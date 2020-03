Aplikacją "Kwarantanna domowa" rząd będzie kontrolował, czy pozostajemy w domach [REGULAMIN}

Maska, koronawirus, aplikacja kwarantanna Fot.: Pixabay

Rząd uruchomił właśnie specjalną aplikację dla osób, które są objęte kwarantanną domową. Nazywa się "Kwarantanna domowa" i można ją już pobrać z App Store i Google Play. Nie ma możliwości, by z aplikacji korzystały osoby nieobjęte kwarantanną. Jej system jest połączony z bazą numerów telefonów osób, które zostały zobowiązane do przejścia kwarantanny. Sprawdzamy, jak aplikacja działa. Mamy jej regulamin.



W ciągu 20 minut od wezwania trzeba zrobić sobie selfie z geolokalizacją, albo przyjedzie policja

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Po jej zainstalowaniu trzeba się zarejestrować za pomocą numeru telefonu. Konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.

Aplikacja za zgodą Użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią.

- Wysłanie zdjęcia zamiast wizyty policjantów – tak, dzięki naszej aplikacji, może wyglądać kwarantanna domowa. Aplikacja jest darmowa, bezpieczna i dostępna w sklepach Google Play i App Store - czytamy na stronach rządowych.

Każdego dnia rośnie liczba osób objętych kwarantanną domową. To Polacy, którzy wrócili z zagranicy, ale i osoby, które miały kontakt z ludźmi zarażonymi koronawirusem. Z kwarantanną wiążą się pewne obowiązki. To m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym ją odbywamy. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo nam wszystkim, zarówno osobom objętym kwarantanną, jak i ich bliskim, czy sąsiadom. Aby to bezpieczeństwo było skutecznie zapewnione policjanci sprawdzają miejsca pobytu osób przebywających w kwarantannie. Za złamanie kwarantanny może być nałożony mandat do 5 tysięcy złotych. Ale nie chodzi o to, by karać. Chodzi o to, by kwarantanna i dotykające nas wszystkich restrykcje – wdrożone, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa - były skuteczne. Jednocześnie bardzo ważne jest wsparcie dla osób w kwarantannie.

Dzięki aplikacji Kwarantanna domowa, możliwa będzie lepsza realizacja obu celów.

Bezpieczeństwa i lepiej adresowanego wsparcia. Wyobraźmy sobie taką sytuację: wracamy z zagranicy i wjeżdżamy do Polski. Od razu, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, zostajemy objęci obowiązkową 14-dniową kwarantanną domową. W praktyce wygląda to tak, że na granicy wypełniamy tzw. kartę lokalizacyjną, w której wpisujemy swoje dane, w tym m.in. adres (pod którym przejdziemy kwarantannę) oraz nasz numer telefonu.

Najważniejsze, aby w trakcie kwarantanny stale przebywać we wskazanym miejscu. To kwestia nie tylko odpowiedzialności, ale i solidarności. Wszystkim nam powinno zależeć na swoim i naszych bliskich zdrowiu. Czy na pewno…? Jak już wspominaliśmy, w weryfikacji przestrzegania tych zasad pomagają funkcjonariusze policji. W czasie kwarantanny mogą nas odwiedzić w dowolnym momencie. Jeśli chcesz ułatwić im pracę, ściągnij naszą aplikację Kwarantanna domowa.

- Najlepiej zrobić to od razu po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny – radzi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Nasza aplikacja jest bezpłatna i bezpieczna. Stworzyliśmy ją we współpracy z ekspertami w tej dziedzinie. Można ją znaleźć w sklepach Google Play lub App Store – dodaje szef MC.

Jeśli zainstalujesz naszą aplikację krótką chwilę po wypełnieniu formularza lokalizacyjnego może się okazać, że Twoje dane nie dotarły jeszcze do naszego systemu. Warto wtedy poczekać 2-3 godziny i spróbować ponownie.

Aplikację aktywujesz za pomocą numeru telefonu.

Konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.

Nie ma możliwości, by z aplikacji korzystały osoby nieobjęte kwarantanną.

Jak działa aplikacja Kwarantanna Domowa

Jej system jest połączony z bazą numerów telefonów osób, które zostały zobowiązane do przejścia kwarantanny.

Zaraz po aktywacji aplikacji dostaniesz zadanie - będziesz musiał zrobić sobie zdjęcie.

Będzie to tzw. zdjęcie referencyjne, która jeszcze nam się przyda.

Każdego dnia kwarantanny do objętych nią osób - które zainstalowały i aktywowały naszą aplikację - będziemy SMSem wysyłali prośbę o wykonanie zadania. Bardzo prostego i zawsze takiego samego. Zrobienia selfie.

