Amazon Prime dostępny w Polsce

Amazon, który z dbałości po polski rynek nie słynie, właśnie wprowadził w Polsce swoją flagową usługę. Członkowie Amazon Prime będą mogli korzystać z nielimitowanych, darmowych dostaw produktów oznaczonych logo Prime do domu, paczkomatów lub punktów odbioru nawet następnego dnia, bez minimalnej wartości zamówienia a ponadto dostanę dostęp do biblioteki Prime Video.

OK, Prime Video dostępny jest u nas od dawna, z czego zdają sobie sprawę wszyscy polski wielbiciele serialu "Flrebag", ale teraz - po debiucie Prime'a - klienci załapią się na darmowy, 30-dniowy okres próbny. Jeśli usługa ich usatysfakcjonuje, po jego zakończeniu dostęp też nie będzie zbyt drogi, bo koszt wyniesie 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak polscy klienci przyjęli uruchomiony na początku tego roku serwis Amazon.pl. Wprowadzając Amazon Prime do Polski, możemy zaoferować darmową dostawę nawet następnego dnia, dostęp do nagradzanych filmów i seriali, a także gier komputerowych i o wiele więcej. Oferujemy klientom unikatowy program za 49 złotych rocznie, który dostarczy im niezapomnianych wrażeń zakupowych i zapewni dostęp do najwyższej jakości rozrywki. - mówi Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl.

A jak naprawdę polscy klienci przyjęli debiut Amazona? No cóż, na pewno z ciekawością, ale i umiarkowanym entuzjazmem. Platforma faktycznie zaliczyła, jak to określiła "Rzeczpospolita "niezły start", ale pozycja Allegro nawet została nawet draśnięta. Trudno też sądzić, że miarą sukcesu jest liczba użytkowników, którzy platformę z końcówkę PL wybierali częściej niż tą z końcówkę DE, którą mieli do dyspozycji wcześniej.

Amazon Prime faktycznie jednak wydaje się dobrym argumentem. W ramach programu kupujący mogą korzystać z darmowej dostawy miliony produktów oznaczonych logo Prime, a należą do nich zarówno znane polskich marek, takich jak Yope, Zelmer, Gerlach, Trefl czy Krosno, jak i światowe brandy, m.in. Apple, Samsung, Under Armour, Maybelline, LEGO, Philips, L’Oreal Paris, Puma, Bose, HP i Lenovo.

Tak, mamy już Allegro Smart, które kosztuje dokładnie tyle samo (10,99 zł za miesiąc lub 49 zł za rok), ale darmowa przesyłka kurierem lub do paczkomatu jest możliwa dopiero dla zamówień powyżej 40 zł u wybranych sprzedawców, a poza tym - u Amazona dostajemy streaming, przy którym warto na chwilę się zatrzymać.

Co dostaniemy wraz z Amazon Prime Video? Otóż, ci którzy spodziewają się przepastnych bibliotek podobnych do tych Netfliksa, mogą się rozczarować. Amazon Prime Video jest platformą, która wyraźnie stawia na oryginalne produkcje i tych jest rzeczywiście sporo. Mamy Homecoming, Bosch, Jack Ryan, Carnival Row, The Bous, The Man in a High Castle, Hanna, Mozsrt in the Jungle, The mMvelous Mrs. Maisel, etc., oraz szeroki wybór seriali dokumentalnych o tematyce sportowej: „Wszystko albo nic: Tottenham Hotspur”, „Wszystko albo nic: Manchester City”, „When Eagles Dare: Crystal Palace F.C.”, „Make Us Dream”, „Take Us Home: Leeds United” i „Inside Borussia Dortmund”.

Wciąż jednak nie jest rząd wielkości, do której przyzwyczaił nas Netflix. Prime Video wydaje się więc bonusem raczej niż koronnym argumentem przemawiającym za Amazon Prime. Dla osób, które bardzo chcą lub muszą być na bieżąco ze wszystkimi produkcjami telewizyjnymi, to oczywiście ciekawa opcja, ale ci - jak można podejrzewać - dostęp do serwisu wykupili już dawno.

Jeśli nei filmy, może więc gry? Abonenci Amazon Prime, w ramach Prime Gaming, mogą liczyć na subskrypcję kanału Twitch oraz bezpłatny pakiet gier, które pozostają już na ich koncie. Mogą zdobywać darmowe nagrody w swoich ulubionych grach mobilnych, komputerowych i na konsolę od takich wydawców jak np. Riot, Rockstar Games, czy EA.