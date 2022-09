Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, Lidl Polska startuje z wyjątkową akcją – „Szkoły Pełne Talentów”. W ciągu najbliższych miesięcy sieć przekaże szkołom w całym kraju wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie. W tym szczególnym przedsięwzięciu będą uczestniczyli Robert i Anna Lewandowscy! Wspólnie z nimi Lidl Polska obudzi młode talenty wśród polskich uczniów.

Po raz pierwszy Lidl Polska zaprosił do udziału w akcji wszystkie szkoły w Polsce. W ten sposób istniejąca od 20 lat sieć pragnie podziękować swoim klientom za zaufanie, jakim ją obdarzyli, i podjąć działania na rzecz wspólnego dobra. Znaczenie szkół jest nie do przecenienia, zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie mają ogromny wpływ na lokalne społeczności.

Roberta i Anny Lewandowskich nie trzeba nikomu przedstawiać. Robert jest światową gwiazdą piłki nożnej, a Ania wielokrotną medalistką mistrzostw świata, Europy i Polski w karate, która od lat angażuje się w projekty promujące zdrowie i aktywność fizyczną. Oboje odnoszą spektakularne sukcesy i motywują do walki o własne marzenia. Są idolami dla chłopców i dziewczynek – całego pokolenia. Niestety nie wszystkie dzieci mają jednakowe szanse na rozwijanie swoich talentów oraz zainteresowań. W wielu polskich szkołach wciąż brakuje nowoczesnego sprzętu sportowego, informatycznego, a także pomocy naukowych. Nadeszła pora, aby wspólnymi siłami to zmienić.

- Dwadzieścia lat temu, kiedy powstał pierwszy sklep Lidl Polska, nikt nie był w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Przez ten czas nasz zespół zbudował silną markę, którą dziś tworzy ponad 25 000 pracowników. Rozpoczynając akcję "Szkoły Pełne Talentów", chcemy odwdzięczyć się naszym klientom. Dzięki nim Lidl Polska tak dynamicznie się rozrósł. Teraz to my zapewnimy uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań, by stali się wielcy w tym, co ich pasjonuje. Naszym celem jest zaproszenie wszystkich Polaków do budowy tego wspólnego dzieła – teraz robiąc codzienne zakupy, możemy wspierać wybrane przez siebie szkoły – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.