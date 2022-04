Amazon uruchomił drugie centrum pomocy humanitarnej. Zlokalizowano je w Polsce

Amazon, laptop, komputer, fot. Riekus, pixabay

Ponad 4 miliony ukraińskich uchodźców zostało zmuszonych do opuszczenia swojego kraju, a potrzeby związane z ich wspieraniem są ogromne. Tydzień po otwarciu pierwszego centrum pomocy humanitarnej Amazon w Słowacji, uruchomione zostało drugie centrum, którego zadaniem jest dostarczanie niezbędnych artykułów ukraińskim uchodźcom. Tym razem na jego lokalizacje wybrano polski Sosnowiec.

Obiekt znajdujący się w Sosnowcu zajmuje 4 500 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, na której pracownicy Amazon gromadzą, pakują i wysyłają miliony niezbędnych produktów. We współpracy z organizacjami charytatywnymi takimi jak Save The Children i Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, produkty są przekazywane ukraińskim rodzinom. Nowy obiekt niemal podwoił powierzchnię, którą przeznaczaliśmy na dostarczanie produktów pierwszej potrzeby poszkodowanym i jest to jak dotąd największa akcja humanitarna Amazon.

Nowe centrum pomocy humanitarnej jest rozwinięciem działań pomocowych, jakie prowadzimy w Polsce od początku kryzysu w Ukrainie. Amazon przekazał blisko 1 milion dolarów polskim organizacjom wspierającym uchodźcom na miejscu, a także 5 milionów dolarów na rzecz globalnych organizacji pozarządowych działających w Polsce, takich jak UNICEF, UNHCR, Czerwony Krzyż i Save the Children. Dodatkowo, udostępniliśmy przestrzeń biurową w naszym krakowskim Centrum Rozwoju Technologii Amazon, aby pomagać Światowemu Programowi Żywnościowemu (World Food Program) i Help.ngo w koordynowaniu ich działań w regionie.

Pracownicy - wolontariusze Amazon z całej Polski również angażują się w pomoc potrzebującym. Przekazane zostało ponad 17 500 koców. Pomoc obejmowała również dostawę posiłków ukraińskim uchodźcom w Gdańsku, Warszawie i Krakowie, a także w Hrebennem i Dorohusku w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej. Zespoły z naszej drukarni we Wrocławiu wydrukowały 1 400 książeczek dla dzieci w języku ukraińskim i we współpracy z Fundacją Gdańską dostarczyły je do domów kultury oraz mieszkań, w których przebywają ukraińscy rodzice i dzieci.

