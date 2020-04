Burger King żywi służbę zdrowia. Dostarczył 1500 posiłków

burger, frytki, fot. fotorech, pixabay

Już 1500 posiłków przygotował i dowiózł bezkontaktowo Burger King służbom medycznym, które na pierwszej linii ognia walczą z pandemią koronawirusa. W ramach pomocy gotuje obecnie 9 restauracji Burger King w całej Polsce. Zamówienia rosną, ale w najbliższych dniach do akcji dołączą kolejne lokale.

Od dwóch tygodni trwa akcja #WzywamyPosiłki w ramach, której jedzenie trafia do personelu medycznego walczącego z pandemią koronawirusa. Spontaniczna akcja, która rozpoczęła się na Facebooku, przyciągnęła sporo firm i to ponad podziałami, a wiele z nich na co dzień ze sobą konkuruje. Burger King ruszył z pomocą dla pracowników szpitali, stacji pogotowia, punktów laboratoryjnych czy sztabów kryzysowych w sześciu miastach: Wrocławiu, Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Ostródzie i Krakowie. Codziennie kilkudziesięciu pracowników z 9 restauracji w tych miastach, przygotowuje setki energetycznych i krzepiących zestawów Burger King: burgera z wołowiną Angus, porcję Chicken Fries oraz butelkę wody.

Bezdotykowe dostawy

Dostawy odbywają się bezkontaktowo. Do każdego zestawu ekipa Króla dołącza kartkę z ciepłym słowem wsparcia dla pracowników personelu medycznego. Choć sama dostawa zajmuje nie więcej niż 30 minut, to zdarzają się zamówienia dla osiemdziesięciu osób z danej placówki. W dodatku zamówienia, które zbiera organizator akcji i na bieżąco przekazuje Burger King, każdego dnia rosną.

- Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do akcji, bo rozumiemy w jak trudnej sytuacji są teraz pracownicy służby zdrowia. Będziemy im zapewniać darmowe gorące posiłki, dopóki możemy i jak długo będzie trzeba. Jednocześnie wspieramy także naszych klientów i pracowników. Choć wszyscy musimy podporządkować się ograniczeniom, nie chcemy naszym gościom zupełnie odbierać możliwości cieszenia się smakiem burgera - zapewnia Zuzanna Kilar, marketing specialist Burger King Polska.

Praca w restauracjach Burger King, a także sprzedaż i dowóz zostały zorganizowane według obowiązujących od kilkunastu dni zasad bezpieczeństwa. Pracownicy Burger King jeszcze skrupulatniej niż do tej pory przestrzegają czystości. Zorganizowano bezkontaktowy dowóz. Do zachowania środków bezpieczeństwa zachęcani są również klienci - poprzez płatności kartą lub online.

Burger King to jedna z największych na świecie sieci restauracji typu Quick Service Restaurant. Jej sztandarowym produktem jest Whopper. Pierwszy lokal otwarto w Miami w 1954 r. Każdego dnia ponad 11 mln gości na całym świecie odwiedza restauracje Burger King. W Polsce działa w sumie 67. restauracji BK - w 22 miastach, a 14 przy autostradach.