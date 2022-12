kampania świąteczna, fot. Allegro

Świąteczne kampanie Allegro od lat poruszają ważne tematy, dostarczając jednocześnie wielu emocji i wzruszeń. W mijającym roku Polacy udowodnili, jak wielkie mają serca. Najnowszy film Allegro powstał, aby podziękować tym, którzy nie pozostali obojętni na potrzeby innych. Ma też zachęcić, by również przy okazji nadchodzących świąt dzielić się życzliwością z osobami wokół nas.

- Dzięki opowiedzianej w kampanii historii uświadamiamy sobie, że czas kojarzony przez wielu z miłością i radością, dla innych może być trudny i wymagający. Dlatego warto rozejrzeć się wokół i dostrzec osoby, dla których nasz drobny gest może okazać się wielkim prezentem. Mamy nadzieję, że udało nam się pokazać, jak wielką moc ma taka życzliwość i jak ogromną radość może sprawić obdarowywanie innych - Karolina Sytnyk, Senior Brand Management Specialist z Allegro

Myśl przewodnia „zobacz wokół siebie to, co najważniejsze” znajduje odzwierciedlenie w świątecznym spocie w reżyserii Kuby Michalczuka z autorskim utworem skomponowanym przez Vovę Antoniva. Pełna, 1,5-minutowa wersja filmu jest dostępna na kanale Allegro na YouTube’ie. Z kolei format 30-sekundowy będzie emitowany w telewizji, VOD oraz w kinach od 28 listopada, a także promowany w mediach społecznościowych.

Nowa świąteczna kampania powstała przy wsparciu szeregu partnerów: za kreację kampanii odpowiada agencja Ogilvy, za produkcję filmów MOON Films, a ich postprodukcję - studio Televisor. Montaż dźwięku zrealizowało studio Juice. Za zakup mediów odpowiedzialny był dom mediowy Starcom. Z kolei kampanię w mediach społecznościowych zrealizowała agencja Hand Made.

Kampania wizerunkowa ze wsparciem produktowym

Kampanii wizerunkowej towarzyszy wsparcie produktowe realizowane poprzez 15-sekundowe spoty pojawiające się w mediach już od listopada. W pierwszych tygodniach spoty przedstawiały produkty najpopularniejsze w okresie przedświątecznym, czyli podczas przygotowań do świąt. Od grudnia będą dostarczać prezentowych inspiracji. Na emisję kampanii produktowej można natrafić w TV, VOD, radiu oraz kanałach digital i w mediach społecznościowych. Inspiracje będzie można znaleźć także w świątecznym kalendarzu adwentowym, w ramach którego użytkownicy Smart! mogą liczyć również na specjalne oferty cenowe - od 1 grudnia, codziennie o 10:00 na stronie będą pojawiać się nowe promocje na produkty, którymi najchętniej obdarowujemy bliskich.

Allegro Charytatywni

Allegro to jednak nie tylko miejsce, w którym co roku miliony Polaków kupują wymarzone prezenty dla najbliższych. Można tu także - dzięki Allegro Charytatywni - zaangażować się w różne formy wsparcia. Firma od lat wspiera także okołoświąteczne akcje, w tym działania Szlachetnej Paczki czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeszcze do 14 grudnia potrwa akcja Szlachetnego Koszyka, w ramach której do zakupów Allegro, jednym kliknięciem kupujący mogą dodać charytatywną cegiełkę wspierającą działania Stowarzyszenia Wiosna. Do 14 lutego będzie można w ten sam sposób wesprzeć także 31. Finał WOŚP.

