Bagaż turystyczny coraz częściej wysyłamy kurierem

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w 2019 roku wśród trzech najpopularniejszych linii lotniczych w Polsce, poza LOT-em, był Ryanair oraz Wizz Air. Polacy pokochali tanie latanie, jednak w przypadku obu przewoźników za możliwość zabrania do samolotu bagażu rejestrowanego trzeba zapłacić często niemal tyle, co za sam bilet. Niektórzy Polacy znaleźli sposób, żeby oszczędzić i zamiast wykupować dodatkową usługę, decydują się na nadanie bagażu do miejsca pobytu kurierem. Wraz z popularyzacją tego rozwiązania, pojawia się też powracający trend wzrostu liczby reklamacji u kurierów.

Wysłanie bagażu kurierem może być szczególnie kuszące teraz, gdy pasażerski ruch lotniczy powoli zaczyna wracać do łask i Polacy zaczynają planować swój urlop. To rozwiązanie bywa zdecydowanie tańsze od wykupienia bagażu rejestrowanego. Przykładowo, nadanie 30 kg paczki w jedną stronę do Włoch czy Francji kosztuje obecnie mniej niż 100 zł. Jednak decydując się na takie rozwiązanie, należy się zabezpieczyć przed ewentualnością zagubienia naszej przesyłki przez firmę kurierską.

– Jako naród jesteśmy otwarci na niestandardowe rozwiązania, które pozwolą nam zaoszczędzić. Co roku w okresie wakacyjnym obserwujemy jednak nawracający trend wzrostu liczby reklamacji związanych z nadawaniem bagażu turystycznego, dlatego też kluczowe jest sprawdzenie regulaminu przewoźnika, żeby wiedzieć, jak zapakować paczkę, czego nie wolno w niej przewozić oraz co zrobić w przypadku jej zagubienia. Przesyłkę warto też ubezpieczyć, w przeciwnym razie możemy przeżyć duże rozczarowanie oraz stracić pieniądze, które wydamy na zakup niezbędnych przedmiotów zagubionych razem z naszym bagażem – mówi Wojciech Kliber, Wiceprezes Zarządu Sendit S.A.

Przygotowanie przesyłki

Jeżeli jednak zdecydujemy się skorzystać z tego rozwiązania, to należy wiedzieć, że nie wystarczy owinąć naszej walizki folią, żeby kurier ją od nas odebrał. Firmy kurierskie mają dokładne wytyczne, jak należy przygotować przesyłkę do nadania i bez dostosowania się do nich, kurier może naszego bagażu nie odebrać. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie tutaj skorzystanie z kartonu o kształcie prostopadłościanu, dopasowanego rozmiarem do wymiarów naszej walizki czy torby. Dodatkowo, jeżeli w kartonie jest wolna przestrzeń, paczkę warto zabezpieczyć materiałami wypełniającymi, amortyzującymi zawartość, jak folia bąbelkowa czy styropian. Karton oraz jego brzegi należy dokładnie zabezpieczyć taśmą klejącą oraz nakleić na nią etykietę wybranej firmy kurierskiej.

Czego nie wolno wysyłać kurierem?

Co ważne, musimy pamiętać, że pewne produkty w ogóle nie powinny się w naszej przesyłce znaleźć – mowa tu nie tylko o oczywistych towarach zakazanych w wysyłce, czyli np. broni palnej, napojach alkoholowych, narkotykach czy tytoniu, ale też m.in. o kosztownej biżuterii, pieniądzach lub substancjach płynnych, które mogą zniszczyć lub uszkodzić inne przesyłki. Dlatego też wszelkie kosmetyki, jak szampony, olejki do opalania czy kremy warto kupić już na miejscu. Z kolei rzeczy wartościowe powinniśmy zabrać ze sobą na pokład samolotu. Po spełnieniu wymagań formalnych, nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzenie w jakim czasie nasza przesyłka dotrze do kraju docelowego.