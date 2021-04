Cała Polska po sąsiedzku, czyli nowa kampania OLX

Przesyłki OLX - cała Polska po sąsiedzku. Tak brzmi hasło nowej kampanii serwisu OLX. Spoty są pierwszą odsłoną rocznej platformy komunikacji usługi przesyłek.

Social distancing, którego nauczyliśmy się przestrzegać w ostatnim roku jest ważny i prawdopodobnie zostanie z nami na dłużej. Serwis OLX znalazł jednak sposób, by choć odrobinę zbliżyć do siebie ludzi, o którym mowa w nowej kampanii marki.

W rolę przewodnika po sąsiedzkich relacjach wciela się Janusz Chabior, którego użytkownicy OLXa mieli okazję oglądać już w poprzednich projektach marki. Poznajemy bohaterów kampanii z odległych od siebie miejsc, a lokalność podkreślono w spotach scenografią. Tak oto w najnowszej kampanii marki długowłosy, umuzykalniony mieszkaniec Jarocina kupuje przedmiot od otoczonej regionalnymi wzorami sąsiadki… z Łowicza, a warszawiak od marynarza z Gdyni.

- Lokalność i sąsiedzkość, z którą do tej pory kojarzony był serwis OLX, zostaje. Hasłem "Cała Polska po sąsiedzku" chcemy natomiast podkreślić, że sąsiadów, od których możemy kupić, lub którym możemy sprzedać przedmioty, mamy w całym kraju. Nie rezygnujemy też z tradycyjnego dla marki puszczania oka do widza, w czym pomaga nam Janusz Chabior - mówi Marcin Sienkowski, head of marketing w OLX.

Za produkcję odpowiada Lucky Luciano Pictures. Media zaplanował dom mediowy Media Concept. Spoty emitowane będą w telewizji i kanałach social mediowych marki.

- Uruchomienie przesyłek OLX to zmiana dla skali biznesu, punkt przełomowy dla marki. Dlatego cofnęliśmy się do pierwszej kampanii OLX, czyli historii o sąsiedzkiej wymianie. Od razu było dla nas jasne, że trzeba to pokazać w szerokiej, ogólnopolskiej skali. Zależało nam, by platformę komunikacji budować właśnie w oparciu o dziedzictwo marki, a jednocześnie podnieść Polaków na duchu i pokazać, że mimo podziałów jest wiele międzyludzkich spraw, które nas łączą - podkreśla Magdalena Kozanowska, dyrektor zarządzająca agencji 180heartbeats + JUNG V MATT, która odpowiadała za koncept kreatywny kampanii.