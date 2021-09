Brad Pitt ambasadorem De’Longhi. Marka ruszyła z międzynarodową kampanią Something Perfetto

Brad Pitt, kawa, fot. De’Longhi

De’Longhi, globalny producent ekspresów do kawy, ruszył z pierwszą międzynarodową kampanią “Something Perfetto” z udziałem Brada Pitta jako ambasadora marki.

Nowa kampania De’Longhi jest jednocześnie największą i najważniejszą w historii firmy w Polsce. Mediaplus zajęło się strategią, planowaniem oraz zakupem mediów w polskiej odsłonie kampanii i koordynacją projektu w ramach reszty spółek Group One. Za adaptację kreacji oraz launch kampanii odpowiada Labcon - we wsparciu z GetLouder agencja przygotowała event z udziałem mediów oraz influencerów, poprzedzony wysyłką kreatywną. Do końca roku prowadzić będzie plasowanie kampanii w mediach oraz realizację współpracy z influencerami. SalesTube wspiera projekt od strony badań i trackowania spotów. Strategię komunikacji przygotowało na poziomie globalnym Mediaplus International. W produkcję spotu promocyjnego zaangażowano laureatów Oscara i uznanych artystów: reżysera Damiena Chazella, operatora Linusa Sandgrena, kompozytora Justina Hurwitza i fotografa Lachlana Bailey’a.

Something perfetto - od ziarenka kawy do filiżanki

“Perfetto” może być każda chwila, która przywołuje nam najpiękniejsze wspomnienia i emocje. Promienie słońca, szum morza, podmuch wiatru, uśmiech ukochanej osoby, porozumiewawcze spojrzenie, czy smak aromatycznej kawy o poranku. W dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, każdy z nas pragnie przeżyć dobre i autentycznie chwile. Chwile dla siebie, chwile z rodziną, chwile z przyjaciółmi. De’Longhi wierzy, że w życiu pięknych może być wiele chwil - nawet tych z pozoru codziennych. Bo bardzo często częścią tej pięknej chwili jest kawa. Dla Brada Pitta, który został ambasadorem kampanii marki De’Longhi to właśnie kawa przyrządzona we własnym domu jest tym #PerfettoMoment.

W spocie widz może zobaczyć wycinek z dnia Brada Pitta. Począwszy od porannego kupna ziaren kawy, przez podróż motorem trasą widokową u wzgórz otaczających Los Angeles, aż po tankowanie na stacji benzynowej, gdzie jest kuszony zapachem kawy - przez cały czas oczekując tego upragnionego momentu powrotu do domu i relaksu przy pysznym cappuccino - momentu idealnego.

Brad Pitt ambasadorem De’Longhi

- Brad Pitt jest idealnym ambasadorem marki - jego styl i charakter świetnie oddają ducha De’Longhi, którego można określić jako śmiały i międzynarodowy, ale jednocześnie elegancki i wyszukany” - mówi CEO De’Longhi Massimo Garavaglia.

Wybór Brada Pitta było podyktowany czymś więcej niż chęcią angażu do projektu międzynarodowej gwiazdy. Pitt jest uznanym aktorem i producentem zaangażowanym w walkę o ochronę klimatu, kolekcjonerem sztuki, miłośnikiem architektury i designu. Przede wszystkim jednak roztacza wokół siebie atmosferę tajemnicy pomimo światowej sławy. Ta nuta niedopowiedzenia jest też obecna w brand identity De’Longhi - firmy przywiązanej do swoich włoskich korzeni, pełnej zamiłowania do harmonii i elegancji, która wymyka się stereotypom i jest dostępna na całym świecie.

Demokratyzacja dobrej domowej kawy

Kawa i espresso zakorzenione jest we włoskiej tradycji. Ale dzisiaj kawa jest nie tylko włoska - jest z jednej strony globalna, z drugiej bardzo lokalna z naszymi własnymi zwyczajami i interpretacjami.

- Dziś 95% naszej sprzedaży jest poza Włochami, a Polska ma w tym swój znaczny udział. Jesteśmy w milionach domów ludzi na całym świecie pomagając im napić się ich ulubionej kawy … po prostu naciskając na przycisk w naszym ekspresie. Naszym marzeniem jest, by dobra kawa była dla wszystkich i by każdy mógł zrobić sobie swoją ulubioną wersję we własnym domu. Od lat inwestujemy w innowacje, jakość naszych produktów i ich marketing, aby “demokratyzować” dobrą kawę przygotowywaną właśnie od ziarenka do filiżanki - mówi Krzysztof Sobula, dyrektor marketingu De’Longhi na Polskę, Czechy i Słowację.

Social media

Emisję spotu poprzedzała kampania teaserowa w social mediach prowadzona. Jej motywem przewodnim było oczekiwanie na #SomethingPerfetto - hashtag towarzyszył postom influencerów na całym świecie, którzy dzielili się na kanale Instagram własnymi interpretacjami doświadczania chwili idealnej.

Właściwa kampania ujawniająca ambasadora marki wystartowała 2 września i potrwa do końca roku.

