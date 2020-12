Allegro podsumowuje 2020 rok. Sprawdzamy modowe zwyczaje zakupowe Polaków

zakupy, wyprzedaż, sklep, fot. webandi, pixabay

Od początku 2020 roku sprzedano prawie 50 milionów sztuk. Oznacza to, że średnio co minutę do koszyka dodawano 3 sukienki, 4 męskie t-shirty, 6 par damskich butów i 10 sztuk bielizny. Jak co roku Allegro opublikowało szczegółowy raport na temat stosunku Polaków do mody, ich najczęstszych wyborów oraz zwyczajów zakupowych.

Śmiało można powiedzieć, że w 2020 roku Polacy postawili na wygodę, ale elegancką. Jak dresy, to welurowe. Jak akcesoria, to biżuteria. Można też pokusić się o wniosek, że telekonferencje zdominowały nasze życie - dane Allegro pokazują pewną przewagę zainteresowania eleganckimi artykułami, które nosimy w górnych partiach ciała. Panowie, mimo że rzadziej kupowali garnitury, to inwestowali w kamizelki i krótkie spodenki. Panie z kolei stawiały na akcesoria do włosów, biżuterię (kolczyki i łańcuszki) oraz okulary zerówki.

- Musiało być wygodnie lub półprofesjonalnie, czyli na górę garsonka albo koszula, a na dole domowe spodnie (typowy zoomowy look). Osobiście pierwszy raz w życiu tak często nosiłam dres, lecz żeby nie zatracić się w tej monotonii codziennego siedzenia w domu, nie odpuściłam dodatków, aby nadal czuć się kobieco - skomentowała Zofia Ślotała-Haidar, stylistka.

Koszyki zakupowe Pań

Wśród kobiet niezaprzeczalnym liderem pozostały sukienki. Jednak bardzo szybko rosło zapotrzebowanie na wygodną odzież. Najszybciej na popularności zyskiwały takie kategorie, jak komplety dresowe (+ 178%), spodnie dresowe (+ 62%) i legginsy (+ 55%). Jedynie suknie wieczorowe, co nie dziwi, odnotowały niewielki spadek zainteresowania w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Jak pokazują dane Allegro, 2020 był rokiem biżuterii. Na popularności zyskiwały wszystkie kategorie produktów w tym segmencie, który w całości wzrósł o ponad 40%. Bransoletki (głównie złote i srebrne), kolczyki, pierścionki i co ciekawsze obrączki ślubne ponownie znalazły się na podium najczęstszych wyborów Polek. Jednak to naszyjniki (+ 63%) i kolczyki (+ 41%) zanotowały największy wzrost wyszukiwań w porównaniu do 2019 roku.

Koszyki zakupowe Panów

Panowie stracili zainteresowanie garniturami na rzecz dżinsów (+ 44%), szortów (+ 47%), dresów (+ 81%) i... kamizelek (+31%). Mężczyźni zaczęli też częściej szukać piżam (+ 97%) i szlafroków (+ 59%), a kapcie od garnituru zmieniali na... skarpetki. Biorąc jednak pod uwagę, że największe zainteresowanie tymi produktami odnotowywano w okolicach świąt, takich jak Dzień Chłopaka czy Walentynki, można przypuszczać, że zakupów tych dokonywały panie.

Kategoria mody zaczyna się rządzić zupełnie innymi prawami w okresie przedświątecznym. Na szczycie listy wyszukiwań zaczynają królować produkty, którymi Polacy planują obdarować swoich bliskich. Każdego roku najwięcej transakcji w tym segmencie odnotowuje się w poniedziałek, tydzień przed Wigilią. Wydaje się, że po okresie intensywnych przygotowań do Świąt w końcu zaczynamy myśleć o sobie i dobierać stroje na tę okazję. Po drugie, Polacy szukają prezentów na ostatnią chwilę. Wśród najpopularniejszych, tegorocznych podarunków dla mężczyzn można wskazać zegarki, skórzane portfele oraz zabawne, kolorowe skarpetki. Z kolei wygląda na to, że panie pod choinką znajdą złote zegarki, klasyczną biżuterię, wygodne piżamy i czerwone, lakierowane portfele.

- Misją Allegro jest bycie dla Polaków miejscem, w którym znajdą wszystko i w dobrej cenie, a ponadto zostaną doskonale obsłużeni. Na Allegro pojawiło się blisko 40% więcej sprzedawców w porównaniu do zeszłego roku. Powitaliśmy na platformie takie znane i lubiane marki, jak Puma, New Balance, Yes, Born2Be czy Lacoste. Wszystkie nasze główne kategorie w ramach segmentu mody odnotowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Niezmiennie usprawniamy też ścieżkę zakupową - od wejścia na allegro.pl po dostawę pod drzwi - skomentowała Celestyna Lendo-Zachariasz, dyrektor segmentu Moda na Allegro.