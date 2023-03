Hamzaa, fot. Avon

Avon wystartował z kampanią 360° najnowszej szminki Hydramatic. W nowym spocie marka prezentuje pierwszą na świecie pomadkę z nawilżającym środkiem wypełnionym kwasem hialuronowym. Ambasadorką kampanii jest brytyjska beatboxerka Hamzaa, która ucieleśnia nowe pozycjonowanie i hasło marki – Masz w sobie siłę!

Kampania Avon promuje nowy produkt marki – pierwszą na świecie szminkę, która daje matowe wykończenie na ustach, jednocześnie je pielęgnując. W spocie promującym produkt wystąpiła brytyjska beatboxerka Hamzaa, która zgodnie z nowym hasłem Avon pokazuje, że ma w sobie siłę, by podążać własną ścieżką niezależnie od tego, co mówią inni. Usta to jej instrument – symbol tego, że kobiety mają głos.

Avon od lat tworzy lepszy świat dla kobiet, wspiera je i pokazuje, że są silne, niezależne i mogą wszystko! Stąd nowe hasło marki – Masz w sobie siłę, które inspiruje kobiety do podążania własną ścieżką, spełniania marzeń, realizowania nawet najbardziej ambitnych celów. Avon, od początku istnienia marki, poprzez swój model biznesowy wspiera kobiety w samorealizacji – ponad 20% ze sprzedaży produktów Avon pomaga tworzyć lepszą przyszłość dla kobiet .

- W tej kampanii pokazujemy się z nowej strony, nieoczywistej dla beauty. Avon oferuje nie tylko ulubione produkty Polek, na które każdy może sobie pozwolić, ale też działa na rzecz kobiet. Nasze kosmetyki to coś więcej niż fantastyczna jakość, porównywalna z ekskluzywnymi produktami z wyższej półki. To dodatkowe pieniądze dla tysięcy kobiet w Polsce, które są Konsultantkami Avon, dzięki którym mogą się rozwijać, uzyskać niezależność finansową, prowadzić własny biznes i spełniać marzenia. Chcielibyśmy, by kobiety, zastanawiając się nad wyborem szminki, kupiły szminkę Avon, ponieważ to innowacyjny produkt wysokiej jakości, a poza tym w ten sposób wspierają inne kobiety w realizacji ich marzeń – mówi Daniel Przemęcki, Head of category, brand and media w Avon Cosmetics Polska.

Kampania telewizyjna wystartowała 1 marca i potrwa do 9 kwietnia. Spoty będą emitowane na antenie głównej TVP, Polsat i TVN oraz w kanałach tematycznych, a także na platformach VOD. Oprócz reklam TV Avon zaplanował również kampanię digitalową, która potrwa do połowy kwietnia, oraz influencerską (Instagram, TikTok), a także działania PR. Jest to adaptacja globalnej kampanii, której amplifikację Avon powierzył agencji VMLY&R. Za zakup mediów odpowiada dom mediowy Starcom, za współpracę z influencerami – agencja BrandLift, a za komunikację PR – Garden of Words.