Aplikacje randkowe w 2022 roku. Jak użytkownicy będą z nich korzystać?

Nowy rok, nowe plany, nowe postanowienia – wielu z nas robi je w różnych aspektach życia, także w kwestii randkowania. Badoo sprawdziła, jakie trendy w tej dziedzinie zobaczymy w 2022 roku i co się zmieniło w porównaniu do minionych 12 miesięcy. Badanie pokazuje, że wiele osób może porzucić swoje zwyczajowe „typy”, postawić na dłuższe spotkania oraz więcej zabawy na swoich randkach.

Badoo to globalna aplikacja dostępna w 190 krajach i 51 językach, która przeprowadziła badanie nie tylko wśród polskich singli, ale także m.in. tych z Brazylii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Francji i Hiszpanii. Bardzo ciekawie wyglądają różnice między naszymi rodakami a innymi narodami, ale warto sprawdzić najpierw lokalną charakterystykę i to, co nas czeka w 2022 roku. Najważniejsze trendy wyłaniające się z badania to po pierwsze nietypowe randki. Ostatnie dwa lata nakłoniły nas do refleksji i zmian w wielu aspektach naszego życia. Nie ominęło to także randek. Aż 72% polskich singli jest otwartych na spotkania z osobami, które nie są w ich dotychczasowym „typie”, a 48% twierdzi, że randkowanie z ich „typem” w przeszłości nie wyszło.

Wiele związków rodzi się z przyjaźni i w 2022 roku zdecydowanie więcej singli będzie szukać partnerów wśród osób, które już znają. Badania pokazują, że 41% użytkowników aplikacji randkowych lubi parować się z kimś, kogo już znają, ponieważ czują się przez to bardziej komfortowo. Co jeszcze ciekawsze, 34 procentom polskich singli aplikacja ułatwiła umówienie się z osobą, z którą zawsze chcieli się spotkać. 30% twierdzi, że zobaczenie w aplikacji randkowej znajomego, zachęciło ich do ponownego rozważenia umówienia się z tą osobą.

- Aplikacja randkowa to bezpieczne miejsce, w którym możesz okazać swoje zainteresowanie inną osobą. Widząc tam kogoś, kogo znasz w prawdziwym życiu wiesz, że ten ktoś jest otwarty na spotkania i możesz czuć się bezpieczniej, dając znać, że jest się zainteresowanym – mówi ekspert ds. randkowania, Sophie Mann z Badoo.

Długość randki ma znaczenie

Lockdowny sprawiły, że wszyscy postrzegamy czas nieco inaczej - zwłaszcza randkowicze - dlatego single uważają, że teraz ważniejsze są dłuższe spotkania, by móc nawiązywać głębsze relacje. Badania pokazują, że średnia randka w 2021 r. trwała 2 godziny i 36 minut, jednak 76% randkowiczów chciałoby dłuższych spotkań w obecnym roku. 67% singli stwierdziło, że na krótszych randkach nie byli w stanie pokazać swojej prawdziwej osobowości.

W ubiegłym roku zrodziło się wiele nowych związków, ale było też niestety trochę rozstań. Teraz, gdy mamy przed sobą nowy początek, 47% singli, którzy rozstali się mniej niż 6 miesięcy temu, jest gotowych do ponownego randkowania, a 36% mówi, że są z tego powodu podekscytowani.

Pomimo niepewności wokół nas, randki powinny być jedną z tych rzeczy, które sprawiają nam radość. Nie muszą być super poważne i coraz więcej singli zaczyna to sobie uświadamiać. 61% decyduje się na aktywne randki – np. w formie spaceru czy partii gry w kręgle, a 68% woli spotykać się w bardziej luźnych niż kameralnych, romantycznych miejscach. Spotkania powinny być lekkie i zabawne, a 75% randkujących decyduje się unikać rozmów politycznych.

- Lockdown otworzył nam oczy na randki na zewnątrz, spacery czy zabawę. Ten trend nie zniknął w 2021 roku i w 2022 single wciąż będą szukać spotkań opartych na różnych aktywnościach. Jest mnóstwo czasu na intymne, romantyczne otoczenie, gdy randkowicze zbliżają się do związku, ale na początku relacji łatwiej jest być sobą, gdy dobrze się bawisz i nie odczuwasz presji - komentuje Sophie Mann z Badoo.

Dobre znaki

Emotikony to jedyny język rozumiany powszechnie. Jest on chętnie używany w świecie randek, gdzie słowa często mogą być mylące. Badoo sprawdziło różnice między wieloma krajami i lista najpopularniejszych symboli wygląda bardzo podobnie na całym globie. Uśmiechnięta buźka jest zwykle numerem jeden na całym świecie. Tylko Brazylia stanowi wyjątek - tam na szczycie podium znajduje się serduszko. Z drugiej strony Polska i Francja różnią się nieco od pozostałych krajów, bo tu do pierwszej piątki wszedł tzw. uśmieszek (ang. smirking face) – emotka, która według serwisu emojipedia, służy do komunikowania samozadowolenia, pewności siebie, pobłażania sobie, psot, bezczelnego humoru i ogólnej satysfakcji. Poza tym randkowicze na całym świecie uwielbiają używać mrugnięcia okiem, płakania ze śmiechu i sercowych oczu.

Randkowe różnice pomiędzy krajami

63% polskich singli poszukuje partnerów, którzy są zabawni – ta cecha jest numerem jeden w każdym badanym kraju. A jakie inne walory są jeszcze pożądane? Gdy przyjrzymy się drugim najpopularniejszym odpowiedziom na to pytanie, to obserwujemy ciekawe różnice kulturowe i społeczne. Nasi rodacy szukają partnerów kreatywnych, ale Niemcy, Rosjanie i Hiszpanie – zdrowych. Z kolei Ukraińcy i Francuzi lubią randkować z kimś, kto mieszka sam, a Brytyjczycy i Brazylijczycy wolą partnerów z silnym poczuciem niezależności.

- 2021 był kolejnym burzliwym rokiem w świecie randkowania. W niektórych krajach spotkania nadal odbywały się głównie wirtualnie, w niektórych robiono małe kroki po lockdownach, a jeszcze w innych umawiano się zupełnie normalnie. Byliśmy świadkami wielkiego randkowego resetu i pojawienia się trendów, które mają szansę pozostać z nami na dłużej. W Badoo rozumiemy, jak ważne jest poznanie kogoś i stworzenie szczerego związku, ale uważamy jednocześnie, że ten proces powinien sprawiać nam radość. Po ciężkich kilku latach ważne jest, aby tchnąć więcej życia w randkowanie - dodaje Tristan Pineiro, Dyrektor Marketingu i Komunikacji Badoo.