Dzięki geolokalizacji oraz nowoczesnemu systemowi porównywania twarzy będzie wiadomo, że to na pewno ta osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym. Pomoże nam w tym zrobione przy aktywacji zdjęcie referencyjne. To do niego będą porównywane kolejne przesłane fotografie.

- Dziennie trzeba będzie zrobić jedno lub kilka takich zdjęć. Prośby o ich wykonanie będziemy wysyłać „z zaskoczenia”. Idea jest dokładnie taka sama jak przy niezapowiedzianych wizytach funkcjonariuszy policji – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Dane osób „meldujących się” na kwarantannie są bezpieczne. Nie będą niepotrzebnie gromadzone, ani przechowywane – zapewnia szef MC.

Czas przeznaczony na wykonanie selfie to 20 minut od otrzymania SMSa. Po upływie tego czasu osoba objęta kwarantanną dostanie wiadomość przypominającą. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie wykonamy zdjęcia będzie to sygnał dla policji, że powinna sprawdzić, czy zasady kwarantanny nie są łamane. Praktyczna rada: korzystając z aplikacji nie zapominajmy o tym, aby nasz telefon był naładowany, a dźwięki niewyciszone. Sprawdzajcie SMSy.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich specjalną infolinię - 22 165 57 44.

Regulamin aplikacji Kwarantanna Domowa

Informujemy, że korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne, a jej celem jest wsparcie służb oraz instytucji powołanych do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia epidemicznego w monitoringu realizacji kwarantanny osób, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być nosicielami wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Korzystanie z Aplikacji nie zwalnia Cię z konieczności przestrzegania obowiązków jakie na osoby poddane kwarantannie lub nadzorowi epidemicznemu nakładają przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019, poz. 1239 z późn. zm.) nazywanej dalej Ustawą oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym stosowania się do poleceń służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Wyjaśnia on sposób i zasady działania Aplikacji, a także zawiera ważne informacje dotyczące Twoich danych osobowych i bezpiecznego korzystania z Aplikacji.

§ 1. Definicje

1. Regulamin – regulamin aplikacji „Kwarantanna domowa”;

2. Minister – Minister właściwy do spraw informatyzacji – Minister Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Minister jest dostawcą Aplikacji oraz usług, które są dostępne w Aplikacji.

3. Aplikacja – oprogramowanie Ministra pod nazwą „Kwarantanna domowa”, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu mobilnym Użytkownika, z którego korzystanie odbywa się na warunkach określonych w tym Regulaminie.

4. System – system teleinformatyczny do obsługi Aplikacji.

5. Użytkownik– osoba objęta kwarantanną domową, która wyraziła zgodę/wolę potwierdzania odbywania kwarantanny poprzez Aplikację

6. Usługa – usługa świadczona Użytkownikom przez Ministra z wykorzystaniem Aplikacji.

7. Kod autoryzacyjny – czterocyfrowy kod otrzymany na sms, który stanowi unikalny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika w Aplikacji;

8. Kwarantanna – odosobnienie Użytkownika, który był narażony na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się wirusa SARS-CoV-2.

9. Służby - służby oraz instytucje, którym przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019, poz. 1239 z późn. zm.) przyznają kompetencje w związku z monitoringiem realizacji kwarantanny osób oraz nadzoru epidemicznego.

10. RODO - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania a Aplikacji oraz warunki na jakich odbywa się świadczenie usług Użytkownikom Aplikacji.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie na stronie www.gov.pl/cyfryzacja.

5. Akceptacja Regulaminu oraz pobranie, instalacja i aktywacja Aplikacji oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o których mowa w § 9 ust. 3 oraz ich udostępnianie podmiotom, o których mowa w § 9 ust. 4 przez czas odbywania kwarantanny.

§ 3. Warunki techniczne korzystania z Usług

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Aplikacji, Użytkownik powinien dysponować urządzeniem mobilnym z systemem Android 6.0 lub wyższym z dostępem do sklepu Google Play lub iOS w wersji nie niższej niż 10.3 i z dostępem do sklepu AppStore, modułem GPS oraz mającym dostęp do sieci Internet oraz wyposażonym w aparat fotograficzny o minimalnej rozdzielczości 5Mpix i z możliwością nagrywania wideo.

2. Minister informuje, że Aplikacja do prawidłowego działania wymaga, aby urządzenie mobilne umożliwiało jej w określonych sytuacjach dostęp do:

1) Internetu,

2) aparatu,

3) lokalizacji,

4) zdjęć.

