BMW wspiera GOPR. Wspólnie inicjują akcję #jestemzgor

GOPR, góry, fot. BMW

Startuje ogólnopolska akcja crowdfoundingowa na rzecz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jej inicjatorem jest marka BMW — nowy partner GOPR.

Polacy kochają góry, są ważną częścią naszej kultury i popularnym miejscem spędzania wolnego czasu. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że niemal 90% ratowników GOPR to ochotnicy i pasjonaci, którzy w pomoc nam inwestują własny czas, a często sprzęt czy środki finansowe. W tym specyficznym roku ratownicy będą mieli jeszcze więcej pracy, gdyż wzrośnie liczba osób spędzających wakacje w Polsce.

Dziś jest więc dobry moment, by każdy, kto góry ma w sercu, powiedział głośno #jestemzgor i włączył się do pomocy. Zebrane środki zostaną przeznaczone na szkolenia i niezbędny sprzęt. Wszystko po to, abyśmy byli jeszcze bardziej bezpieczni i mogli czerpać pełną radość ze spędzonych chwil w górach.

- Planując strategię komunikacji podjęliśmy decyzję, aby zgodnie z wartościami marki podejść do nowej współpracy nie jako sponsor, ale jako partner. Poznając wyzwania ratowników, postanowiliśmy zainicjować akcję crowdfoundingową połączoną z ogólnopolską kampanią, która ma na celu zwiększenie świadomości nt. bezpieczeństwa w górach oraz wsparcie nowego partnera w codziennych wyzwaniach. BMW staje ramię w ramię z ratownikami GOPR, łącząc wszystkich, którzy tak jak my kochają góry – mówi Kacper Studencki, Brand and Customer Connection Manager marki BMW.

Akcja połączona jest z kampanią komunikacyjną poświęconą GOPR na portalach internetowych oraz w kanałach społecznościowych GOPR i BMW. Do promocji akcji wykorzystywany jest spot promocyjny oraz specjalna strona internetowa jestemzgor.pl, na której można udzielić wsparcia. W ramach akcji równolegle prowadzone są działania z influencerami i sportowcami, mające na celu zwiększenie zasięgu organicznego, aby jak najszerzej dotrzeć do społeczności pasjonatów i miłośników gór.

Za koncept kreatywny i opracowanie wszystkich materiałów do kampanii odpowiedzialna jest agencja Change Serviceplan. Produkcją spotu wideo zajęła się spółka produkcyjna Media Ready. Obie spółki należą do Group One.