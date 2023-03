Miasto ING, bezpieczeństwo, kampania, fot. ING

Pierwszy polski koncert na Robloxie zorganizowany w „Mieście ING”, rozpoczął kampanię edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. By uświadomić młodym, że cyberzagrożenia pojawiają się tam, gdzie się ich najmniej spodziewamy, na wydarzeniu nagle pojawił się haker. To nieoczekiwane wydarzenie było jednocześnie zaproszeniem do poćwiczenia w „Mieście ING”, jak uniknąć takich zagrożeń. „Miasto ING" cieszy się dużą popularnością i jako pierwsza polska, komercyjna gra na Roblox przekroczyła już 1 mln wizyt.

Bezpieczeństwo w sieci - wyniki badania

Jak wynika z najnowszych badań ING, co dziesiąta osoba w wieku 7-17 lat deklaruje, że ktoś kiedyś przejął jej konto w grze lub aplikacji, a kolejne 12 proc. nie może tego wykluczyć. W najnowszej odsłonie gry edukacyjnej „Miasto ING” w Roblox, bank pokazuje, jak nowe funkcje i zadania w zakresie bezpieczeństwa w sieci, mogą być również dobrym polem do wspólnej zabawy i rozmowy rodziców oraz dzieci.

Jak wskazuje badanie przeprowadzone na zlecenie ING Banku Śląskiego, w grupie 7-17-latków najczęstszym przypadkiem naruszenia bezpieczeństwa jest namawianie do kliknięcia w podejrzany link – aż 21 proc. dzieci i młodzieży wskazuje, że na pewno coś takiego im się zdarzyło, dodatkowo – 31 proc. nie może tego wykluczyć. Kradzież wirtualnej waluty bądź przedmiotów dotknęła z kolei 7 proc. młodych graczy, a co dziesiąty badany wskazuje, że takie zdarzenie mogło mieć miejsce.

Z badania ING wynika również, że głównym źródłem informacji dzieci i młodzieży o bezpiecznym korzystaniu z sieci są rodzice – tak wskazało 79 proc. badanych. Młodzi Polacy w wieku 7-17 lat często czerpią również informacje na ten temat ze szkoły i zajęć pozalekcyjnych (58 proc. wskazań), z Internetu (38 proc.) oraz od znajomych (28 proc.).

- Widzimy, że co dziesiąta osoba w wieku 7-17 lat deklaruje, że ktoś kiedyś przejął jej konto w grze lub aplikacji, a kolejne 12 proc. nie może tego wykluczyć. Co bardzo istotne, ponad połowa badanych chce się dowiedzieć więcej na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. W obliczu takich realnych zagrożeń i potrzeby edukacji, jak ich uniknąć, przygotowaliśmy kolejną odsłonę „Miasta ING” w Roblox. Tym razem głównym celem gry jest wzbudzenie zainteresowania tematyką cyberbezpieczeństwa u młodych osób, a także wesprzeć rodziców w edukacji w tym zakresie – mówi Barbara Pasterczyk, Dyrektor Banku odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim.

Gra edukacyjna na platformie Roblox

„Miasto ING” to gra edukacyjna dostępna na platformie Roblox. Tym razem oprócz dobrych nawyków związanych z finansami, ING uczy dzieci zasad cyberbezpieczeństwa. Na graczy czekają przygotowane w formie zabawy zadania i quizy z dostosowanymi do ich wieku pytaniami i wskazówkami. Aby pokazać, jak ważne jest przestrzeganie określonych zasad lub unikanie konkretnych sytuacji w internecie, w grze pojawiły się np. tryb multiplayer. Gracze wcielają się w postać hakera albo członków grupy poszukiwawczej. Podczas gry ścigający mogą zwiększać swoje szanse, zbierając specjalne przedmioty i rozwiązując quizy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Sprawca zamieszania nie pozostaje jednak bezbronny: może np. spowolnić prędkość ścigających czy zmniejszyć swoją widoczność. Przyjmując różne role – gracze mogą łatwiej wyobrazić sobie, jak poważne mogą być skutki przejęcia ich cyfrowej tożsamości.

- Zabawa jest bardzo skutecznym narzędziem w procesie nauczania dobrych nawyków. Dzieci, które uczą się poprzez gry edukacyjne, takie jak „Miasto ING”, są bardziej zmotywowane i chętne do przyswajania nowych informacji, co przekłada się na ich długotrwałą pamięć i efektywność nauki. Gry są naturalną formą spędzania czasu przez dzieci, a dobre nawyki są łatwiej wprowadzane, gdy są zintegrowane z codziennymi czynnościami – mówi dr Krzysztof Wojewodzic, ekspert w zakresie technologii edukacyjnych.

Oddział banku w grze

W 2022 roku ING Bank Śląski jako pierwszy bank w Polsce otworzył pierwszą wirtualną przestrzeń z oddziałem banku ING w grze. Gra pozwala trenować dobre nawyki związane z finansami w sposób najbardziej przyjazny, czyli przez zabawę, w której poprzez zabawę i pasję młodych wspieramy. W wirtualnym świecie marki gracze uczą się zarządzania pieniędzmi: oszczędzania i umiejętnego ich wydawania. W lutym 2023 roku gra została rozszerzona o moduł uczący bezpieczeństwa w sieci i dodany został tryb multiplayer.

Gra dostępna jest na platformie Roblox

Za koncept strategiczny i nadzór nad przygotowaniem kampanii odpowiedzialna jest Agencja kreatywna GONG. Wdrożenie pomysłu i koncepcji Miasta ING - Game Changer, natomiast za Media - Mullen Lowe Media Hub.