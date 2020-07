Biuro na Manhattanie? Nie musisz lecieć do Nowego Jorku!

Tower Group Communications

Nowy Jork od zawsze uchodził za prawdziwą stolicę przemysłów kreatywnych, takich jak nowe media, reklama, design, architektura czy technologie. Okazuje się jednak, że aby wynająć biuro na Manhattanie, wcale nie trzeba lecieć do Stanów. Ścisłe centrum Łodzi oferuje klimat, w którym doskonale odnajdują się firmy z sektora kreatywnego i technologicznego!



Kwartał u zbiegu ulicy Piotrkowskiej i alei Piłsudskiego, dwóch głównych arterii komunikacyjnych Łodzi, nie bez przyczyny nazywany jest „Manhattanem”. To tutaj znajdziemy najważniejsze ośrodki administracyjne i biznesowe. To tutaj codziennie mijamy tłumy łodzian, którzy do pracy dojeżdżają trasą W-Z łącząca dwa największe osiedla mieszkaniowe lub tramwajami kursującymi co kilka minut ze wszystkich dzielnic miasta. To tutaj najgłośniej słychać bijące serce Łodzi.

Dziel się pomysłami, nie przestrzenią!

Kiedy kwestię dogodnego dojazdu do biura mamy już „odhaczoną”, pora rozejrzeć się za samą powierzchnią do pracy. Tej w ścisłym centrum nie brakuje – zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i charakter. Okazuje się, że pośród drapaczy chmur, w których piętro zazwyczaj musimy dzielić z innymi najemcami, kryją się też miejsca bardziej kameralne. Jeśli marzy nam się w pełni prywatne biuro w samym sercu miasta, swoje kroki powinniśmy skierować w stronę budynku Orange Plaza.

– Firmy, które na liście priorytetów wysoko stawiają komfort i kreatywną atmosferę w pracy, z pewnością docenią prywatny taras z widokiem na łódzki Manhattan, osobne wejście z dedykowaną windą, a także liczne udogodnienia, takie jak wydzielone sale konferencyjne, internet światłowodowy czy klimatyzację – wymienia Monika Hryniewicz, opiekun klienta. – Co więcej, w Orange Plaza najemca dzieli się pomysłami, nie powierzchnią. Brak części wspólnych oznacza nie tylko przestrzeń na wyłączność, ale też mniej opłat. To jedyna taka oferta w ścisłym centrum Łodzi – dodaje.

W centrum wydarzeń

Gdzie wyjść po godzinach? Lokalizacja biura, jak na Manhattan przystało, zapewnia atrakcyjną ofertę kulturalną, rozrywkową i gastronomiczną w bezpośredniej okolicy. Łódzkim odpowiednikiem nowojorskich dzielnic SoHo i TriBeCa jest, położone zaledwie przecznicę dalej, OFF Piotrkowska Center – pofabryczne zagłębie restauracji, sklepów niszowych marek oraz licznych inicjatyw artystycznych. Przestrzeń uznana przez czytelników magazynu National Geographic Traveler za jeden z 7 Nowych Cudów Polski stała się prawdziwym miejscem spotkań na łódzkiej mapie wydarzeń.



Jeśli pragniemy natomiast zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, po drugiej stronie ulicy znajdziemy dwa kluby fitness, a raptem 100 metrów dalej – centrum medyczne Medicover. Nowe pasje rozbudzi w naszym zespole znajdująca się tuż obok akademia tańca, a głód nowych umiejętności zaspokoi szkoła językowa Speak Up. Piętro wyżej znajduje się z kolei kompleks Multikino. Wszystko to na wyciągnięcie ręki – minutę spacerem od budynku Orange Plaza.





Dla spokojnej głowy i kreatywnego umysłu

Biorąc pod uwagę dogodny dojazd, atrakcyjną lokalizację, kameralny klimat, wysoki standard wnętrz oraz brak współczynnika części wspólnych, Orange Plaza stanowi szczególnie ciekawy wybór dla tych firm, które z jednej strony potrzebują przestrzeni do rozwijania swoich pomysłów, a z drugiej – pragną zoptymalizować koszty związane z wynajmem biura.