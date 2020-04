Avon zmienia strategię. Wszystko przez epidemię

dezynfekcja, mycie rąk, woda, fot. renateko, pixabay

W obliczu rosnącej pandemii Avon zmienił plany produkcyjne i rozpoczyna wytwarzanie nawilżającego żelu do higieny rąk z 64% procentową zawartością alkoholu. Według producenta kosmetyków, artykuły do higieny osobistej i dezynfekcji są w obecnej sytuacji kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa i powstrzymania rozpowszechniania się koronawirusa.

Zmiana planów produkcyjnych i wprowadzenie żelu do higieny rąk przez Avon, to odpowiedź na obserwowane przez firmę zapotrzebowanie na takie środki. Nawilżający żel Avon Care dzięki specjalnej formule bez spłukiwania, zapewnia podwójną ochronę i jest bezpieczny dla całej rodziny. Jak podaje producent, jego stosowanie pomaga skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się drobnoustrojów na skórze.

- W trakcie pandemii wszyscy musimy wykazać się solidarnością i wzajemną pomocą. Naszą rolą jako firmy kosmetycznej jest zapewnienie środków ochrony dla całej rodziny. Wiemy, że każdy z nas chce jak najlepiej chronić siebie i swoich bliskich w trakcie pandemii, a my chcemy dostarczyć jak najlepsze do tego środki. Dlatego podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu produkcji żelu, który obecnie należy do najbardziej potrzebnych produktów – mówi Piotr Mikołajski, dyrektor fabryki Avon w Garwolinie.

Nowy nawilżający żel Avon Care zawiera 64% alkoholu. Testowany dermatologicznie produkt jest bezpieczny dla wszystkich, także dla najmłodszych. Gliceryna w składzie sprawia, że jest delikatny i posiada właściwości nawilżające, dzięki czemu można go stosować wielokrotnie w ciągu dnia.

Pomoc Avon dla szpitali

To już kolejne działanie, podjęte przez Avon podczas epidemii. Niedawno fabryka Avon ogłosiła przekazanie 3,5 tony produktów do higieny miastu Garwolin i lokalnym placówkom publicznym. Tyle samo środków trafiło do Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie. Z kolei 120 litrów kremów do rąk firma przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi w Tychach. A to jeszcze nie koniec! Na liście placówek medycznych, którym pomaga Avon znajduje się kilkanaście obiektów w całej Polsce.

