tej drodze.

