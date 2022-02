Akcja Mastercard na Twitterze. Zebrano rekordową kwotę dla WOŚP

oszczędności, pieniądze, bank, fot. nattanan23

Jubileuszowy, 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przyniósł rekordowe kwoty od darczyńców. To już 10. raz, kiedy Mastercard gra razem z WOŚP, pod hasłem „Dumni z pomagania”. Tegoroczna suma zebrana w eSkarbonce napędzanej przez Mastercard wyniosła nieco ponad 20 mln zł, zatem zeszłoroczny wynik został przekroczony o ponad 2 mln zł. Rekordową kwotą zakończyła się też zbiórka w ramach akcji #MastercardGrazWOSP na Twitterze - 393 305 zł, czyli blisko o 35 tys. zł więcej niż w poprzednim roku. Cyfrowe narzędzia dostarczone przez Mastercard, umożliwiające prowadzenie zbiórki na odległość, cieszyły się w tym roku jeszcze większą popularnością, dając darczyńcom łatwy i wygodny sposób przekazania datków.

W tym roku po raz piąty Mastercard umożliwił wpłaty na rzecz Fundacji za pośrednictwem eSkarbonek, czyli „wirtualnych puszek”. Mogli je zakładać zarówno prywatni wolontariusze, jak i firmy, instytucje czy organizacje. Wystarczyło w prosty sposób wygenerować i udostępniać w sieci unikalny link do własnej eSkarbonki, za pomocą którego darczyńcy wpłacali darowizny z wykorzystaniem bezgotówkowych płatności online. eSkarbonki, napędzane przez Mastercard, uruchomione zostały na początku grudnia i działały do poniedziałkowego wieczoru, 31 stycznia.

Liczba eSkarbonek podwoiła się

Już kolejny rok ta metoda wsparcia WOŚP okazała się niezwykle potrzebna, umożliwiając zarówno wolontariuszom, jak i darczyńcom, przyłączenie się do zbiórki bez wychodzenia z domu. O popularności tego narzędzia najlepiej świadczy fakt, że w tym roku liczba eSkarbonek podwoiła się – założono ich blisko 42 tys., a zebrana do eSkarbonki kwota – 20 mln zł jest wyższa o 12 procent w stosunku do ubiegłego roku. Ostateczna suma może jeszcze się zmienić, ponieważ nadal księgowane są ostatnie wpłaty. Do eSkarbonek dorzuciło się blisko 345 tys. pomagających – o 7% więcej niż w poprzednim roku i 46 razy więcej niż w pierwszym roku uruchomienia tego narzędzia. W dniu tegorocznego Finału w szczytowym momencie odnotowano nawet 22 wpłaty na sekundę.

Najwyższa jednorazowa wpłata do eSkarbonki wyniosła 50 tys. zł. Z kolei najbardziej pękata eSkarbonka z kwotą 313 624 zł należała do 18-letniego wolontariusza, druga z kwotą 244 920 zł do znanego aktora, a trzecia z kwotą 211 951 zł do firmy z branży mediowej.

#MastercardGrazWOSP na Twitterze

Mastercard już po raz dziewiąty w dniu Finału WOŚP zorganizował akcję #MastercardGrazWOSP na Twitterze. Za pierwszy tweet lub retweet jednego użytkownika opublikowany w dniu Finału z tym hashtagiem, Mastercard zadeklarował przekazanie 5 złotych na konto Orkiestry. Użytkownicy Twittera napisali 78 661 unikalnych tweetów, zbierając tym samym 393 305 zł dla Orkiestry w zaledwie 24 godziny. Mastercard zasilił więc tegoroczną zbiórkę kwotą prawie 35 tys. zł większą niż w roku ubiegłym. Łącznie, od początku inicjatywy w 2014 r., dzięki zaangażowaniu użytkowników Twittera, w ramach akcji „Mastercard gra z WOŚP” na konto Fundacji Mastercard przekazał 1 900 000 zł.

#MastercardGrazWOSP przez cały dzień Finału był nr 1 w polskich Trendach, pojawił się również w światowych Trendach Twittera. Tweety i retweety z hashtagiem, jak co roku, były chętnie publikowane przez dziennikarzy, polityków, influencerów, gwiazdy sportu i fanów muzyki.

Dumni z pomagania

Swoje zaangażowanie w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Mastercard potwierdził nie tylko dostarczając cyfrowe narzędzia do zbiórki. Co trzeci pracownik warszawskiego oddziału firmy założył własną eSkarbonkę, a w czasie niedzielnego Finału wielu z nich wyruszyło również kwestować na ulicach miasta. Łącznie konto zbiórki zasilili kwotą ponad 54 tys. zł.

- Okazuje się, że nawet w tak trudnych czasach Polacy nie zapominają, jak ważna jest pomoc innym. WOŚP, mimo pandemicznych wyzwań, nadal potrafi zjednoczyć nas wszystkich w szczytnym celu. Jesteśmy dumni, że Mastercard kolejny już raz przyłączył się do tego pomagania, dostarczając nowoczesne, cyfrowe narzędzia, ułatwiające wolontariuszom pracę, a darczyńcom przyłączenie się do zbiórki. Ale bez dobroci i hojności Polaków nawet najlepsze narzędzia nie wystarczyłyby, aby zebrać tak imponującą kwotę. Dlatego bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną zbiórkę i dorzucili swoją cegiełkę - powiedział Jerzy Hołub, dyrektor marketingu w polskim oddziale Mastercard Europe.

Zwieńczeniem 30. Finału jest wyjątkowa playlista WOŚP „Dumni z pomagania”, stworzona przez użytkowników kart Mastercard, którzy przy wpłatach na eSkarbonkę mieli okazję głosować na piosenki artystów, którzy przez 30 lat pojawiali się na finałowej scenie WOŚP. Playlista została udostępniona w dniu Finału i pozwoli na dłużej pozostać w niezwykłej atmosferze Orkiestry.

Wszystkie środki zebrane przy wsparciu Mastercard trafią na konto Fundacji WOŚP i – zgodnie z tegorocznym celem – zostaną przeznaczone na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

