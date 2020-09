Anna Dereszowska w nowej kampanii McDonald's czyta bajki

bajki z morałem, Anna Dereszowska, fot. McDonald's

Pandemia COVID-19 wymusza na nas konieczność dostosowania się do zaostrzonego reżimu sanitarnego i ograniczenie wielu codziennych aktywności. Życie według nowych zasad nie jest łatwe – szczególnie dla dzieci, które nie zawsze rozumieją wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny. A gdyby tak o nowej codzienności opowiedziały Kopciuszek, Czerwony Kapturek albo Śnieżka głosem aktorki Anny Dereszowskiej? W nowej kampanii Bajki z morałem, McDonald’s oddaje w ręce dorosłych i dzieci historie, w których tradycyjne postacie z bajek podejmują ważne, aktualne tematy i pomagają wyrabiać dobre nawyki.

Mycie rąk, maseczki, dystans społeczny stały się naszą codziennością. Nawet dorosłym ciężko przyzwyczaić się do nowych wymogów. Dla dzieci mogą być one postrzegane jako przeszkody, ograniczające ich kreatywność i możliwości zaspokajania naturalnej ciekawości. Przestrzeganie nowych zasad bezpieczeństwa i higieny może być zatem trudne. Eksperci są zgodni co do tego, że nauka przez zabawę i pozytywne skojarzenia jest jedną z najskuteczniejszych form edukacji. Dlatego McDonald’s przygotował nowe wersje klasycznych opowieści – „Bajka o Kopciuszku, która nie poszła na bal”, „Czerwony Kapturek i wilk, który nie trzymał dystansu” oraz „Królewna Śnieżka i umyte jabłko”, które czyta aktorka Anna Dereszowska. Dla rodziców to doskonały pomysł na spędzenie czasu z dziećmi, a dla wszystkich dorosłych – na powrót do wspomnień z dzieciństwa.

- Celem bajkoterapii jest nauczenie dziecka czegoś ważnego, podsunięcie mu rozwiązania trapiącego go problemu, czy też pomoc w poradzeniu sobie z własnymi emocjami. Najmłodszemu należy opowiedzieć, czy też przeczytać specjalnie przygotowaną bajkę, w której ma on szansę dostrzec analogię do sytuacji, w której sam się znajduje, utożsamić się z głównym bohaterem i przejąć zachowania oraz wnioski, do których on doszedł. Po lekturze bajki należy koniecznie porozmawiać na ten temat z dzieckiem, by pomóc mu zauważyć rozmaite niuanse, a także odpowiedzieć na jego pytania - mówi Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy.

Aby nauczyć dziecko zasad bezpieczeństwa wykorzystując znane i lubiane historie należy wybrać bajkę, którą dziecko zna i lubi.

- Bajka ma wywoływać u dziecka pozytywne emocje, to bardzo ważne! Następnie należy „przerobić” ją tak, by postacie, otoczenie i część głównego wątku pozostały niezmienione, a by morał z niej wynikający był całkowicie nowy i zaskakujący. Ma on ukazać, jak główny bohater zwycięża, rozwiązuje swój problem, czy też po prostu spotyka go coś bardzo miłego dzięki temu, iż przestrzegał on – często wbrew wszystkim dookoła – zasad „covidowej higieny - dodaje Michał Kędzierski.

Magiczne historie w nowej wersji przygotowane przez McDonald’s ze specjalnym udziałem Anny Dereszowskiej zobaczyć można na stronie Bajki z morałem. Premiera pierwszego odcinka odbyła się 2 września, a publikacja kolejnych dwóch historii została zaplanowana w kolejnych tygodniach września.

Za realizację kampanii odpowiada agencja DDB, zakupem mediów zajął się dom mediowy OMD, a działania PR prowadzi agencja 24/7Communication. Kampania ma miejsce na platformach YouTube, VOD oraz Player.

