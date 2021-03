Castrol z nową kampanią edukacyjną na stacjach bp

silnik, olej, mechanik, fot. skica911, pixabay

Na stacjach paliw bp pojawiły się podświetlane infostandy Castrol. Firma chce w ten sposób promować samodzielne sprawdzanie i uzupełnianie poziomu oleju. Kod QR znajdujący się na infostandzie prowadzi do filmu prezentującego, jak ważne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu oleju silnikowego w samochodzie.

Nowe, podświetlane infostandy Castrol umieszczone na stacjach paliw bp informują o potrzebie sprawdzania poziomu oleju w silniku. Castrol zachęca kierowców, by robili to samodzielne i w razie potrzeby go uzupełniali. Główna ekspozycja zawiera plakat przypominający o tej kwestii. Znajduje się na nim kod QR, który po zeskanowaniu za pomocą smartfona prowadzi do filmu na YouTube prezentującego konsekwencje jazdy ze zbyt niskim poziomem oleju silnikowego i zawierającego instrukcję samodzielnego kontrolowania tego poziomu.

Zielona sekcja standu stanowi uzupełnienie koncepcji całej kampanii i przygotowana jest tak, aby eksponować wybrane produkty smarne marki Castrol. 1-litrowe opakowania olejów Castrol dostępne są dla kierowców w ciągłej sprzedaży na stacjach bp. Doświetlenie produktów modułami LED zapewnia ich dobrą prezentację przez całą dobę.

Źródło: Castrol

Plakat umieszczony na infostandzie jest wymienny. Ekspozytor będzie w przyszłości służył również komunikacji kampanii promocyjnych Castrol na stacjach bp. Do tej pory wyprodukowano 250 infostandów i umieszczono je na stacjach bp, ale jeszcze w tym roku ekspozytory mają się znaleźć na pozostałych stacjach paliw tej marki na terenie Polski.

