Biblioteka dźwięku, czyli nietypowy sposób na promocję marki Alpine

W Katowicach powstała pierwsza na świecie biblioteka Alpine Sound, w której zapisano dźwięki auta Alpine A110. Projekt pochłonął godziny nagrań, a do jego wykonania wykorzystano umiejętności doskonałych kierowców, inżyniera dźwięku, najwyższej klasy mikrofony oraz bogate know-how. Biblioteka dźwięków Alpine Katowice jest dostępna na kanale YouTube Alpine Katowice, który systematycznie będzie uzupełniany o kolejne nagrania.

Alpine Sound to autorski projekt Alpine Katowice. Jego celem było profesjonalne zarejestrowanie dźwięków charakterystycznych dla modelu A110: brzmienie silnika, dźwięk wydechu, odgłosy startu i hamowania, zamykanie drzwi, automatyczne chowanie lusterek, otwieranie wlewu paliwa, klik zapinanych pasów bezpieczeństwa, a nawet to co samochód „mówi” do kierowcy wewnątrz.

- Stworzenie Alpine Sound było wyzwaniem, ale mimo tego, że projekt okazał się bardzo pracochłonny, był także doskonałą zabawą. Jestem dumny, że stworzyliśmy bibliotekę dźwięków wyjątkowego modelu Alpine A110. Dźwięk ma ogromne znaczenie dla każdego miłośnika aut, a w szczególności aut sportowych. Wierzę, że dzięki naszemu projektowi zostanie dla przyszłych pokoleń – mówi Mateusz Widuch, marketing manager Alpine Katowice.

Dzięki zaangażowaniu całej ekipy udało się zgromadzić wysokiej jakości materiał dźwiękowy o wadze niemal 30GB!

Zadanie było ambitne - na początku należało wytypować odpowiednie ulice i pory nagrań, ekipie nie mogły przeszkadzać inne auta. Ważne było, aby na trasie przejazdu nie znajdowały się żadne „przeszkody”, takie jak drobne kamienie. Kierowcy musieli być czujni i uważać, aby koło nie najechało na oznakowania jezdni, co wpłynęłoby na brzmienie. Znaczenie miało wiele innych szczegółów, jak choćby wysoka wilgotność nawierzchni, która ma negatywny wpływ na jakość dźwięku. W przypadku nagrań z wnętrza auta szumy tworzyła nawet odzież kierowcy, który musiał nauczyć się manewrować pojazdem bez odrywania rąk od skórzanej kierownicy.

