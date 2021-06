Aktywiści Optymizmu. Nowa kampania Zalando po roku globalnych lockdownów

Zalando, czołowa w Europie platforma modowa i lifestyle’owa, rozpoczęła nową kampanię „Aktywiści Optymizmu". Przedstawia ona ludzi, którzy szerzą pozytywność i optymizm wokół siebie i poprawiają innym humor. Po roku globalnych lockdownów i ograniczeń, kampania ma na celu szerzenie optymizmu poprzez prosty akt wywoływania uśmiechu na twarzach ludzi.

Rozpoczynająca się 1 czerwca na wszystkich rynkach Zalando kampania „Aktywiści Optymizmu" daje ludziom możliwość do uwalniania swoich uczuć, szerzenia radości i dzielenia się pozytywnym nastawieniem. Kampania składa się z 22 optymistycznych i zabawnych filmów, stworzonych jako 15-sekundowe klipy, które połączone zostały w reklamę telewizyjną wypełnioną humorem i uśmiechem. Kampanii towarzyszy seria zdjęć twórców, którzy na swój własny, niepowtarzalny sposób i w swoim stylu uosabiają pozytywność. Każde zdjęcie wykonane przez hiszpańskiego fotografa Jorge Pereza Ortiza, opatrzone jest śmiałym hasłem: „Aktywiści Optymizmu". 11 pozytywnych aktywistów, w tym holenderska influencerka i modelka Rianne Meijer oraz francuski tancerz Salif Gueye, znani z tworzenia optymistycznych treści, prezentują kampanię w swoich mediach społecznościowych.

Start kampanii będzie wspierany przez inicjatywę „Festival Of Optimism", serię wydarzeń pop-up w całej Europie, stworzonych w celu zainspirowania ludzi do uśmiechu, tańca i śpiewu. Momentem kulminacyjnym będzie wirtualne świętowanie najdłuższego dnia w roku, 21. czerwca.

- Po roku obostrzeń, w letniej kampanii chcieliśmy skupić się na nadziei i optymizmie, wywołując uśmiech na twarzach ludzi i dając im miejsce do swobodnego wyrażania swojego optymizmu. Dla nas Aktywiści Optymizmu to ludzie, którzy przynoszą radość innym i sobie - czy to piosenką, tańcem, czy innowacyjnym tutorialem makijażu na Tik Tok’u, to właśnie te drobne optymistyczne rzeczy łączą nas wszystkich i sprawiają, że radość szerzy się wokół nas. Kampania podkreśla naszą narrację na rok 2021, która mówi o przekształcaniu optymizmu w pozytywne działania (dla siebie i innych) poprzez radość życia - komentuje Ralph Rijks, Vice President of Global Marketing w Zalando.