Bolt testuje rozwiązanie. Dotyczy prawidłowego parkowania hulajnóg

hulajnoga elektryczna, fot. surprising_shots-pixabay

Nowe rozwiązanie weryfikacji zdjęć zaparkowanej hulajnogi jest oparte na działaniu sztucznej inteligencji (AI). System analizuje zdjęcia zrobione przez użytkowników i poucza jak prawidłowo pozostawić pojazd po zakończeniu przejazdu. W ten sposób Bolt chce edukować użytkowników swoich pojazdów. Na początek, w ramach testów nowe rozwiązanie będzie dostępne w Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Trójmieście i Warszawie.

Nieprawidłowe parkowanie to jeden z najczęstszych problemów związanych z używaniem hulajnóg. Rozwiązanie opracowane przez Bolt opiera się na algorytmie uczenia maszynowego, wyszkolonym na puli 150 tys. zdjęć przedstawiających zaparkowane hulajnogi. W ten sposób system odróżnia hulajnogi zaparkowane prawidłowo od tych pozostawionych niezgodnie z przepisami.

Testy w 5 polskich miastach

System został pomyślnie przetestowany w Sztokholmie, w Szwecji oraz w norweskim Oslo, a obecnie Bolt testuje i wprowadza stopniowo to rozwiązanie w innych europejskich miastach, w tym w Polsce: w Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Trójmieście i Warszawie. W czasie testów w Sztokholmie skuteczność weryfikacji zdjęć przez sztuczną inteligencję wyniosła co najmniej 80%.

- Chcemy wspierać naszych partnerów- miasta w tworzeniu rozwiązań, które mają usprawnić parkowanie hulajnóg. W przeszłości zdjęcia zaparkowanych hulajnóg, robione przez użytkowników, były analizowane przez ludzi. Teraz, dzięki sztucznej inteligencji, będziemy mogli uzyskać natychmiastowe rezultaty, co znacząco wpłynie na poprawę zachowań użytkowników w zakresie parkowania - mówi Valerii Romanov, Country Manager Bolt Rentals w Polsce.

Jak to działa?

Na podstawie zdjęcia zrobionego przez użytkownika, sztuczna inteligencja sprawdza w czasie rzeczywistym, czy hulajnoga nie blokuje chodnika, ścieżki rowerowej lub wyjścia z budynku. Jeśli pojazd zostanie zaparkowany nieprawidłowo, użytkownik otrzyma powiadomienie w aplikacji, informujące go o prawidłowym zaparkowaniu.

W celu osiągnięcia jak największej dokładności, model sztucznej inteligencji będzie szkolony lokalnie we wszystkich miastach, w których nowe rozwiązanie zostanie uruchomione. Dzięki temu dostosuje się on do specyficznych elementów danego miasta, takich jak przepisy parkingowe czy układ ulic. Inżynierowie firmy Bolt nieustannie pracują nad poprawą dokładności narzędzia, poszerzając bazę zdjęć.

System weryfikacji parkowania, oparty na sztucznej inteligencji pokazuje działania firmy Bolt w zakresie podnoszenia świadomości na temat prawidłowego parkowania hulajnóg. Podczas pierwszego testu przeprowadzonego w Sztokholmie udało się zmniejszyć liczbę nieprawidłowo zaparkowanych hulajnóg o 20%, z perspektywą coraz lepszych wyników.

- W Bolcie wierzymy w zachęty i w edukowanie naszych klientów, a nie karanie ich. Oprócz komunikatów edukacyjnych związanych z naszym nowo wprowadzonym rozwiązaniem parkingowym AI, będziemy rozbudowywać nasze stacje do ładowania na terenie miast i zachęcać naszych użytkowników do parkowania hulajnóg w tych miejscach. Będzie to dodatkowa zachęta do prawidłowego parkowania - dodaje Valerii Romanov.