§ 4. Świadczenie przez Ministra Usług

1. Minister udostępnia następujące Usługi:

1) usługę weryfikacji przestrzegania kwarantanny przez Użytkowników,

2) usługę wysłania formularza z zapotrzebowaniem do MOPS (posiłek, artykuły spożywcze, pomoc psychologiczną, kontakt),

3) usługę dostępu do komunikatów informujących o aktualnej sytuacji dotyczącej koronawirusa SARS-CoV-2,

4) usługę bezpośredniego kontaktu ze służbami odpowiedzialnymi za nadzór nad Użytkownikami poddanymi kwarantannie.

2. Usługi dostępne w Aplikacji świadczone są nieodpłatnie. Jednakże w związku z koniecznością zainicjowania połączenia internetowego w celu korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, operator zapewniający Użytkownikowi połączenie internetowe może naliczyć opłatę za transmisję danych zgodną z cennikiem tego operatora.

3. Korzystanie z Usług w ramach Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji na urządzenie mobilne oraz rejestracji Użytkownika w Aplikacji.

4. Minister zobowiązuje się do świadczenia Usług dostępnych w Aplikacji.

§ 5. Aktywacja Aplikacji

1. Aktywacja Aplikacji polega na:

1) otrzymaniu sms z informacją o utworzeniu konta Użytkownika i konieczności pobrania Aplikacji,

2) pobraniu Aplikacji i akceptacji Regulaminu przez Użytkownika,

3) rejestracji Użytkownika poprzez:

- wprowadzenie numeru telefonu, pod którym Użytkownik będzie dostępny podczas kwarantanny;

- wprowadzenie czterocyfrowego kodu autoryzacyjnego;

- realizacji inicjalnego zadania „Kwarantanna pełna informacja”.

2. Brak akceptacji regulaminu przez Użytkownika uniemożliwia aktywację Aplikacji.

§ 6 Zasady korzystania z Usług

1. Usługa realizacji inicjalnego zadania „Kwarantanna pełna informacja” polega na zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi sposobu odbywania kwarantanny oraz wykonaniu zdjęcia typu „selfie” w zadeklarowanym miejscu odbywania kwarantanny.

2. Usługa cyklicznej weryfikacja odbywania kwarantanny polega na wykonaniu następujących czynności:

1) potwierdzeniu przebywania w deklarowanej lokalizacji. Przy realizacji tego zadania automatycznie sprawdzana jest lokalizacja GPS. Aby zadanie zostało wykonane poprawnie, Użytkownik musi przebywać w promieniu nie większym niż 100 m od deklarowanej lokalizacji,

2) zrobić zdjęcie w miejscu deklarowanej lokalizacji,

3) zakończyć zadanie.

3. Usługę o której mowa w ust. 2 należy zrealizować w ciągu 20 minut od otrzymania sms z informacją o pojawieniu się nowego zadania w Aplikacji.

4. Użytkownik jest zobowiązany do realizacji Usługi zgodnie z przyjętym harmonogramem i przyjętymi zasadami realizacji Usługi.

5. Niezrealizowanie Usługi zgodnie z przyjętym harmonogramem i zasadami może skutkować powiadomieniem o tym fakcie Służb, a w konsekwencji zastosowaniem przez nie środków przymusu określonych w Ustawie.

6. Informacja o naruszeniu kwarantanny (t.j. brak wykonania zadania, niezgodność zdjęcia lub próba oszustwa) będzie przekazywana automatycznie do Służb.

7. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia SARS-CoV-2, Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym odpowiednie służby korzystając z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.

8. Podczas realizacji Usługi zakazane jest posługiwanie się oprogramowaniem mającym na celu zmianę danych lokalizacyjnych (szerokości i długości geograficznej).

9. Wysłanie formularza z zapotrzebowaniem do MOPS (posiłek, artykuły spożywcze, pomoc psychologiczną lub kontakt) polega na wprowadzeniu informacji o produktach, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na czas kwarantanny lub bezpośrednim kontakcie z właściwymi Służbami.

10. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza, zamówienie jest weryfikowane przez wojewodów. Czas dostarczenia zamówienia uzależnione jest od właściwych Służb. § 7. Czas dostępu do Aplikacji

1. Konto Użytkownika w Systemie ważne jest przez 14 dni kalendarzowych licząc od pierwszej aktywacji Aplikacji, chyba, że w trakcie trwania tego okresu nastąpią okoliczności powodujące zakończenie kwarantanny, wtedy konto dezaktywowane jest wcześniej.

