Canon z nową kampanią adresowaną do pokolenia Z

Canon przeprowadzi trzy kampanie produktowe, których celem będzie dotarcie do młodych użytkowników z pokolenia „Z”. Pierwsza z nich rozpocznie się 19 czerwca, a udział wezmą w niej social-mediowi influencerzy, prowadzący kanał Twins Style. Kolejne działania zostały zaplanowane na lipiec i wrzesień. Kampanie otrzymają szerokie wsparcie w kanałach digital, OOH i w punktach sprzedaży, a za ich realizację odpowiada agencja Albedo Marketing, w partnerstwie z AMS.

Wspólnym hasłem zaplanowanych kampanii jest „Young Generation”, które odnosi się do grupy docelowej akcji – generacji Z, czyli młodych osób w wieku ok. 15-24 lat. W efekcie podczas kampanii promowane będą wyłącznie produkty Canon adresowane do młodych odbiorców takie, jak aparaty natychmiastowe, drukarki kieszonkowe, czy kamery sportowe.

Połączenie WiFi

- Młodzi ludzie to ważny segment dla Canon, mamy w swojej ofercie produkty idealnie dopasowane do ich potrzeb – małe, wygodne aparaty ze świetną optyką i z dostępem WIFI co sprawia, że można je bez problemu łączyć ze smartfonem, komputerem, drukarką i całym systemem, w którym młodzi ludzie pracują. Zabawa z obrazem to wspaniała pasja i sposób na dzielenie się z innymi pozytywnymi emocjami – o tym chcemy opowiedzieć w szeroko zakrojonym programie, który uruchamiamy dla młodych odbiorców – mówi Zuzanna Schon, Dyrektor Marketingu Canon Polska.

Współpraca z tiktokerami

Kampanię zapoczątkuje akcja „Can Catch This” promująca serię aparatów natychmiastowych Canon Zoemini i drukarek kompaktowych Selphy Square. Do udziału w niej zostali zaproszeni popularni tik-tokerzy Twins Style. Pod koniec czerwca wezmą udział w grze miejskiej, wykorzystującej Premium Citylighty na warszawskich przystankach, w której do wygrania będą aparaty natychmiastowe Canon. Zadaniem uczestników będzie znalezienie plakatów ze zdjęciami braci Twins Style umieszczonych w centrum Warszawy, w jak najkrótszym czasie. Partnerem gry miejskiej jest AMS – jedyny operator nośników Premium Citylight w Polsce. Działania uzupełni kampania digitalowa oraz stoiska touch&try w punktach handlowych partnerów akcji.

- Strategicznym założeniem kampanii, jest dotarcie do odbiorców z komunikacją, która wpisuje się w ich codzienny kontekst. Dlatego do obecnego postrzegania marki Canon, brandu kojarzonego z high-endową elektroniką dla profesjonalistów, dodaliśmy działania budujące również wizerunek marki kojarzonej z zabawą, lekkością i uwiecznianiem przyjemnych chwil – mówi Kinga Hankiewicz, Account Manager z Albedo Marketing.

Akcja „Can Catch This” to pierwsza z trzech tegorocznych odsłon kampanii „Young Generation”. Kolejne pojawią się odpowiednio w lipcu i wrześniu. Ich celem będzie promocja pozostałych produktów Canon oferowanych do młodych odbiorców – kamer sportowych i aparatów kompaktowych. Albedo Marketing odpowiada za strategię, koncepcję kreatywną i organizację akcji.