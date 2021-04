Adidas prezentuje nową kampanię z udziałem Beyoncé i Mohameda Salah

Beyonce, fot. Adidas

Marka adidas przedstawia ewolucję swojej wieloletniej filozofii Impossible Is Nothing. DOSTRZEGANIE MOŻLIWOŚCI – jak zostało to ujęte w serii wyrazistych i poruszających filmów – opiera się na buntowniczym optymizmie, będącym fundamentem głównego celu adidas, jakim jest zmiana życia poprzez sport. Za strategię i koncepcję lokalnej kampanii marki odpowiada agencja VMLY&R Poland.

Dla marki adidas, Impossible Is Nothing to sposób patrzenia na świat poprzez możliwości widziane tam, gdzie inni widzą niemożliwe. Jest to nastawienie dzielone przez społeczność i jej partnerów. Stworzone na tę okazję treści są jednymi z najambitniejszych, jakie marka przygotowała dotychczas. Wykorzystując dokumentalistyczny styl domowych nagrań, seria prezentuje nieznane wcześniej strony niektórych z najczęściej pokazywanych osobistości na świecie, co było możliwe dzięki zaangażowaniu ich przyjaciół oraz innych sportowców, a także upublicznieniu nieznanych wcześniej nagrań archiwalnych.

Prezentując niepublikowane wcześniej nagrania wyjątkowo intymnych chwil, seria podąża za wydarzeniami świata sportu i kultury, pokazując jak optymizm i działanie ukształtowały życie ich bohaterów. Eksplorując wyobrażenia, jakie mieli na temat swojej przyszłości, dostrzegając możliwości i zamieniając je na czyny, seria honoruje osoby z wyjątkową charyzmą, które przeszły do historii na globalnej scenie. Co jeszcze istotniejsze, jej celem jest zainspirowanie innych, aby dostrzegali i wykorzystywali swoje możliwości, wzmocnieni kolekcją czysto ludzkich historii, będących dowodem na to, ile można osiągnąć dzięki optymizmowi.

W nagraniach wystąpili globalni ambasadorzy adidas, tacy jak Beyoncé czy Mohamed Salah. Beyoncé dostrzegła możliwość zaproszenia wszystkich do odnalezienia swojego własnego głosu. Jej platforma pełni funkcję sceny, na której celebrowana jest różnorodność.

Mohamed Salah zobaczył możliwość bycia kimś więcej niż piłkarzem. Zobaczył, że może zachęcać innych to zmieniania świata poprzez sport, do budowania lepszej przyszłości.

Polskie gwiazdy

W kampanii udział wzięły także inne osoby związani z marką adidas, doskonale znane polskim fanom i kibicom, a wśród nich takie postaci jak Ewa Chodakowska, Dominika Stelmach, Jakub Moder czy Zuza Kołodziejczyk. Każde z nich opowiada swoją historię dostrzegania możliwości tam, gdzie innym wydaje się to niemożliwe. Przykładem takiej postawy jest historia Zuzy Kołodziejczyk, która dostrzegła możliwość wykorzystania swojej popularności w nieoczywisty sposób, aby mierzyć się z ważnymi społecznie tematami.

Pokazując, w jaki sposób to nastawienie funkcjonuje w DNA marki adidas, część filmów eksploruje zagadnienie innowacyjnego designu – wyobrażenia sobie na nowo, czym mogą być buty przeznaczone do bicia rekordów świata poprzez projekt adizero Adios Pro albo w jaki sposób można pomóc walczyć z plastikowymi odpadami, o czym świadczy współpraca z Parley.

- Impossible is Nothing to coś więcej niż kampania – to nasze nastawienie. Postrzeganie możliwości z optymizmem jest kluczem do osiągnięcia naszego celu, jakim jest zmienianie ludzkich żyć poprzez sport. To nastawienie jest tym, co inspiruje nas każdego dnia i popycha nas do przodu w budowaniu lepszego jutra. Dostrzeganie możliwości jest dla każdego, kto chce tworzyć lepszy świat dla wszystkich ludzi - Brian Grevy, Executive Board Member, Global Brands, adidas.

Trzy strategiczne obszary

Łącząc dostrzeganie możliwości z optymizmem, adidas odsłonił plany dotyczące trzech strategicznych obszarów tworzenia lepszej przyszłości przez sport: zrównoważony rozwój, wiarygodność i otwartość.

- Możliwość zbudowania bardziej zrównoważonej przyszłości poprzez zobowiązanie, aby do 2024 roku całkowicie zrezygnować z dziewiczego poliestru i wykorzystywać jedynie poliester pochodzący z recyklingu we wszystkich produktach adidas.

- Możliwość jednoczenia i włączania wszystkich ludzi w sport, co wiąże się rozszerzeniem kontraktu adidas z UEFA o Mistrzostwa Europy Kobiet oraz rozgrywki kobiecej Ligi Mistrzów.

- Możliwość rozwijania innowacji, jakie nie były wykorzystywane nigdy wcześniej i stawianie dużego kroku naprzód, co łączy się z wykorzystaniem potencjału technologii druku 3D do produkcji podeszw w modelu 4DFWD i kolejnych produktach tworzonych w kolaboracji z Allbirds.

Seria odcinków zaczęła ukazywać się 19 kwietnia, a kolejne epizody pokazywane będą przez całą wiosnę i lato 2021 roku.

Za kompleksową realizację kampanii lokalnej: działania z zakresu influencer marketingu, działania PR oraz media relations odpowiada VMLY&R Poland.