2. Po tym czasie konto Użytkownika zostaje dezaktywowane a dane Użytkownika przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w§ 9 ust. 11 niniejszego Regulaminu.

§ 8. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest poinformować odpowiednie służby o każdej zmianie jego danych, tj. Imienia, nazwiska, lokalizacji odbywania kwarantanny lub numeru telefonu udostępnionych w ramach Aplikacji.

2. Użytkownik zobowiązuje się do należytego i zgodnego ze stanem faktycznym wykonywania Zadań.

§ 9. Prywatność i bezpieczeństwo

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji i Systemie wspomagającym jej działanie jest Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 27. Z administratorem można się kontaktować na podany wyżej adres lub elektronicznie na adres: mc@mc.gov.pl lub na adres skrytki na ePUAP: /MAiC/SkrytkaESP.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzania danych osobowych przez Ministra Cyfryzacji bezpośrednio pod adresem: iod@mc.gov.pl.

3. Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Usług dostępnych w Aplikacji:

1) ID Obywatela – techniczny identyfikator Obywatela;

2) Imię;

3) Nazwisko;

4) Numer telefonu;

5) Deklarowany adres pobytu;

6) Zdjęcie;

7) Lokalizacja obywatela;

8) Data końca kwarantanny.

4. Odbiorcami przetwarzanych w Aplikacji i Systemie danych, o których mowa w ust. 3 mogą być:

1) Komenda Główna Policji

2) Wojewódzkie Komendy Policji;

3) wojewodowie;

4) Centralny Ośrodek Informatyki;

5) Take Task S.A.;

6) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

5. Przetwarzanie przez administratora i podmioty, którym je udostępniono danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji i w Systemie obsługującym działanie Aplikacji odbywa się ze względu na ważny interes publiczny, tj. zaistniałą sytuacją kryzysową związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 9 ust. 2 pkt. i RODO) oraz w związku z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania z podmiotami świadczącymi usługi wsparcia technicznego i utrzymywania technicznego dla ww. Aplikacji i Systemu.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje w dowolnym momencie:

1) prawo dostępu do treści danych;

2) prawo ich poprawiania i sprostowania;

3) prawo do sprzeciwu do przetwarzania danych;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Ministra

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Prawo do poprawienia lub sprostowania danych realizowane jest wyłącznie poprzez poprawienie danych znajdujących się w systemie teleinformatycznym zapewniających funkcjonowanie Aplikacji oraz dotyczy danych, o których mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu. 8. Przetwarzanie danych, w ramach realizacji zadań nałożonych na Użytkownika w trakcie trwania kwarantanny, następuje w ramach realizacji obowiązków Użytkownika na podstawie akceptacji ww. regulaminu. 9. Celem przetwarzania danych, o których mowa powyżej, jest wsparcie Służb w monitoringu realizacji kwarantanny osób lub nadzoru epidemiologicznego przez osoby, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być roznosicielami choroby zakaźnej COVID- 19.

10. W związku z celem przetwarzania, o którym mowa w ust. 8 powyżej Minister informuje, że dane Użytkownika są udostępniane Służbom w celu realizacji ich Ustawowych obowiązków związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19.

11. Dane, o których mowa powyżej są gromadzone wyłącznie w trakcie korzystania z Usług wymienionych w niniejszym Regulaminie. Minister przechowuje dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń określony w art. 118 ustawy – Kodeks cywilny (6 lat), który będzie liczony od momentu dezaktywacji Aplikacji. Dane nie są przetwarzane w celach marketingowych.

12. Dane osobowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych są dostępne na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej .

§ 10 Odpowiedzialność 1. Minister informuje, że Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną działaniem Użytkownika związanym z korzystaniem przez niego z Aplikacji, w szczególności prawdziwości przekazywanych przez niego danych w ramach realizacji usług/zadań. 2. Minister informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za:

1) szkody będące wynikiem nieaktualizowania przez Użytkownika Aplikacji lub niezastosowania się do zaleceń określonych regulaminie Aplikacji;

2) szkody będące wynikiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

3) jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do korzystania z Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik;

4) nieprawidłowości funkcjonowania Aplikacji wynikających z nieprawidłowości działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Minister informuje, że instalacja dostarczanych cyklicznie przez Ministra aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla jej prawidłowego działania i należytego zabezpieczenia zawartych w niej danych. Minister rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą sklepów Google Play oraz App Store.

2. Regulamin może ulec zmianie wraz z kolejnymi wydaniami Aplikacji. Zmiana jest wiążąca dla Użytkowników, którzy zainstalują takie wydanie Aplikacji i zaakceptują zmienione brzmienie Regulaminu.