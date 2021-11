Aldi rozpoczyna kampanię NiemarnuJEMY. Marka podpowiada, jak przechowywać produkty i co zrobić z resztkami

Zakupy, Fot.: Pixabay

Sieć sklepów Aldi rozpoczyna kampanię edukacyjną „NiemarnuJEMY”, w której zachęca do niemarnowania i podpowiada, jak przechowywać produkty oraz wykorzystywać resztki produktów w kreatywny sposób. Kampania realizowana jest od 8 listopada, a jej partnerami są organizacje pożytku publicznego, którym Aldi od kilku lat przekazuje produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia.

W Polsce rocznie marnuje się ok. 9 mln ton żywności, co oznacza, że statystyczny Polak marnuje każdego roku aż 247 kg żywności. Właśnie dlatego sieć podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku, przekazując produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia organizacjom pożytku publicznego.

- Działania związane z przekazywaniem produktów z krótką datą uzupełniamy o kampanie edukacyjne. Podczas tegorocznej akcji na terenie sklepów ALDI, przy półkach z żywnością umieścimy porady dotyczące przechowywania wybranych produktów, by dłużej cieszyć się ich świeżością i uniknąć ich wyrzucania. Podpowiemy też jak wykorzystać resztki produktów np. serów, wędlin czy ogryzków. W ten sposób chcemy pokazać, że niemarnowanie jest proste i nie wymaga wielkich zmian, a w walce z niemarnowaniem lepsza jest wielka grupa ludzi, która robi rzeczy niedoskonale, niż mała grupa ekspertów – mówi Katarzyna Bawoł, Kierownik Działu Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Aldi Polska.

Kampania „NiemarnuJEMY” ma na celu edukację w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością. ALDI w tegorocznej odsłonie kampanii zaplanowało działania zarówno w sklepach, jak i w Internecie, w tym w Social Mediach. Sieć uruchomiła specjalną stronę dedykowaną akcji zatytułowaną niemarnuje, na której znajdą się porady na temat racjonalnego gospodarowania żywnością oraz dedykowana gazetka, w której sieć zebrała w przystępnej formie inspiracje i porady, które – w myśl idei zero waste – przyczyniają się do niemarnowania żywności.

Ambasadorka kampanii

Sieć w swoje działania zaangażowała również ambasadorkę zero waste, Sylwią Majcher, z którą ALDI od początku roku realizuje program Zero Weste, zachęcając klientów do mądrych zakupów i proekologicznych zachowań. W tegorocznej kampanii Sylwia Majcher podpowie nam jak nie marnować i wykorzystywać jedzenie do końca. Podczas trwania kampanii ekspertka każdego dnia na Instagramie ALDI będzie udzielać porad co można zrobić z produktem, który zalega w lodówce lub szafce. Na jeden dzień przejmie Instagram Aldi, aby pokazać, jak w przemyślany sposób robić zakupy. Wskaże również drobne rzeczy i decyzje w ciągu całego dnia, które sprawiają, że niemarnujemy. Dzień z Sylwią Majcher zakończy się możliwością zadawania pytań.

Partnerzy akcji

Kampania „NiemarnuJEMY” jest realizowana m.in. wraz z Caritas Polska, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Bankami Żywności – organizacjami, którym ALDI regularnie przekazuje produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia.

Aldi od wielu lat prowadzi też działania profilaktyczne, zapobiegające marnowaniu żywności poprzez przecenianie o 30% w stosunku do ceny regularnej wybranych artykułów przed upływem terminu ważności. Sieć stara się również nieustannie optymalizować procesy zaopatrzenia sklepów, by dostosować ilość dostarczanego do sklepów towaru do zapotrzebowania klientów, a tym samym zapobiegać sytuacjom zmuszającym nas do utylizowania żywności.

Aldi w Polsce posiada 188 sklepów i zatrudnia blisko 3500 pracowników.