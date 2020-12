Ataki spamerskie zalewają skrzynki mailowe. Klienci banków najbardziej narażeni

haker, komputer, laptop, klawiatura, fot. free-photos, pixabay

Jak informuje Bitdefender, w ostatnich miesiącach 2020 roku nastąpiło wyraźne nasilenie ataków spamerskich. Z raportu wynika, że napastnicy bardzo często podszywali się pod instytucje finansowe oraz firmy świadczące usługi płatnicze online.

Wprawdzie w tym roku spamerzy najczęściej wysyłali e-maile związane w COVID-19, to począwszy od września wyraźnie zwiększyła się liczba ataków phishingowych wymierzonych przeciwko klientom banków oraz konsumentom robiącym zakupy online. I tak przykładowo według Bitdefender Antispam Labs 20 września 38 proc. spośród wszystkich wiadomości dotyczących banków oraz instytucji finansowych zostało oznaczonych jako spam. Z kolei 25 października aż sześć na dziesięć e-mail związanych z sektorem bankowym miało na celu wyłudzenie danych od potencjalnej ofiary, zaś w Czarny Piątek (29 listopada) niemal 31 proc. otrzymanych przez internautów wiadomości pochodziło od spamerów podszywających się pod instytucje finansowe.

Specjaliści z Bitdefendera zwracają uwagą na fakt, iż tego typu e-maile są coraz bardziej dopracowane - zawierają prawdziwe logo, specyficzny układ, a nawet branżowy żargon. To utrudnia odbiorcom wykrywanie podejrzanych sygnałów, zwłaszcza kiedy odbierają korespondencję za pośrednictwem tabletu bądź smartfona.

Banki pod ostrzałem spamerów

Bitdefender wymienia też nazwy banków, pod które najczęściej podszywali się w trzech ostatnich miesiącach spamerzy. Prym w tym specyficznym rankingu wiodły Standard Bank, Bank of America, Wells Fargo, Western Union, La Banque Postale czy HSBC. W tym ostatnim przypadku spamerzy przeprowadzili trzydniową kampanię 26-28 listopada, kiedy to ponad 97 proc. wszystkich przychodzących wiadomości e-mail wskazujących, że pochodziły one od brytyjskiej międzynarodowej organizacji bankowej i finansowej, miało złośliwy lub oszukańczy charakter.

Wśród najbardziej prześladowanych marek związanych ze świadczeniem płatniczych usług online znalazł się PayPal. Globalna kampania phishingowa trafiła do skrzynek odbiorczych 21 października, kiedy 8 na 10 e-maili oznaczono jako fałszywe. Użytkownicy otrzymywali informację o podejrzanych aktywnościach mających miejsce na ich kontach PayPal.