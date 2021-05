Aldi pomaga chronić pszczoły i sadzi łąki kwietne

pszczoły, lawenda, fot. castleguard, pixabay

ALDI jest jedną z pierwszych sieci handlowych w Polsce, która zwraca uwagę na problem ochrony pszczół. W trosce o te pożyteczne owady sieć posadziła przy swoich sklepach łąki kwietne o łącznej powierzchni niemal 500 mkw, a w czerwcu wraz z Klubem Gaja postawi pasiekę edukacyjną, obejmującą 3 ule, które pomieszczą około 180 tysięcy pszczół.

Ponad 80% zasobów żywnościowych na świecie to artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego, z czego większość nigdy by nie powstała, gdyby nie praca pszczół. Najpopularniejszym zapylaczem roślin na świecie jest pszczoła miodna, która zapyla ponad połowę wszystkich roślin spożywczych. Owady te zapylają m.in. cukinie, pomidory, jabłka, wiśnie, rzepak na olej, najróżniejsze warzywa i owoce. Niestety pszczoły znajdują się na oficjalnej liście zagrożonych gatunków.

Problem ochrony pszczół

ALDI jest jedną z pierwszych sieci handlowych w Polsce, która zwraca uwagę na problem ochrony pszczół i podejmuje działania, by pomóc tym pożytecznym owadom. Sieć posadziła już łąki kwietne przy sklepach. Specjalna mieszanka roślin, m.in. chaber bławatek, rumianek pospolity, mak polny, babka zwyczajna i wiele innych specjalnie dobranych roślin, została wysiana na przygotowanych terenach przy sklepach w Radomiu przy ulicy ul. 1905 roku, Legnicy przy ul. Ścinawskiej 3 i Bielsko-Białej przy ul. Żywieckiej. Łączna powierzchnia posadzonych łąk kwietnych to niemal 500 mkw. W przeciwieństwie do traw, łąki kwietne zapewniają owadom pożywne pyłki i nektar. Łąka daje też przestrzeń do życia i rozmnażania się, a zimą schronienie dla różnych gatunków zwierząt. Pomaga magazynować wodę, gdyż posiada dłuższe korzenie niż trawy. Rośliny rosnące na łąkach lepiej wyłapują pyły tworzące smog, a także obniżają temperaturę powietrza.

Oprócz sadzenia łąk kwietnych sieć wraz z Klubem Gaja postawi pasiekę edukacyjną. Pojawi się ona na terenie powstającego Tajemniczego Ogrodu przy ul. Cieszyńskiej w Bielsko-Białej, a jej celem będzie podnoszenie świadomości i uwrażliwienie konsumentów na rolę pszczół w naszym życiu.

– Naszymi działaniami od wielu lat konsekwentnie wspieramy dobrostan zwierząt. Jako odpowiedzialny społecznie przedsiębiorca zwracamy uwagę na problem ochrony pszczół, od których zależy bardzo duża część żywności pochodzenia roślinnego. Poprzez działania edukacyjne, ale i konkretne działania wspierające ochronę tego zagrożonego gatunku chcemy pokazać, że każdy z nas może zrobić coś dla tych pożytecznych owadów. Zachęcamy klientów do sadzenia roślin miododajnych w swoich ogrodach i na balkonach oraz angażujemy się w edukację dzieci i młodzieży. Razem możemy pomóc zapylaczom, tworząc miejsca przyjazne pszczołom w miastach i przyczynić się do wspólnego sukcesu ekologicznego – mówi Katarzyna Bawoł, Kierownik Działu Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Aldi Polska.

Pasieka będzie obejmowała trzy ule, w których zamieszkają od 150 do 180 tysięcy pszczół. Pasieka trafi pod opiekę pszczelarza i edukatora z Klubu Gaja. Do pasieki będzie można wejść tylko podczas warsztatów edukacyjnych. Pierwsze warsztaty odbędą się już w czerwcu i będą skierowane do dzieci, młodzieży oraz seniorów. Na co dzień pasiekę będzie można obserwować podczas spacerów po Tajemniczym Ogrodzie.

– Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z potrzeby ochrony pszczół i wszelkich zapylaczy. To nasi mali, ale tak naprawdę wielcy sprzymierzeńcy. Jesteśmy zależni od ich pracy i dobrostanu. Wspaniale, że dzięki współpracy Klubu Gaja, Aldi, Miasta Bielsko-Biała i Gminy Wyznaniowej Żydowskiejw Bielsku-Białej będziemy mogli gościć pszczoły w Tajemniczym Ogrodzie i edukować obywateli o znaczeniu pszczół dla ekosystemu. Przy ulach będziemy mogli rozmawiać nie tylko o miodzie, ale i o różnorodności biologicznej oraz wpływie ludzi na zmiany klimatu. Naszymi nauczycielami będą pszczoły i ich związki z przyrodą – mówi Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.

Inne inicjatywy Aldi

W DNA Aldi wpisana jest odpowiedzialność społeczna rozwijana od lat, dzięki której sieć wprowadziła kompleksowy zbiór regulacji w obrębie całego łańcucha dostaw i liczne polityki zakupowe firmy regulujące kwestie ekologiczne i społeczne, w tym międzynarodową politykę dobrostanu zwierząt. Sieć pozostaje także w stałym dialogu z wieloma organizacjami, które za cel postawiły sobie poprawę dobrostanu zwierząt i dbałość o klimat. Wspólnie z Klubem Gaja Aldi stworzył swój pierwszy antysmogowy mural w Bielsku-Białej i zasadził już prawie 6000 drzew. Sieć zaangażowała się także w stworzenie ogrodu polisensorycznego w Zespole Szkół Specjalnych w Sosnowcu, a także posadził drzewa i krzewy przy szkole nr 27 w Bielsku-Białej.