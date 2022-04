Bolt poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa. Marka nawiązała współpracę z fundacją Feminoteka

taksówka, hulajnoga, rower miejski, fot. Bolt

Bolt bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa w przejazdach i sprzeciwia się wszelkim aktom agresji i przemocy wobec pasażerów/pasażerek oraz kierowców/kierowczyń. Dlatego jeszcze w marcu opublikowane zostało zobowiązanie firmy, zebrane w Standardy bezpieczeństwa w przewozach osób taksówką. Teraz natomiast Bolt ogłasza nawiązanie współpracy z Fundacją Feminoteka, z której pomocą podejmie szereg działań prewencyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych.

Wobec naruszeń bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników aplikacji, Bolt stosuje zasadę "zero tolerancji". Aby jeszcze wzmocnić ten przekaz, marka opublikowała w marcu swoje zobowiązanie dot. bezpieczeństwa, a teraz ogłasza rozpoczęcie współpracy z Fundacją Feminoteka, która niesie pomoc kobietom doświadczającym przemocy.

W ramach tej współpracy powstaną treści szkoleniowe dla kierowców zarówno w formie artykułów jak i specjalnie opracowanego webinaru edukacyjnego. Ponadto Fundacja ponownie przeszkoli pracowników firmy Bolt, którzy na co dzień mają kontakt z użytkownikami aplikacji, aby zapewnić im niezbędne narzędzia i umiejętności komunikacyjne, a szukającym wsparcia pomoc na najwyższym poziomie.

Od teraz, osoby poszkodowane, wymagające wsparcia psychologicznego, będą kierowane bezpośrednio do Fundacji Feminoteka, która udzieli im niezbędnej pomocy i opieki.

- Poprzez edukację, szerzenie dobrych standardów i przedstawienie jasnych kryteriów niedopuszczalnych zachowań, możemy wpłynąć na poziom bezpieczeństwa kobiet korzystających z usług firmy Bolt. Chcemy dać we współpracy naszą wiedzę i wspólnie działać w kierunku zwiększania świadomości o standardach antyprzemocowych i antydyskryminacyjnych - mówi Jolanta Gawęda z Fundacji Feminoteka.

Standardy bezpieczeństwa w przewozach osób taksówką

Oprócz nawiązania tak ważnego partnerstwa, Bolt opublikował w marcu Standardy bezpieczeństwa w przewozach osób taksówką. Pracę nad zobowiązaniem wsparła Fundacja Feminoteka. W dokumencie Bolt zobowiązuje się do podjęcia działań w czterech obszarach: wobec kierowców, pasażerów, samoregulacji oraz ewaluacji rezultatów.

Działania wynikające ze Standardów obejmą m.in. wprowadzenie szkoleń, mających na celu podnoszenie świadomości kierowców oraz usprawnienie narzędzi weryfikujących ich tożsamości, zarówno przed dodaniem ich do platformy, jak i w trakcie świadczenia przez nich usług. W odniesieniu do pasażerów, Bolt zobowiązuje się do rozwijania narzędzi bezpieczeństwa wbudowanych w aplikację, ale także do informowania ofiar o ich prawach i oferowania im wsparcia psychologicznego.

- Z pełną powagą podchodzimy do zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowników naszej aplikacji i zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim aktom agresji i przemocy, które ich dotykają. Dlatego już od dawna podejmujemy działania, mające na celu zapewnić bezpieczeństwo podczas przejazdów, a teraz konkretyzujemy je w formie opublikowanych Standardów i przy wsparciu wspaniałego partnera merytorycznego, jakim są członkinie Fundacji Feminoteka. Mamy nadzieję, że nasze działania zainspirują całą branżę i wspólnie będziemy działać na rzecz bezpieczeństwa w przejazdach taksówkami - mówi Paweł Kuncicki, Country Manager Bolt w Polsce.

