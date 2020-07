AliExpress prezentuje nowy model sprzedaży wraz z platformą Connect [wideo]

zakupy, chiny, AliExpress, fot. free-photos, pixabay

W czasach po pandemii, która wstrząsnęła światem, powoli wracamy do normalności, ale konsumenci upodobali sobie nowy sposób robienia zakupów online i nic nie wskazuje na to, że powrócą do starych nawyków. W odpowiedzi na potrzeby klientów, AliExpress – globalna platforma e-commerce, wprowadza na rynek nowy model sprzedaży, który zmienił branżę detaliczną i przekształcił krajobraz e-handlu w Chinach. Aby powtórzyć sukces chińskiego modelu sprzedaży społecznościowej na rynkach europejskich, AliExpress zapewnia nie tylko narzędzia i infrastrukturę, ale także platformę do dzielenia się wiedzą – Connect.

Pod koniec czerwca AliExpress zorganizował swoje pierwsze wirtualne warsztaty zatytułowane „When The East Meets The West”. W ramach warsztatów poświęconych zjawisku livestreamingu i wykorzystaniu go jako nowego narzędzia sprzedaży można było poznać ambasadorów nowej platformy AliExpress z Chin, Polski, Hiszpanii i Ukrainy, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z prowadzeniem transmisji na żywo. Użytkownicy AliExpress Connect wymienili się swoimi wnioskami dotyczącymi handlu społecznościowego oraz trendów związanych ze sprzedażą online.

- Livestreaming staje się coraz bardziej popularny, ze względu na zacieranie się granicy między rozrywką a zakupami. To nowe zjawisko zwane jest rozrywką zakupową. Zaspokajając pragnienie konsumentów dotyczące nowych treści cyfrowych i interakcji online, transmisje na żywo szybko stają się jednym z najbardziej skutecznych sposób sprzedaży, ponieważ wymagają zaangażowania ze strony klientów. Jako jedni z pionierów trendu rozrywki zakupowej, chcemy wprowadzić ten nowy model biznesowy na nasze kluczowe rynki, aby zarówno twórcy internetowi, jak i sprzedawcy mogli korzystać ze wszystkich zalet platformy Connect - powiedział Wang Mingqiang, dyrektor generalny AliExpress.

Transmisja na żywo - nowy model biznesowy i możliwość rozwoju kariery

Podczas warsztatów ambasadorzy AliExpress opowiedzieli jak rozpoczęli współpracę z AliExpress. Podumowanie warsztatów można znaleźć poniżej.

AliExpress jest motorem wzrostu trendu transmisji na żywo w Europie. Uruchomił nową wersję aplikacji livestreaming w lipcu 2019 roku i przeprowadził już ponad 10 000 transmisji na żywo, w ośmiu różnych językach - angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, włoskim, polskim i ukraińskim. Transmisje dostępne są w różnych formach, np. pokaz mody, testy urządzeń cyfrowych, demonstracja biżuterii, pokazy sprzętu gospodarstwa domowego, etc. AliExpress Connect przyciągnął prawie 30 milionów odbiorców z całego świata.