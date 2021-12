Biznes 24 - telewizja Romana Młodkowskiego będzie miała nowego inwestora. W przyszłości chce wejść na giełdę

Telewizja Biznes24 rozpoczęła nadawanie 20 marca 2020 roku - dziś spółka deklaruje, że miesięcznie dociera do 2 mln osób. W ofercie stacji znaleźć można biznesowe programy informacyjne prowadzone na żywo, biznesowe magazyny tematyczne i programy powstające we współpracy z praktykami biznesu z wielu obszarów zarządzania.





Podpisany właśnie list intencyjny jest potwierdzeniem ustaleń pomiędzy stronami dotyczącymi dokapitalizowania Spółki i zakupu udziałów.



"Inwestor przeznaczy też środki finansowe na rozszerzenie działalności operacyjnej Spółki. Pozyskane finansowanie pozwoli na realizację celów strategicznych Biznes24 Sp. z o.o., w tym między innymi rozwój oferty programowej i stworzenie własnego zespołu sprzedaży specjalnej" - napisała spółka w komunikacie prasowym.

"Oprócz dokapitalizowania, Inwestor wesprze Spółkę kompetencjami swojego zespołu w realizacji planów związanych z rozwojem Spółki, przygotowując ją także w długoterminowej perspektywie, do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych" - dodano.



- Media podlegają głębokim przemianom dzięki pojawianiu się nowych technologii, to fascynujący obszar biznesu, w którym na odważnych inwestorów czekają duże wygrane. Jednocześnie jest to biznes niezmiernie ważny z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, co wymaga szczególnej odpowiedzialności od inwestorów - powiedział Kamil Bilecki, Prezes Zarządu Tier Investment. Cieszę się, że poprzez tę inwestycję będziemy mogli pomóc zwiększyć dotarcie informacji finansowych do ludzi, którzy mają prawo wiedzieć na czym można zarobić a gdzie czai się ryzyko którego nie wolno lekceważyć. To rola edukacyjna, w którą kapitał powinien się angażować.