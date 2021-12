Blik w języku migowym. Marka wspiera osoby głuche

pomoc, ręce, ludzie, fot. Anemone123, pixabay

Blik bierze udział w akcji wsparcia społeczności osób głuchych. Od dziś wszyscy użytkownicy mogą zrobić Przelew na telefon Blik, na rzecz mazowieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskiego Związku Głuchych. Dodatkowo dla osób migających przygotowano konkurs, w którym mogą wymyślić znak Blika w Polskim Języku Migowym. Jest to pierwsza taka inicjatywa w Polsce.

W ramach współpracy Blika z Polskim Związkiem Głuchych, użytkownicy mogą wspierać finansowo dostęp do kultury osób niesłyszących. Pieniądze można wpłacać przelewem na telefon Blik na numer + 48 882 08 88 90. Trafią one na konto Stowarzyszenia Polskiego Związku Głuchych - Oddział Mazowiecki. W ten sposób społeczność otrzyma wsparcie niezbędne do realizowania kreatywnych projektów. Co ważne – akcja ma charakter bezterminowy. Oznacza to, że pieniądze będzie można przekazywać Przelewem na telefon Blik również w przyszłości.

Blik w języku migowym

Ponadto, Blik jako pierwsza firma w Polsce organizuje konkurs na znak marki w języku migowym. Zadanie polega na nagraniu krótkiego filmiku z propozycją indentyfikatora, który będzie pełnił funkcję logo. Celem konkursu jest ułatwienie osobom niesłyszącym korzystanie z Blika na co dzień. Jest to również mały krok w walce z ograniczeniami, z jakimi borykają się osoby niesłyszące. Dla autora najlepszego znaku przewidziano nagrodę 5 000 zł. Akcja odbywa się w mediach społecznościowych i potrwa do 9 grudnia bieżącego roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu Facebookowym Blika.

- Misją Blika jest ułatwianie życia absolutnie wszystkim. Głusi, pomimo swoich ograniczeń powinni móc funkcjonować normalnie, w każdym aspekcie codziennego życia. Dlatego chętnie zorganizowaliśmy konkurs, który może pomóc zmienić dostępność Blika dla wszystkich. Challenge polegający na wymyśleniu znaku naszej marki w Polskim Języku Migowym spotkał się z dużym zainteresowaniem osób migających. Mamy nadzieję, że akcja wsparcia Stowarzyszenia Polskiego Związku Głuchych spotka się z jeszcze większą przychylnością naszych użytkowników. Szczególnie tych, którzy na co dzień robią przelewy na telefon Blik – mówi Krzysztof Ziewiec, dyrektor marketingu i PR, BLIK.

Do akcji „Daj znak BLIKA” został zaproszony zespół UNMUTE, składający się w całości z osób głuchych. Pomysłodawcą muzycznego projektu jest agencja kreatywna Change Serviceplan, która od lat współpracuje z Blikiem. Zespół powstał w ramach kampanii społecznej Polskiego Związku Głuchych. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na to, jak mało lub prawie w ogóle, osoby niesłyszące nie są obecne w dzisiejszej popkulturze. W ramach projektu powstał teledysk do utworu “Głośniej niż decybele” oraz szereg innych działań, takich jak obecność zespołu w telewizji.

- Na co dzień zajmujemy się projektowaniem marek i ich komunikacji. Wytyczamy różne ścieżki i przewidujemy wszelkie scenariusze, aby marka mogła działać skutecznie i być, najzwyczajniej w świecie, lubiana przez jak największą liczbę osób. W przypadku tak egalitarnej marki jak Blik uznaliśmy, że czas, aby zaistniała tam, gdzie jeszcze jej nie ma - w Polskim Języku Migowym. A ponieważ o języku migowym wiemy niewiele, to o zaprojektowanie takiego znaku poprosiliśmy osoby migające, zapraszając je do konkursu. Wierzymy, że hasło Blika „żyj bardziej” nabiera jeszcze mocniejszego znaczenia w świecie bez ograniczeń - mówi Marcin Nowakowski, Creative group head, Change Serviceplan.