Apple uruchamia marketplace z podcastami

Beats | fot. Vinicius "amnx" Amano | Unsplash

Apple Podcasts Subscriptions, choć spóźnione (pierwotnie premiera planowana była na maj), właśnie ujrzały światło dzienne. Ten globalny marketplace podcastów premium, został udostępniony w 170 krajach i - jak podkreśla Apple - umożliwia wspieranie ulubionych twórców, korzystanie z nowych treści i odblokowywanie dodatkowych korzyści, takich jak słuchanie bez reklam i wczesny dostęp. Apple za tę możliwość będzie pobierać skromną 30-proc. opłatęw pierwszym roku i 15% w kolejnych latach, zgodnie ze standardowym podziałem przychodów App Store.

Tym samym przed słuchaczami otworzył się dostęp do tysięcy kanałów zawierających programy, które obejmują wiadomości, komedie, sport i prawdziwe przestępstwa. Są to m.in. „Birthful” z Adrianą Lozadą, „Pantsuit Politics” z Beth Silvers i Sarah Stewart Holland, „Snap Judgment” z Glynn Washington i „You Had Me At Black” z Martiną Abrams Ilungą; produkcje studiów takich jak :emonada Media, Luminary, Realm i Wondery oraz treści takich mediów jak CNN, NPR, The Washington Post i Sony Music Entertainment.

Teraz słuchacze mogą cieszyć się nową zawartością i dodatkowymi korzyściami dla tysięcy nowych i popularnych podcastów, a także milionów bezpłatnych programów, a co tydzień przybywa ich więcej. Subskrypcje Apple Podcasts pomogą twórcom rozwijać ich działalność i nadal sprawić, że podcasty będą ważnym źródłem informacji, rozrywki, łączności i inspiracji dla setek milionów słuchaczy na całym świecie. - Oliver Schusser, wiceprezes Apple Music and Beats.

Gdy słuchacze kupują subskrypcję programu, automatycznie go śledzą, a strona jest aktualizowana etykietą, która pokazuje, że mają dostęp do usługi premium. Użytkownicy mogą odkrywać kanały swoich ulubionych podcastów na każdej stronie programu i za pomocą wyszukiwania, przeglądać rekomendacje na kartach "Słuchaj teraz" i "Przeglądaj" oraz udostępniać kanały za pomocą Wiadomości, Poczty i innych aplikacji. Gdy subskrybują kanały, karta "Słuchaj teraz" rozwija się o nowe wiersze, które zapewniają łatwy dostęp do wszystkich treści zawartych na kanale i w ramach subskrypcji.

Plany agresywniejszego zaatakowania rynku podcastów nie były tajemnicą. Apple już w zeszłym miesiącu ujawnił te dotyczące płatnych subskrypcji, a zaraz potem wprowadził program afiliacyjny pomagający twórcom zwiększyć ich bazę subskrybentów. Program „Apple Services Performance Partner Program”, który pierwotnie miał na na celu sprzedawanie usługi Apple, takich jak Apple TV, Apple News i Apple Books, został rozszerzony o płatne podcasty. Nowy, który zyskał nazwę „Apple Services Performance Partner Program for Apple Podcasts”, został otwarty dla każdego, choć firma nie kryje, że najlepiej będzie służył wydawcom i twórcom, którzy mają już odbiorców i działają w kanałach, gdzie mogą udostępniać linki partnerskie.

Chociaż podcasty premium już istniały, do niedawna często wiązało się to z płaceniem bezpośrednio podcasterowi za dostęp do prywatnego kanału RSS. Mniejsze usługi, takie jak Stitcher, również korzystały z subskrypcji, aby zapewnić płacącym klientom szereg korzyści, takich jak słuchanie muzyki bez reklam i ekskluzywne treści. Ale dopiero ofensywa Apple i Spotify (bo na razi eto właśnie ci gracze wysuwają się na prowadzenie) koncentrują się na przyciąganiu twórców do własnych platform subskrypcyjnych w zamian za procent.

I wygląda na to, że jest o co walczyć. Rynek podcastów w USA ma - według eMarketera - przekroczyć wartość miliarda dolarów, a jego wzrost będzie kontynuowany. Zgodnie z najnowszą prognozą wydatki na reklamę podcastową przekroczą 2 miliardy dolarów do 2023 r.

Szybko rysuje się podział na dwa modele biznesowe: oparty na reklamach i płatnych sunskrypcjach. Według Conala Byrne, prezesa sieci iHeartPodcast Network w iHeartMedia, „pod tą jedną kryją się tak naprawdę dwie branże. Model reklamowy, koncentruje się - według niego - na odbiorcach. Model subskrypcyjny wykorzystuje z kolei podcasty, by skłaniać użytkowników do zakupu czegoś innego. I może to być ciekawym punktem wyjścia dla twórców, szukających sposobów monetyzacyjnych.