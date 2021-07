Biedronka szuka klientów w Niemczech i na Litwie

zakupy, kobieta, koszyk, sklep, fot. ASM Sales Force Agency

Biedronka reklamuje kartę Moja Biedronka na Litwie i w Niemczech. Przez trzy najbliższe dni wysłannicy sieci będą zachęcać do założenia tej karty lojalnościowej w litewskich miastach: Mariampolu i Olicie. Biedronka zaprasza też do założenia karty Niemców i Litwinów przez internet. Tymczasem liczba zagranicznych użytkowników Mojej Biedronki stale się zwiększa.

Od 29 do 31 lipca na ulice Mariampolu i Olity wyjadą przyczepy mobilne reklamujące kartę Moja Biedronka, a hostessy będą rozdawać mieszkańcom tych miast balony i pomagać w założeniu karty lojalnościowej. To pierwsza taka akcja sieci Biedronka, która chce zachęcić do zakupów w jej sklepach obywateli sąsiednich krajów. Od połowy kwietnia tego roku Biedronka umożliwiła też Niemcom i Litwinom założenie Mojej Biedronki on-line. Wystarczy do tego litewski lub niemiecki numer telefonu.

Biedronka przeanalizowała dane, z których wynika, że obecnie większym zainteresowaniem karta cieszy się wśród klientów z Niemiec: w ciągu ok. 60 dni z tego kraju zarejestrowano ponad 1,5 tys. numerów telefonicznych. Z Litwy: ok. 700 numerów. Obie te liczby wciąż rosną.

- Wiemy, że oferta naszych sklepów cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców sąsiednich krajów, zrobiliśmy więc krok w ich stronę. Założenie karty Moja Biedronka to wiele korzyści cenowych i dodatkowe promocje, dzięki którym zakupy w naszych sklepach będą jeszcze tańsze dla każdego, bez względu na miejsce zamieszkania - Piotr Szymanowicz, starszy menedżer ds. marketingu w sieci Biedronka.

Wcześniej w serwisie inteaktywnie.com pisaliśmy o ułatwieniach, jakie Biedronka przygotowała dla swoich klientów wypoczywających nad Bałtykiem.