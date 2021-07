Biedronka ułatwia zakupy podczas urlopu

Biedronka nad morze, fot. Biedronka

Jak co roku, wielu Polaków spędza urlop nad polskim morzem - od Dziwnowa po Hel. Z tej okazji Biedronka przygotowała dla swoich klientów szereg udogodnień działających w popularnych, nadmorskich miejscowościach. Od kursującego autobusu, po zewnętrzne warzywniaki i sklepy czynne całodobowo. Dodatkowo w Margoninie w woj. wielkopolskim ruszyła specjalna strefa relaksu od Biedronki.

W okresie wakacyjnym ruch w nadmorskich sklepach sieci Biedronka wzrasta o ok. 130%. W tym roku można spodziewać się, że chętnych na wypoczynek w kraju będzie jeszcze więcej. Urlopowicze poszukują w tym czasie łatwego sposobu na dotarcie do sklepów, by uzupełnić zapasy, Biedronka im to ułatwi.

Autobusem do Biedronki

Od końca czerwca wszyscy wypoczywający w Łebie mogą korzystać ze specjalnego autobusu, którym łatwo dojadą do sklepu położonego na obrzeżach miasta. Pojazd jest dobrze oznaczony i kursuje w godzinach popołudniowych codziennie, z wyjątkiem niedziel niehandlowych. Bilet na przejazd kosztuje symboliczną złotówkę.

Zewnętrzne warzywniaki

Popularna ryba czy kotlet de volaille z frytkami smakują pysznie, pod warunkiem, że nie zapominamy o odpowiedniej porcji owoców i warzyw. Dzięki temu po wakacjach nie będziemy musieli martwić się o „nadprogramowe wspomnienia” w postaci kilogramów, a jak wiadomo okres letni to też raj dla miłośników świeżych, sezonowych owoców i warzyw. Z myślą o nich, Biedronka od 1 lipca do 31 sierpnia ustawiła przed wybranymi sklepami zewnętrzne warzywniaki, gdzie klienci mogą zakupić wybrane przez siebie świeże produkty bez konieczności wchodzenia do sklepu. Warzywniaki Biedronki będą działać przed sklepami w Mielnie, Ustroniu Morskim i Ustce.

Sprzęt na plażę w zasięgu ręki

Co zrobić, gdy zabraknie komuś parasola, klapek lub innych akcesoriów niezbędnych nad morzem? To nie problem, ponieważ Biedronka przy 5 placówkach postawi specjalne namioty z artykułami przemysłowymi. Działają one przy sklepach m.in. w Stargardzie, Kołobrzegu czy Dziwnowie.

Biedronka całodobowo

Aby ułatwić klientom zakupy, gdy klientów w nadmorskich placówkach jest więcej, w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia sklepy Biedronki m.in. w Rewalu, Dziwnowie, Darłowie, Łebie i Ustce są czynne całodobowo.

Letni relaks w Margoninie

Wypoczywających w Margoninie w województwie wielkopolskim Biedronka zaprasza do strefy chillout zlokalizowanej przy zjeżdżalniach Wake Park Margonin. Plażowicze będą mogli zrelaksować się na leżakach oraz pufach przy dźwiękach muzyki, a najmłodsi będą mieli okazję wziąć udział w licznych zabawach i konkursach. Dla wszystkich sieć przygotowała wodę, napoje izotoniczne oraz lemoniadę. Strefa funkcjonuje w każdą sobotę, aż do końca sierpnia.