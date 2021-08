Bankowość internetowa czy mobilna. Jaka jest popularność obu rozwiązań?

wzrost, wykres, analiza, fot. geralt, pixabay

Załatwiając formalności w banku połowa Polaków najczęściej korzysta z bankowości internetowej, a co siódmy 18-29 latek również w tym celu sięga po aplikację mobilną.

Raportu z serii „Polaków Portfel Własny”, autorstwa Santander Consumer Bank bada, w jaki sposób najczęściej załatwiamy formalności bankowe oraz co jest dla nas ważne przy zawieraniu umów finansowych na odległość. Jak się okazuje, mimo że na ogół chętnie i często korzystamy z aplikacji mobilnych, zwłaszcza wykonując różne transakcje, jak np. płatności za zakupy, połowa Polaków wskazała, że same kwestie formalne częściej załatwia jednak przez bankowość internetową. Z kolei młode osoby i w tym celu najczęściej sięgają po aplikacje mobilne (13,9 proc. w grupie 18-29 latków). Z kolei przy podpisywaniu umów finansowych przez internet Polacy cenią sobie przede wszystkim możliwość pozostania w domu (26,2 proc.) i oszczędność czasu (25,2 proc.).

Formalności załatwiane z bankiem

Pandemia koronawirusa sprawiła, że częściej zaczęliśmy sięgać po rozwiązania dostępne online. Nie inaczej jest przy załatwianiu formalności z bankiem. Ponad połowa ankietowanych w badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu „Polaków Portfel Własny: nowa normalność”, przyznała, że w tym celu najczęściej używa bankowości internetowej (54 proc.). Załatwianie bankowych formalności w ten sposób zadeklarował już co trzeci senior powyżej 60-tego i 70-tego roku życia. Z kolei młodzi dorośli, częściej niż ankietowani z innych grup wiekowych, korzystają w tym celu z aplikacji mobilnych (prawie 14 proc. badanych w grupie 18-29 latków).

Badania prowadzone na rynku pokazują, że w kontaktach z bankiem przenieśliśmy się już właściwie do rzeczywistości wirtualnej zwłaszcza, jeśli chodzi o aplikacje mobilne. Z roku na rok rośnie ilość użytkowników aplikacji bankowych oraz liczba logowań klientów z poziomu smartfona.

- W Santander Consumer Banku tylko w czerwcu br. zaobserwowaliśmy aż 647 tys. takich logowań, o 64 proc. więcej niż do bankowości internetowej (232 tys.). Przed aplikacjami mobilnymi stoją pewne wyzwania np. to, żeby przekonać Polaków do tego, by nie bali się sięgać po nie również w przypadku załatwiania formalności bankowych. Obecnie ankietowani w takim celu częściej wybierają bankowość internetową, co może wynikać np. z większej wygody w korzystaniu z bankowości elektronicznej na laptopie czy komputerze w porównaniu ze smartfonem w przypadku bardziej skomplikowanych procesów. Zmieniając tę tendencję, przewaga aplikacji mobilnych w kontakcie klienta z bankiem może stać się jeszcze bardziej znamienna – komentuje Maciej Dąbrowski, Dyrektor Centrum Rozwoju Produktów Sprzedaży Bezpośredniej z Santander Consumer Banku.

W umowach na odległość cenimy wygodę i oszczędność czasu

Santander Consumer Bank zapytał również, jak wygląda podejście Polaków do umów finansowych o produkty kredytowe zawieranych przez internet. Jak się okazuje, większość z nas ceni takie rozwiązanie za brak konieczności wychodzenia z domu (26,2 proc.), oszczędność czasu związaną z szybkością tego rodzaju procesu (25,2 proc.) oraz z możliwością zawarcia umowy w dowolnym momencie (20,2 proc.). Co ósmy z nas zwraca również uwagę na opcję samodzielnego dopasowania kwoty kredytu oraz wysokości rat, a co dziewiąty na większą ilość czasu na dokładne zapoznanie się z warunkami (kolejno 13 i 11,5 proc.). Przy korzystaniu z tej formy zawierania umowy o kredyt doskwierają nam jednak obawy o to, że przeoczymy jakiś ważny dokument (32,7 proc.) lub, że w pewnym momencie zabraknie nam wsparcia pracownika banku (27,6 proc.). Co czwarty z nas boi się pomyłki (25,1 proc.).

- Mimo że coraz więcej klientów, zwłaszcza w związku z dzisiejszym szybkim tempem życia oraz z przedłużającą się sytuacją pandemiczną, korzysta z umów na produkty finansowe zawieranych na odległość, nadal doskwierają im obawy związane z samodzielnym przechodzeniem procesu. Warto jednak, żeby pamiętali o tym, że przy składaniu wniosku o kredyt online nie zostają oni pozostawieni sami sobie, gdyż w razie wątpliwości można skorzystać z infolinii. Ponadto w przypadku umów o karty kredytowe np. Visę Comfort lub o kredyty gotówkowe, pracownik banku skontaktuje się z klientem telefonicznie po wypełnieniu wniosku i pomoże mu dokończyć proces – komentuje Maciej Dąbrowski.