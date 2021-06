BuzzFeed wchodzi na giełdę

camilo jimenez on Unsplash

BuzzFeed wejdzie na giełdę, by przyspieszyć planowane akwizycje i wysforować się na czoło konsolidującej się branży mediów cyfrowych. 15-letnia spółka chce połączyć pod jednym szyldem - BuzzFeed's SPAC - tytuły marki takie jak Complex Networks, BuzzFeed, BuzzFeed News, Tasty i HuffPost, ale jej oczy zwrócone są przede wszystkim na e-commerce.

BuzzFeed spodziewa się bowiem, że do 2024 r. e-handel będzie generował 31 proc. przychodów i trzeba przyznać, że wolta ta nie jest podyktowana tylko i wyłącznie pandemią. Już w 2019 roku, po serii zwolnień, spółka zaczęła różnicować swoją działalność i dzięki linkom afiliacyjnym, licencjonowaniu i rozwojowi produktów, takich jak naczynia kuchenne marki Tasty, w 2020 roku e-commerce przyniósł jej 13 proc. przychodów.

Plany wejścia na giełdę w kontekście BuzzFeeda zaczęłu pojawiać się na początku 2020 roku, ale - gdy pandemia uderzyła w biznes reklamowy powodując wstrzymane wydatków w takich sektorach jak kina i podróże wstrzymali kampanie - sprawy mocno się skonkretyzowały. BuzzFeed chce zadbiutować na parkiecie do końca roku, a wejdzie tam "tylnymi drzwiami" poprzez poprzez przejęcie przez 890 Fifth Avenue Partners, spółki już notowanej, której jedynym celem jest zakup innej firmy.

Jonah Perreti, założyciel BuzzFeeda ma nadzieje, że jego dziecko zostanie wyceniona na 1,5 miliarda dolarów, co jak na medium kojarzone z memami i quizami - będzie nie lada wyczynem, ale bynajmniej nie jest niemożliwe. Fenomen BuzzFeeda dla tych, którzy wzdychają za "papierowymi" czasami, może nie być zrozumiały, ale to właśnie ten serwis, jako jeden z pierwszych i długo nielicznych odkrył, jak monetyzować treści w internecie.

Jonah Peretti, który ukończył MIT Media Lab i w 2005 roku współzakładał The Huffington Post, rok później zabrał się za BuzzFeeda, by sprawdzić, czy da się wykorzystać popularność mediów społecznościowych do stymulowania ich popularności treści medialnych. Szybko okazało się, że ludzie chcą dzielić się contentem, który uznają za wartościowy. Początkowo faktycznie były to quizy i memy, ale już w grudniu 2011 roku Peretti zatrudnił Bena Smitha z Politico do zbudowania działu wiadomości i w końcu ludzie zaczęli się dzielić również się wiadomościami.

I tak, BuzzFeed, jako jeden z niewielu przedstawicieli medialnego świata, zamiast narzekać na Facebooka, faktycznie go wykorzystał. Tworząc, we współpracy z markami, sponsorowany content, np. w postaci guizów, skłaniał czytelników, by wyniki udostępniali na Facebooku, zwiększając zasięgi swoje i reklamodawcy. Symbioza trwała do momentu, ale szybko okazało się, że budowanie biznesu na Facebooku może się skończyć w każdej chwili.

Najpierw Facebook zmienił swój algorytm, pomniejszając priorytety wideo, potem przyznał, że ​​zawyżył liczbę wyświetleń reklam wideo w 2015 i 2016 r, a jeszcze później, pod płaszczykiem "powrotu do wartościowych relacji" zaczął otwarcie promować bezkosztowy content. Wszystkie te zmiany odbiły się na BuzzFeed, który w końcu, szukając zysków, eksplorował nowe źródła przychodów, nawiązywał partnerstwa i nieustannie zwalniał dziennikarzy.

BuzzFeed’s 2016 valuation, when it was supposed to be Big Media’s Facebook solution: $1.7 billion.

BuzzFeed 2021 valuation: $1.5 billion. — Peter Kafka (@pkafka) June 24, 2021

Dzisiaj wygląda na to, że z misji przedefiniowania sektora medialnego, zostało bardzo niewiele, a BuzzFeed, tak jak niemal wszystkie internetowe przedsięwzięcia w ostatnim czasie, zaczyna skupiać się na tym, co w sieci faktycznie idzie - sprzedaży, nie treści jednak, a towarów.

I think this says their plan is to grow Complex’s commerce revenue 6x in the next two years, there’d better be a lot more Adidas x Bad Bunny collabs in H1 2022. pic.twitter.com/YOGnWb2GOU — choire sicha (@Choire) June 24, 2021

Firma prognozuje, że jej przychody z e-handlu wzrosną z 57 milionów dolarów w 2020 roku do 330 milionów dolarów do 2024 roku.